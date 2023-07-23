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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
ИФК Норрчепинг
1:0
Конец матча
Дегерфорс
0'
45' Желтая карточка
Pashang Abdulla
62' Желтая карточка
Кампос Диего
72' Желтая карточка
Эрквист Расмус
83' Желтая карточка
Гравиус Христос
1:0
90' Гол
Сема Майч
90' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90'+9

Ход матча

45'
 
Pashang Abdulla
46'
 
Павлович Дамьян
Мартенссон Йохан
62'
 
Кампос Диего
67'
Хазени Кристоффер
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
 
67'
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
 
72'
 
Эрквист Расмус
77'
Сема Майч
Шабани Лаорент
 
80'
 
Шауш Абделькарим Маммар
Бузаине Элиас
83'
 
Гравиус Христос
86'
Гудьонсен Андри
Линн Виктор
 
86'
Гуннарссон Никлас
Эрикссон Антон
 
90'
Сема Майч
(Daniel Eid)
1:0
90'
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
17
Шабани
Лаорент
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
1
Россбах
Сондре
2
Гранат
Густав
29
Бергквист
Дуг
7
Ольссон
Себастьян
II
20
Бузаине
Элиас
5
Гайаю
Джозеф-Клод
16
Эрквист
Расмус
4
Мартенссон
Йохан
11
Гравиус
Христос
13
Pashang
Abdulla
8
Кампос
Диего
ИФК Норрчепинг
4-2-3-1
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
4:1
А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.38

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 5 0.31
Сигурдссон Арнор 5 0.31
Линн Виктор 4 0.25
Траустасон Арнор 4 (1) 0.25
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 2 0.13
Лунд Марко 1 0.06
Хазени Кристоффер 1 0.06
Сема Майч 1 0.06
Marcus Baggesen 0 0
Daniel Eid 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампос Диего 3 (1) 0.18
Вукоевич Диян 3 0.18
Эрквист Расмус 3 0.18
Гравиус Христос 1 0.06
Бузаине Элиас 1 0.06
Мартенссон Йохан 1 0.06
Линделль Эрик 1 0.06
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.06
Павлович Дамьян 1 0.06
Салмон Джастин 1 0.06
Гранат Густав 0 0
Мёрфельт Альбин 0 0
Валлин Оскар 0 0

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Йеспер 6 0
Лунд Марко 4 1
Траустасон Арнор 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Ортмарк Якоб 3 0
Сигурдссон Арнор 3 0
Эрикссон Антон 2 0
Скуласон Ари 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Daniel Eid 1 0
Робак Эмиль 1 0
Каллей Яхья 1 0
Линн Виктор 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравиус Христос 3 1
Эрквист Расмус 4 0
Корач Сеид 4 0
Павлович Дамьян 3 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Ольссон Себастьян II 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Кампос Диего 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Линделль Эрик 1 0
Pashang Abdulla 1 0
Шауш Абделькарим Маммар 1 0
Сабеткар Шон 1 0
Гранат Густав 1 0
Салмон Джастин 1 0
Валлин Оскар 1 0
Линдгрен Густав 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дегерфорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
3
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дегерфорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

13
11
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
6% (1)
65% (11)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

19
14

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Пропущено

8
26
2 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
6
23%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
1
13%
6
23%
61-75
2
25%
2
8%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
8%
2
12%
1-15
4
15%
5
29%
29%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
7
27%
3
18%
76-90

Пропущено

18
40
6 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
4
22%
7
18%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
33%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
7
8
8
1.5
5
12
2
14
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 0:0 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
АИК
 0:0 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 0:0 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 0:0 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 0:0 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Pashang Abdulla получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ИФК Норрчепинг 1:0 Дегерфорс онлайн

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