Тур: 15.
Ход матча
32'
0:1
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Браге
Эстер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.33
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.27
|Хеллберг Сет
|2
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.13
|Pontus Jonsson1
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Christopher Redenstrand
|1
|0.07
|Henry Sletsjoee
|1
|0.07
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|11
|0.69
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.19
|Ahmed Bonnah
|2
|0.13
|Родич Владимир
|1
|0.06
|Косица Дзенис
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|1
|Malte Persson
|2
|0
|Henry Sletsjoee
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
2
4
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
2
12
Браге
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Эстер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
4
16
Голы по времени матча
Забито
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
15%
2
15%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
6
17
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
2
33%
5
29%
29%
46-60
1
17%
6
35%
61-75
1
17%
1
6%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
18
27
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
5
28%
6
22%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
3
17%
4
15%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
2
10%
2
8%
1-15
5
25%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
6
25%
46-60
4
20%
8
33%
61-75
2
10%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Браге
Эстер
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:3
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
4:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Браге
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
59
96
113
510
113
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|13
|8
|3
|2
|23 - 9
|27
|3.
|1:1
|16
|8
|3
|5
|31 - 23
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|21 - 9
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|29 - 23
|24
|6.
|1:1
|15
|6
|3
|6
|19 - 21
|21
|7.
|15
|5
|5
|5
|22 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|10.
|14
|5
|2
|7
|18 - 24
|17
|11.
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|12.
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|13.
|14
|4
|4
|6
|11 - 13
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 4
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|9 - 1
|12
|8.
|1:1
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|12.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|17.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|14 - 8
|15
|3.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|18 - 15
|15
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|13 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|1:1
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|11 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4