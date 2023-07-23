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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 15'
Лиллестрём
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
3.42
3.80
2.15
Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
21
Эскесен
Юлиус
26
Лейте
Бруно
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
20
Vetle
Skjaervik
5
Драгснес
Ветле
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
Хёугесунн
3-4-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Лиллестрём

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

27 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

11.1%
40.7%
48.2%
3 победы 11 ничьих 13 побед

История матчей

ТМК
4:1
Т
0:1
Т
1:0
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:0
Т
3:3
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
2:0
Т
5:0
Т
3:3
Т
1:1
ТМС
2:2
КН
2:0

Голы

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

45
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжи Билал 3 0.2
Sorry Diarra 3 (1) 0.2
Лейте Бруно 2 0.13
Теркильдсен Петер 1 0.07
Санде Мадс 1 0.07
Самуэльсен Мартин 1 0.07
Oscar Krusnell 1 0.07
Кристенсен Магнус 0 0
Содерлунд Александер 0 0
Паязити Адрион 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 15 (1) 1
Ольсен Томас 6 0.4
Осен Йермунд 2 0.13
Тённесен Кристоффер 2 0.13
Ибрахимай Илльдрен 1 0.07
Vetle Skjaervik 1 0.07
Эд Эскил 1 0.07
Гарнас Эспен 1 0.07
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 2 1
Кристенсен Магнус 2 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Паязити Адрион 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарнас Эспен 5 0
Рангер Ларс 3 0
Хофф Вебьёрн 2 0
Эд Эскил 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Свендсен Тобиас 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Слёрдаль Филип 1 0
Скогволд Хенрик 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Лиллестрём
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

2
2
Хёугесунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

2
19
Хёугесунн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Лиллестрём
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

4
21

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
5
56%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Забито

4
21
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 7
1
25%
4
19%
1-15
2
50%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90

Забито

13
30
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 3
2
15%
4
13%
1-15
3
23%
6
20%
16-30
3
23%
3
10%
31-45
1
8%
3
10%
46-60
2
15%
2
7%
61-75
2
15%
12
40%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
5%
3
15%
1-15
2
10%
3
15%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3

Результаты матчей

Хёугесунн
Лиллестрём

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
5
3
2
4
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
2
1
7
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 16 12 3 1 38 - 14 39
2.
Тромсё
 1:0 15 9 3 3 19 - 13 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Лиллестрём
 0:0 15 8 3 4 29 - 21 27
6.
Бранн
 0:1 16 8 3 5 27 - 19 27
7.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 0:0 16 5 5 6 13 - 15 20
10.
Стабек
 0:0 15 4 5 6 15 - 21 17
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 0:0 15 4 4 7 13 - 21 16
13.
Хам-Кам
 0:0 15 4 2 9 16 - 32 14
14.
Волеренга
 0:0 14 3 3 8 15 - 23 12
15.
Саннефьёрд
 0:0 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 0:0 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
8.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
9.
Хёугесунн
 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Стабек
 0:0 8 3 3 2 9 - 6 12
11.
Хам-Кам
 0:0 8 3 2 3 7 - 8 11
12.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
13.
Саннефьёрд
 0:0 6 2 3 1 9 - 3 9
14.
Одд
 0:0 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 0:0 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 1 1 15 - 6 19
2.
Тромсё
 1:0 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 0:0 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 0:0 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
11.
Стабек
 0:0 7 1 2 4 6 - 15 5
12.
Хёугесунн
 0:0 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 0:0 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Олесунн Диоп Амиду I 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Лиллестрём
3.42
3.80
2.15
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Хёугесунн
Лиллестрём
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