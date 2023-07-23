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Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Оденсе
2:1
Второй тайм: 51'
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Одей Стивен
22' Желтая карточка
Даммерс Вессель
25' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
1:1
26' Пенальти
Хаяль Рами
2:1
37' Гол
Буя Турай Мохамед

Ход матча

10'
0:1
Одей Стивен
(Эгхо Марвин)
22'
 
Даммерс Вессель
25'
 
Карлгрен Патрик
26'
Хаяль Рами
1:1
37'
Буя Турай Мохамед
(Aske Adelgaard)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 250 Количество передач 176
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Оденсе
Ничья
Раннерс
2.00
6.00
3.75
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
6
Кёлер
Свен
8
Манне
Аласана
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
19
William
Kaastrup
10
Бундгаард
Филип
8
Энггаард
Мэдс
12
Педерсен
Миккель
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Оденсе
Раннерс

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

50 матчей

38%
28%
34%
19 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
18 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
46%
26%
14 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.48
0.81

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.34
0.9

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 70%
Меньше 30%
15
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

67
100

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буя Турай Мохамед 1 1
Хаяль Рами 1 (1) 1
Aske Adelgaard 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 1
Эгхо Марвин 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2
Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1
Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оденсе
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Раннерс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Оденсе
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Раннерс Одей Стивен 1
АГФ Орхус Бех Тобиас 1
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
ФК Копенгаген Дикс Кевин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 51'
    Тонгья Франко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 50'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 50'
    Кёлер Свен из команды Оденсе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Контроль мяча: Оденсе: 58%, Раннерс: 42%.
  • 49'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 49'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 49'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 48'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • Бонусы букмекеров
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    • 48'
      Буя Турай Мохамед из команды Оденсе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 47'
      Манне Аласана из команды Оденсе подал угловой справа.
    • 47'
      Charly Horneman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 46'
      Одей Стивен из команды Раннерс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 46'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 46'
      Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Оденсе
    Ничья
    Раннерс
    2.00
    6.00
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Оденсе 2:1 Раннерс онлайн

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