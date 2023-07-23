Тур: 15.
0'
0:1
32' ГолКусу Манассе
1:1
35' ГолChristopher Redenstrand
52' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
55' Желтая карточкаHenry Sletsjoee
87' Желтая карточкаJacob Stensson
89' Желтая карточкаМагнуссон Исак
1:2
90' ГолВестермарк Йеспер
90'+6
Ход матча
32'
0:1
35'
55'
87'
89'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Браге
Эстер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|5 (2)
|0.33
|Samouil Izountouemoi
|4
|0.27
|Хеллберг Сет
|2
|0.13
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Kevin Appiah Nyarko
|2
|0.13
|Pontus Jonsson1
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Christopher Redenstrand
|1
|0.07
|Henry Sletsjoee
|1
|0.07
|Тамими Джонатан
|0
|0
|Jacob Stensson
|0
|0
|Карлберг Дуглас
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|12
|0.75
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.5
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.19
|Ahmed Bonnah
|2
|0.13
|Родич Владимир
|1
|0.06
|Косица Дзенис
|1
|0.06
|Люнг Даниэль
|1
|0.06
|Кусу Манассе
|1
|0.06
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Прекович Милое
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зеттерстрём Александр
|3
|1
|Samouil Izountouemoi
|4
|0
|Редин Понтус
|4
|0
|Хеллберг Сет
|2
|1
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Malte Persson
|2
|0
|Andre Bernardini
|2
|0
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Christopher Redenstrand
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Стенберг Джон
|4
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Люнг Даниэль
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Магнуссон Исак
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Результаты матчей
Браге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
3
4
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
2
12
Браге
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эстер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
5
16
Голы по времени матча
Забито
14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
6
43%
1
7%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
5
28%
46-60
1
13%
6
33%
61-75
2
25%
1
6%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Забито
19
29
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
1
5%
4
14%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
7
37%
5
17%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
16%
5
17%
76-90
Пропущено
22
25
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
4
18%
8
32%
61-75
3
14%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1
Результаты матчей
Браге
Эстер
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Точный счет
4:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Браге
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
17
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
510
106
114
511
114
115
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4