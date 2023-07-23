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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
0:0
Первый тайм: 39'
Дегерфорс
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Дегерфорс
1.75
4.58
6.50
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
13
Pashang
Abdulla
8
Кампос
Диего
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
4:1
А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.31
Сигурдссон Арнор 5 0.31
Линн Виктор 4 0.25
Траустасон Арнор 4 (1) 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.13
Лунд Марко 1 0.06
Хазени Кристоффер 1 0.06
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.18
Вукоевич Диян 3 0.18
Эрквист Расмус 3 0.18
Гравиус Христос 1 0.06
Бузаине Элиас 1 0.06
Мартенссон Йохан 1 0.06
Линделль Эрик 1 0.06
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.06
Павлович Дамьян 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гранат Густав 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 4 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Нюман Кристоффер 2 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корач Сеид 4 0
Гравиус Христос 2 1
Эрквист Расмус 3 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Гранат Густав 1 0
Кампос Диего 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Дегерфорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дегерфорс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

13
11
ИФК Норрчепинг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Дегерфорс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
6% (1)
63% (10)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
60%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
2
40%
76-90

Пропущено

8
25
2 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
6
24%
31-45
3
38%
4
16%
46-60
1
13%
6
24%
61-75
2
25%
1
4%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 6
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
5
29%
29%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
6
24%
3
18%
76-90

Пропущено

18
39
6 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 15
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
1
6%
10
26%
31-45
4
22%
7
18%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
33%
2
5%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
1
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
8
7
1.5
5
11
2
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 0:0 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
Дегерфорс
 0:0 17 4 3 10 16 - 40 15
14.
АИК
 0:0 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 0:0 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 0:0 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
11.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
12.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 0:0 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 0:0 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Дегерфорс
 0:0 8 1 1 6 5 - 25 4
16.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
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  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ИФК Норрчепинг
Ничья
Дегерфорс
1.75
4.58
6.50
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ИФК Норрчепинг
Дегерфорс
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