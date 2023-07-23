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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Вайле
0'
1:0
23' Гол
Бех Тобиас
26' Желтая карточка
Ювара Муса
60' Красная карточка
Леуритсен Тобиас
81' Желтая карточка
Каль Эрик
90' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
90'+7

Ход матча

23'
Бех Тобиас
(Мортенсен Патрик)
1:0
26'
 
Ювара Муса
60'
 
Леуритсен Тобиас
64'
 
Драмме Муамаду
Ювара Муса
72'
Андерсон Микаэль
Дуэлунд Миккель
 
72'
Каль Эрик
Линкс Гифт
 
79'
Серра Янни
Мортенсен Патрик
 
79'
Кнудсен Магнус
Мадсен Мадс Эмиль
 
79'
 
Marius Elvius
Колингер Денис
79'
 
Сукута-Пасу Ричард
Онугха Герман
79'
 
Хетеми Лундрим
Офори Эбенезер
81'
Каль Эрик
 
85'
Adam Daghim
Бех Тобиас
 
90'
 
Велков Стефан
Kristian Kirkegaard
90'
 
Альбентоса Рауль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 317 Количество передач 236
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
23
Кристенсен
Томас
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
31
Бех
Тобиас
20
Дуэлунд
Миккель
9
Мортенсен
Патрик
1
Тротт
Натан
20
Колингер
Денис
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
23
Ролантссон
Гилли
25
Леуритсен
Тобиас
15
Офори
Эбенезер
3
Альборнос
Миико
10
Kristian
Kirkegaard
9
Онугха
Герман
11
Ювара
Муса
АГФ Орхус
3-4-2-1
Вайле
3-4-3

История личных встреч

АГФ Орхус
Вайле

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

20 матчей

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СД
1:0
СД
0:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
0:0
СД
4:2
СД
2:4
СД
2:2
СД
2:1
СД
1:1
ТМК
1:1
ПД
1:3
ПД
4:0
ПД
0:1
К
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
СЛ
2:1
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.4
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

64
85

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 1 1
Мортенсен Патрик 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каль Эрик 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леуритсен Тобиас 0 1
Альбентоса Рауль 1 0
Ювара Муса 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0
Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0 ФК Копенгаген - Вайле 2:0 Кёге - Вайле 0:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Вайле

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оденсе
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Раннерс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Раннерс Одей Стивен 1
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
ФК Копенгаген Дикс Кевин 1
Весь список
  • 94'
    Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    АГФ Орхус контролирует мяч.
  • 93'
    Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    АГФ Орхус начинает контратаку
  • 92'
    Игрок из команды Вайле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 91'
    Тактическая замена. Kristian Kirkegaard уходит с поля и его заменяет Велков Стефан
  • 91'
    Поульсен Николай ослабляет давление, выбив мяч.
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