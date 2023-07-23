Тур: 15. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Эскас Эспен
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Тромсё
Бранн
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.85
Среднее время на гол
63
106
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.47
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.2
|Yaw Paintsil
|2
|0.13
|Траоре Маи
|2
|0.13
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.07
|Енссен Андерс
|1
|0.07
|Басси Даниэль
|1
|0.07
|Malick Diouf
|1
|0.07
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|11 (1)
|0.69
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.38
|Кастро Никлас
|2
|0.13
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.13
|Frederik Boersting
|1
|0.06
|Хорн Майер
|1
|0.06
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.06
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.06
|Матисен Ульрик
|1
|0.06
|Jonas Torsvik
|1
|0.06
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Malick Diouf
|2
|1
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Траоре Маи
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Басси Даниэль
|1
|0
|Jens Hjertoe-Dahl
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Кроне Свенн
|1
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бранн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
4
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Бранн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
9
19
Тромсё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Бранн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Забито
10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
21%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
5
28%
5
18%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
2
11%
8
29%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1
Результаты матчей
Тромсё
Бранн
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
34
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
123
68
96
113
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 14
|39
|2.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|6.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 19
|27
|7.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 21
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 23
|12
|15.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|8.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|12.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Олесунн
|Диоп Амиду I
|1 3