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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Оденсе
2:2
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
10' Гол
Одей Стивен
22' Желтая карточка
Даммерс Вессель
25' Желтая карточка
Карлгрен Патрик
1:1
26' Пенальти
Хаяль Рами
2:1
37' Гол
Буя Турай Мохамед
62' Желтая карточка
Манне Аласана
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Одей Стивен
2:2
90' Гол
Hugo Andersson2
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Одей Стивен
(Эгхо Марвин)
22'
 
Даммерс Вессель
25'
 
Карлгрен Патрик
26'
Хаяль Рами
1:1
37'
Буя Турай Мохамед
(Aske Adelgaard)
2:1
62'
Манне Аласана
 
64'
 
Mustapha Isah
Эгхо Марвин
64'
 
Бабаян Эдгар
Нордли Симен Болькан
64'
Кадри Башким
Хаяль Рами
 
64'
Luca Kjerrumgaard
Буя Турай Мохамед
 
74'
Don Deedson Louicius
Charly Horneman
 
75'
 
Клюснер Тобиас
William Kaastrup
80'
 
Одей Стивен
86'
Max Ejdum
Манне Аласана
 
86'
Вяйсянен Саули
Aske Adelgaard
 
89'
 
Jeppe Kudsk
Педерсен Миккель
90'
2:2
Hugo Andersson2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 436 Количество передач 440
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
23
Aske
Adelgaard
6
Кёлер
Свен
8
Манне
Аласана
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
7
Буя
Турай
Мохамед
1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
4
Даммерс
Вессель
19
William
Kaastrup
10
Бундгаард
Филип
8
Энггаард
Мэдс
12
Педерсен
Миккель
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
45
Эгхо
Марвин
Оденсе
4-2-3-1
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Оденсе
Раннерс

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
54.2%
14 побед 13 ничьих 0 побед

26 матчей

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

50 матчей

38%
28%
34%
19 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

36%
40%
24%
18 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

28%
46%
26%
14 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

СД
0:0
СД
2:2
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.22
1

Среднее время на гол

73
90

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

1.48
0.81

Среднее время на гол

60
110

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.34
0.9

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
35
Больше 70%
Меньше 30%
15
21
Больше 42%
Меньше 58%
29
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

67
100

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буя Турай Мохамед 1 1
Хаяль Рами 1 (1) 1
Aske Adelgaard 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одей Стивен 1 1
Hugo Andersson2 1 1
Эгхо Марвин 0 0

Карточки

Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлгрен Патрик 1 0
Даммерс Вессель 1 0

Результаты матчей

Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Оденсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Раннерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оденсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оденсе - Твенте 1:7 Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2
Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1
Раннерс - АГФ Орхус 1:3 Нордшелланн - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 0:2 Раннерс - Брондбю 1:3 Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - ФК Копенгаген 1:0 АГФ Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - АГФ Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1

Результаты матчей

Оденсе
Раннерс

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оденсе
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брондбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брондбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Силькеборг
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Раннерс Одей Стивен 1
Брондбю Валлис Николай 1
Силькеборг Адамсен Тонни 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
ФК Копенгаген Дикс Кевин 1
Весь список
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