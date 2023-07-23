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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 26736
АИК
0:0
Конец матча
Мальмё
0'
45' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
55' Желтая карточка
Пенья Серхио
90' Желтая карточка
Рикс Сёрен
90'+42

Ход матча

25'
Дурмаз Джимми
Кейта Абубакар
 
45'
 
Габриэль Даль Тое Бусанелло
55'
 
Пенья Серхио
78'
 
Рикс Сёрен
Йоргенсен Себастьян Винтер
80'
Гвидетти Йон
Магаши Абдуссалам
 
80'
Taha Ayari
Беширович Дино
 
81'
 
Болин Уго
Али Таха Абди
90'
 
Рикс Сёрен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нордфельдт
Кристоффер
17
Тюкосен
Мадс
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
7
Салетрос
Антон
22
Кейта
Абубакар
25
Оума
Эрик
19
Беширович
Дино
14
Магаши
Абдуссалам
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
18
Янссон
Понтус
4
Мойсандер
Никлас
22
Али
Таха
Абди
6
Левицки
Оскар
8
Пенья
Серхио
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
АИК
4-4-2
Мальмё
3-4-3

История личных встреч

АИК
Мальмё

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед

34 матча

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

А
3:1
А
2:0
А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.19
0.56

Среднее время на гол

75
162

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

44
26

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31

Среднее время на гол

69
117

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 4 0.25
Тюкосен Мадс 2 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.13
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.13
Гвидетти Йон 1 0.06
Папаяннопулос Сотирис 1 0.06
Фараж Омар 1 (1) 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Салетрос Антон 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 10 (2) 0.63
Нанаси Себастьян 9 (1) 0.56
Веккья Стефано 5 0.31
Али Таха Абди 4 0.25
Ларссон Хуго 2 0.13
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0.06
Рикс Сёрен 1 0.06
Кристиансен Андерс 1 0.06
Сейдиу Патриот 1 0.06
Пенья Серхио 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Далин Юхан 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Болин Уго 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 6 0
Бьорнстрем Аксель 3 1
Кейта Абубакар 3 0
Оума Эрик 1 1
Милошевич Александер 2 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Халити Йетмир 2 0
Фараж Омар 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Нордфельдт Кристоффер 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Модесто Руй 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 5 0
Пенья Серхио 3 0
Корнелиус Дерек 3 0
Ларссон Хуго 3 0
Кристиансен Андерс 2 0
Рикс Сёрен 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Otto Rosengren 1 0

Результаты матчей

АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

4
20
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

8
20

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

7
21
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
5
24%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
3
43%
4
19%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

13
34
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
15%
8
24%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
5
38%
5
15%
31-45
3
23%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
29%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1
Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3

Результаты матчей

АИК
Мальмё

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

АИК
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Хальмстад
 0:0 16 7 4 5 17 - 20 25
7.
Кальмар
 0:0 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 0:0 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:0 16 1 6 9 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 0:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Хальмстад
 0:0 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 0:0 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 0:0 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 0:0 8 4 1 3 10 - 14 13
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 0:0 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Варберг БоИС
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
13.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 0:0 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч АИК 0:0 Мальмё онлайн

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