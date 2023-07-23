Тур: 16. Стадион: Platinumcars Arena.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаPashang Abdulla
62' Желтая карточкаКампос Диего
72' Желтая карточкаЭрквист Расмус
83' Желтая карточкаГравиус Христос
1:0
90' ГолСема Майч
90' Желтая карточкаНюман Кристоффер
90'+9
Ход матча
45'
62'
72'
83'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
10 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Корач СеидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
ИФК Норрчепинг
Дегерфорс
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.38
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|5
|0.31
|Сигурдссон Арнор
|5
|0.31
|Линн Виктор
|4
|0.25
|Траустасон Арнор
|4 (1)
|0.25
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|2
|0.13
|Лунд Марко
|1
|0.06
|Хазени Кристоффер
|1
|0.06
|Сема Майч
|1
|0.06
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампос Диего
|3 (1)
|0.18
|Вукоевич Диян
|3
|0.18
|Эрквист Расмус
|3
|0.18
|Гравиус Христос
|1
|0.06
|Бузаине Элиас
|1
|0.06
|Мартенссон Йохан
|1
|0.06
|Линделль Эрик
|1
|0.06
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.06
|Павлович Дамьян
|1
|0.06
|Салмон Джастин
|1
|0.06
|Гранат Густав
|0
|0
|Мёрфельт Альбин
|0
|0
|Валлин Оскар
|0
|0
Карточки
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Йеспер
|6
|0
|Лунд Марко
|4
|1
|Траустасон Арнор
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Ортмарк Якоб
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|Эрикссон Антон
|2
|0
|Скуласон Ари
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Daniel Eid
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравиус Христос
|3
|1
|Эрквист Расмус
|4
|0
|Корач Сеид
|4
|0
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Ольссон Себастьян II
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Кампос Диего
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Линделль Эрик
|1
|0
|Pashang Abdulla
|1
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0
|Сабеткар Шон
|1
|0
|Гранат Густав
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Валлин Оскар
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Дегерфорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
3
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Дегерфорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
13
11
ИФК Норрчепинг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
6% (1)
65% (11)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
19
14
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90
Пропущено
8
26
2 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
1
13%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
6
23%
31-45
3
38%
4
15%
46-60
1
13%
6
23%
61-75
2
25%
2
8%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
30%
1
7%
1-15
1
10%
4
29%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
4
40%
1
7%
76-90
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
2
8%
2
12%
1-15
4
15%
5
29%
29%
16-30
5
19%
1
6%
31-45
5
19%
2
12%
46-60
3
12%
4
24%
61-75
7
27%
3
18%
76-90
Пропущено
18
40
6 В 1-м тайме 23
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
4
22%
6
15%
1-15
1
6%
7
18%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
4
22%
7
18%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
33%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 ИФК Норрчепинг - Хеккен 2:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
Юргорден - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 1:2 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2
Дегерфорс
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Броммапойкарна - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Вернаму 0:2 Кальмар - Дегерфорс 2:1
Мальмё - Дегерфорс 5:0 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Дегерфорс - АИК 2:1 Хеккен - Дегерфорс 6:1 Дегерфорс - ИФК Норрчепинг 0:2 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1
Результаты матчей
ИФК Норрчепинг
Дегерфорс
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ИФК Норрчепинг
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
35
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
107
88
512
214
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|39 - 11
|39
|2.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|3.
|17
|11
|2
|4
|42 - 19
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|17 - 20
|24
|7.
|15
|6
|4
|5
|19 - 21
|22
|8.
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|10.
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|13.
|0:0
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|14.
|17
|4
|2
|11
|16 - 41
|14
|15.
|15
|1
|6
|8
|13 - 19
|9
|16.
|15
|1
|5
|9
|11 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|7
|1
|2
|4
|9 - 7
|5
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|7
|4
|0
|3
|10 - 14
|12
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4