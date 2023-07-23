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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
АИК
0:0
Первый тайм: 37'
Мальмё
0'

Ход матча

26'
Дурмаз Джимми
Кейта Абубакар
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Мальмё
3.95
3.62
2.45
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
22
Кейта
Абубакар
25
Оума
Эрик
19
Беширович
Дино
14
Магаши
Абдуссалам
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
22
Али
Таха
Абди
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
АИК
4-4-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

АИК
Мальмё

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

34 матча

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:1
А
2:0
А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.56

Среднее время на гол

75
162

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

69
117

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.25
Тюкосен Мадс 2 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.13
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.13
Гвидетти Йон 1 0.06
Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
Фараж Омар 1 (1) 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.63
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.56
Веккья Стефано 5 0.31
Али Таха Абди 4 0.25
Ларссон Хуго 2 0.13
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.06
Рикс Сёрен 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Сейдиу Патриот 1 0.06
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 6 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Милошевич Александер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 4 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Пенья Серхио 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Otto Rosengren 1 0

Результаты матчей

АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
20
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

7
21
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
29%
5
24%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
3
43%
4
19%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

13
34
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
15%
8
24%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
5
38%
5
15%
31-45
3
23%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
29%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1
Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3

Результаты матчей

АИК
Мальмё

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АИК
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
9
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 0:0 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
Хальмстад
 15 7 3 5 17 - 20 24
6.
ИФК Норрчепинг
 0:0 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Кальмар
 15 6 4 5 19 - 21 22
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
Дегерфорс
 0:0 17 4 3 10 16 - 40 15
14.
АИК
 0:0 16 3 5 8 14 - 20 14
15.
Гётеборг
 15 1 6 8 13 - 19 9
16.
Варберг БоИС
 15 1 5 9 11 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 0:0 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 7 4 1 2 11 - 11 13
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
Дегерфорс
 0:0 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
10.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
11.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
12.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 2 3 3 9 - 10 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 0:0 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 7 1 2 4 9 - 7 5
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 0:0 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 0:0 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 7 4 0 3 10 - 14 12
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 0:0 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Варберг БоИС
 7 1 2 4 7 - 13 5
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Дегерфорс
 0:0 8 1 1 6 5 - 25 4
16.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Мальмё
3.95
3.62
2.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:0 Мальмё онлайн

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АИК
Мальмё
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