Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда АГФ Орхус имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Кристенсен Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Леуритсен Тобиас из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Oliver Provstgaard из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Вайле

40' Дуэлунд Миккель пробует нанести удар издали, но Натан Тротт ловит мяч

37' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Вайле

36' Дуэлунд Миккель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Тобиас Бех бьет со штрафного в створ, но Натан Тротт держит все под контролем

34' Тингагер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ювара Муса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

32' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Альбентоса Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Тобиас Бех выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Офори Эбенезер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

23' Г О О О О Л - Тобиас Бех забивает с левой ноги!

23' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Удар от ворот произведет Вайле

18' Дуэлунд Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

17' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Дуэлунд Миккель пробил со штрафного прямо в стенку

15' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

15' Тротт Натан из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

12' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Вайле идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Альборнос Миико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Вайле

8' Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

8' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' ШТАНГА! Так было близко к голу - Поульсен Николай нанес удар в каркас ворот!

7' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Тобиас Бех из команды АГФ Орхус нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

5' Онугха Герман пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

5' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Тротт Натан взял и забрал мяч на выходе

1' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.