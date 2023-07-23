Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

48' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Раннерс

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Манне Аласана пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Ох, нехорошо это выглядит. Хьюго Андерссон получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Хьюго Андерссон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' William Kaastrup выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бундгаард Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О Л - Буя Турай Мохамед забивает с правой ноги!

36' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

36' Кёлер Свен пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

35' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хаяль Рами навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

33' Хьюго Андерссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Раннерс

31' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Бундгаард Филип бьет со штрафного в створ, но Мартин Хансен держит все под контролем

29' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Г О О О О О Л - Хаяль Рами из команды Оденсе забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Патрик Карлгрен прыгнул не в ту сторону.

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ох, нехорошо это выглядит. Даммерс Вессель получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Манне Аласана пробил со штрафного прямо в стенку

22' Даммерс Вессель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

21' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Копплин Бьорн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

18' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Г О О О О Л - Одей Стивен забивает с правой ноги!

10' Эгхо Марвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Буя Турай Мохамед пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

9' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хаяль Рами навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Раннерс

4' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Tobias Slotsager выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Раннерс

2' Хорошую попытку сделал Тонгья Франко . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Раннерс начинает с центра поля

1' Судья начинает матч