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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
АГФ Орхус
 
Позже
Вайле

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Вайле
1.73
3.90
6.56
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
14
Хенриксен
Тобиас
2
Беихмо
Феликс
20
Дуэлунд
Миккель
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
31
Бех
Тобиас
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
3
Альборнос
Миико
25
Леуритсен
Тобиас
23
Ролантссон
Гилли
15
Офори
Эбенезер
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
11
Ювара
Муса
АГФ Орхус
3-4-2-1
Вайле
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Вайле

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
СД
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:4
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

64
85

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0
Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0 ФК Копенгаген - Вайле 2:0 Кёге - Вайле 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 1
ФК Копенгаген Лунд Йенсен Вальдемар 1
Митьюлланд Паулиньо VI 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видовре Геммер Йонас 1
ФК Копенгаген Дикс Кевин 1
Люнгбю Ромер Марсель 1
Люнгбю Магнуссон Сайвар-Атли 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча АГФ Орхус - Вайле от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июля 2023, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Jonas Hansen

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Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Вайле
1.73
3.90
6.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АГФ Орхус - Вайле онлайн

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