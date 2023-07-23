Тур: 1. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jonas Hansen
0'
1:0
23' ГолБех Тобиас
26' Желтая карточкаЮвара Муса
60' Красная карточкаЛеуритсен Тобиас
81' Желтая карточкаКаль Эрик
90' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
90'+7
Ход матча
23'
1:0
26'
60'
72'
81'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
8 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
317 Количество передач 236
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Серра ЯнниНападающий
-
-
28 Adam Daghim
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
История личных встреч
АГФ Орхус
Вайле
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
20 матчей
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.4
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
64
85
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|1
|1
|Мортенсен Патрик
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каль Эрик
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леуритсен Тобиас
|0
|1
|Альбентоса Рауль
|1
|0
|Ювара Муса
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
АГФ Орхус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вайле
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АГФ Орхус - Митьюлланд 2:3 АГФ Орхус - Виборг 0:0 АГФ Орхус - Хорсенс 2:1 Фредерисия - АГФ Орхус 0:2
Вайхе - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Раннерс - АГФ Орхус 1:3 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Виборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - АГФ Орхус 0:2 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 АГФ Орхус - Хорсенс 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1
Вайле
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вайле - Венсюссель 1:4 Колдинг - Вайле 3:1 Оденсе - Вайле 2:1 Вайле - Видовре 1:0
Вайле - Венсюссель 4:3 Хельсингёр - Вайле 1:1 Вайле - Нествед 3:1 Сённерйюск - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 0:1 Вайле - Хельсингёр 2:1 Нествед - Вайле 1:1 Вайле - Видовре 0:0 Венсюссель - Вайле 0:0 Вайле - ФК Копенгаген 0:0 Вайле - Сённерйюск 1:2 Нествед - Вайле 0:2 Вайле - Фредерисия 3:1 Вайле - Венсюссель 1:0 ФК Копенгаген - Вайле 2:0 Кёге - Вайле 0:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Вайле
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|1
|Раннерс
|Одей Стивен
|1
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|1
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|1
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Видовре
|Геммер Йонас
|1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|1
|ФК Копенгаген
|Дикс Кевин
|1