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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Браге
1:2
Конец матча
Эстер
0'
0:1
32' Гол
Кусу Манассе
1:1
35' Гол
Christopher Redenstrand
52' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
55' Желтая карточка
Henry Sletsjoee
87' Желтая карточка
Jacob Stensson
89' Желтая карточка
Магнуссон Исак
1:2
90' Гол
Вестермарк Йеспер
90'+6
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
14
Jacob
Stensson
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
4
Хедлунд
Себастьян
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
18
Люнг
Даниэль
22
Кусу
Манассе
19
Бергмарк-Виберг
Адам
9
Сёдерберг
Никлас
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
Браге
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Браге
Эстер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:3
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:2
С
4:2
С
5:1
С
2:2
С
0:4
С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:1
С
0:1
С
3:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 5 (2) 0.33
Samouil Izountouemoi 4 0.27
Хеллберг Сет 2 0.13
Берггрен Густав 2 0.13
Kevin Appiah Nyarko 2 0.13
Pontus Jonsson1 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Christopher Redenstrand 1 0.07
Henry Sletsjoee 1 0.07
Тамими Джонатан 0 0
Jacob Stensson 0 0
Карлберг Дуглас 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 12 0.75
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.5
Сёдерберг Никлас 3 0.19
Ahmed Bonnah 2 0.13
Родич Владимир 1 0.06
Косица Дзенис 1 0.06
Люнг Даниэль 1 0.06
Кусу Манассе 1 0.06
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Прекович Милое 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зеттерстрём Александр 3 1
Samouil Izountouemoi 4 0
Редин Понтус 4 0
Хеллберг Сет 2 1
Henry Sletsjoee 3 0
Jacob Stensson 2 0
Malte Persson 2 0
Andre Bernardini 2 0
Ieltsin Camoes 2 0
Pontus Jonsson1 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Christopher Redenstrand 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Стенберг Джон 4 0
Карлссон Монц 3 0
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Люнг Даниэль 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Родич Владимир 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Магнуссон Исак 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Браге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Эстер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

3
4
Браге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Эстер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

2
12
Браге
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Эстер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

5
16

Голы по времени матча

Забито

14
15
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
0
0%
3
20%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
6
43%
1
7%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
4
22%
31-45
2
25%
5
28%
46-60
1
13%
6
33%
61-75
2
25%
1
6%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
20%
4
29%
31-45
2
40%
3
21%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
2
29%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Забито

19
29
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
1
5%
4
14%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
7
37%
5
17%
31-45
5
26%
6
21%
46-60
1
5%
4
14%
61-75
3
16%
5
17%
76-90

Пропущено

22
25
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
3
14%
6
24%
46-60
4
18%
8
32%
61-75
3
14%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Эргрюте 4:1 Гефле - Браге 0:1 Браге - Ландскруна 2:1
Треллеборг - Браге 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Йёнчёпинг - Браге 4:1 Браге - Гефле 1:1 Утсиктенс - Браге 4:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0 Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Сковде АИК 2:1 Эребру - Эстер 1:1 Треллеборг - Эстер 2:1 Гефле - Эстер 3:2
Эстер - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1

Результаты матчей

Браге
Эстер

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

4:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Браге
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
3
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
10
6
1
14
2.5
5
11
1
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
3.
Вестерос
 13 8 3 2 23 - 9 27
4.
ГАИС
 14 7 4 3 21 - 9 25
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
9.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
10.
Треллеборг
 14 5 2 7 18 - 24 17
11.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 14 4 4 6 11 - 13 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
3.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
ГАИС
 7 4 1 2 12 - 4 13
7.
Вестерос
 6 3 3 0 9 - 1 12
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
12.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
15.
Хельсинборг
 7 2 2 3 5 - 6 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
17.
Вастерас СК
 1 1 0 0 1 - 0 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
3.
Вестерос
 7 5 0 2 14 - 8 15
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Треллеборг
 7 1 2 4 8 - 14 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
17.
Вастерас СК
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
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    • 52'
      Зеттерстрём Александр получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Christopher Redenstrand бьет в цель!
    • 32'
      Родич Владимир сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Кусу Манассе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 1:2 Эстер онлайн

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