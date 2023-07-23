Тур: 15. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 3860 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
1:0
76' ГолРеесе Сёрен
90' Желтая карточкаАдамс Акор
90' Вторая желтая карточкаАдамс Акор
90'+8
Ход матча
74'
76'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
27
Санде
Мадс
26
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
99
Нжи
Билал
23
Осен
Йермунд
25
Эд
Эскил
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
Главный тренер: Симон Месфин
История личных встреч
Хёугесунн
Лиллестрём
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
70%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
27 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
3 победы 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.2%
48.1%
29.7%
6 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
11.1%
40.7%
48.2%
3 победы 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
45
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжи Билал
|3
|0.2
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.2
|Лейте Бруно
|2
|0.13
|Теркильдсен Петер
|1
|0.07
|Санде Мадс
|1
|0.07
|Реесе Сёрен
|1
|0.07
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.07
|Oscar Krusnell
|1
|0.07
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|15 (1)
|1
|Ольсен Томас
|6
|0.4
|Осен Йермунд
|2
|0.13
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.07
|Vetle Skjaervik
|1
|0.07
|Эд Эскил
|1
|0.07
|Гарнас Эспен
|1
|0.07
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|2
|1
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Адамс Акор
|2
|1
|Хофф Вебьёрн
|3
|0
|Рангер Ларс
|3
|0
|Эд Эскил
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Свендсен Тобиас
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|Слёрдаль Филип
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Лиллестрём
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
2
2
Хёугесунн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
2
19
Хёугесунн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Лиллестрём
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
4
21
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
5
56%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
4
21
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
25%
4
19%
1-15
2
50%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
25%
1
5%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
4
33%
4
33%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
14
30
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
14%
4
13%
1-15
3
21%
6
20%
16-30
3
21%
3
10%
31-45
1
7%
3
10%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
3
21%
12
40%
76-90
Пропущено
21
21
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
6
29%
6
29%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
4
19%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3 Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Бранн - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Улленсакер-Киса - Лиллестрём 3:2 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Шедсму - Лиллестрём 0:4 Бранн - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Результаты матчей
Хёугесунн
Лиллестрём
Точный счет
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
53
25
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
114
411
87
213
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3