Тур: 16. Стадион: Френдс Арена. Зрители: 26736
0'
45' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
55' Желтая карточкаПенья Серхио
90' Желтая карточкаРикс Сёрен
90'+42
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
17
Тюкосен
Мадс
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
АИК
Мальмё
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 12 побед
34 матча
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.5%
50%
26.5%
8 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
20.6%
44.1%
35.3%
7 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.19
0.56
Среднее время на гол
75
162
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
44
26
Голов в среднем за матч
1.29
0.76
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
Среднее время на гол
69
117
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|4
|0.25
|Тюкосен Мадс
|2
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.13
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.13
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0.06
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Салетрос Антон
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
|Victor Andersson
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|10 (2)
|0.63
|Нанаси Себастьян
|9 (1)
|0.56
|Веккья Стефано
|5
|0.31
|Али Таха Абди
|4
|0.25
|Ларссон Хуго
|2
|0.13
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0.06
|Рикс Сёрен
|1
|0.06
|Кристиансен Андерс
|1
|0.06
|Сейдиу Патриот
|1
|0.06
|Пенья Серхио
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Далин Юхан
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Болин Уго
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Билаль
|6
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Кейта Абубакар
|3
|0
|Оума Эрик
|1
|1
|Милошевич Александер
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Фараж Омар
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|5
|0
|Пенья Серхио
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|3
|0
|Ларссон Хуго
|3
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Рикс Сёрен
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Otto Rosengren
|1
|0
Результаты матчей
АИК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Мальмё
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
АИК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Мальмё
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
4
20
АИК
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Мальмё
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
8
20
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
38%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
7
21
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
29%
5
24%
1-15
1
14%
1
5%
16-30
3
43%
4
19%
31-45
1
14%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
0
0%
2
10%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
30%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
13
34
8 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
15%
8
24%
1-15
1
8%
2
6%
16-30
5
38%
5
15%
31-45
3
23%
6
18%
46-60
0
0%
6
18%
61-75
2
15%
7
21%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
6
29%
4
27%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
10%
3
20%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 АИК - Хеккен 1:2 Броммапойкарна - АИК 0:2 ИФК Норрчепинг - АИК 1:2
АИК - Эльфсборг 1:2 АИК - Кальмар 1:1 Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1 Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 ФК Копенгаген - АИК 2:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Мальмё - Гётеборг 0:1
Вернаму - Мальмё 1:3 Мальмё - Дегерфорс 5:0 Эльфсборг - Мальмё 3:0 Мальмё - Хеккен 2:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - АГФ Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3
Результаты матчей
АИК
Мальмё
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
АИК
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
412
97
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|39 - 11
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|3.
|17
|11
|2
|4
|42 - 19
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 20
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|8.
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|10.
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|14.
|17
|4
|2
|11
|16 - 41
|14
|15.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|16.
|0:0
|16
|1
|6
|9
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|13.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4