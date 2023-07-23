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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Тромсё
1:0
Первый тайм: 14'
Бранн
0'
1:0
6' Гол
Jakob Napoleon Romsaas

Ход матча

6'
Jakob Napoleon Romsaas
(Yaw Paintsil)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Бранн
3.10
3.56
2.49
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
27
Jens
Hjertoe-Dahl
17
Yaw
Paintsil
29
Траоре
Маи
15
Vegard
Oestraat
Erlien
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
23
Педерсен
Торе
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Тромсё
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Бранн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
Т
2:3
Т
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
ТМК
0:3
Т
4:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
0:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
2:4
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.85

Среднее время на гол

63
106

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.47
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.2
Yaw Paintsil 2 0.13
Траоре Маи 2 0.13
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Енссен Андерс 1 0.07
Басси Даниэль 1 0.07
Malick Diouf 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.69
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.38
Кастро Никлас 2 0.13
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.13
Frederik Boersting 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.06
Матисен Ульрик 1 0.06
Jonas Torsvik 1 0.06
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Malick Diouf 2 1
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бранн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Бранн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
19
Тромсё
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Бранн
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
11%
4
14%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
3
17%
6
21%
31-45
5
28%
5
18%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
2
11%
8
29%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1

Результаты матчей

Тромсё
Бранн

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
9
6
1
13
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 16 12 3 1 38 - 14 39
2.
Тромсё
 1:0 15 9 3 3 19 - 13 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Лиллестрём
 0:0 15 8 3 4 29 - 21 27
6.
Бранн
 0:1 16 8 3 5 27 - 19 27
7.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 0:0 16 5 5 6 13 - 15 20
10.
Стабек
 0:0 15 4 5 6 15 - 21 17
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 0:0 15 4 4 7 13 - 21 16
13.
Хам-Кам
 0:0 15 4 2 9 16 - 32 14
14.
Волеренга
 0:0 14 3 3 8 15 - 23 12
15.
Саннефьёрд
 0:0 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 0:0 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
8.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
9.
Хёугесунн
 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Стабек
 0:0 8 3 3 2 9 - 6 12
11.
Хам-Кам
 0:0 8 3 2 3 7 - 8 11
12.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
13.
Саннефьёрд
 0:0 6 2 3 1 9 - 3 9
14.
Одд
 0:0 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 0:0 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 1 1 15 - 6 19
2.
Тромсё
 1:0 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 0:0 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 0:0 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
11.
Стабек
 0:0 7 1 2 4 6 - 15 5
12.
Хёугесунн
 0:0 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 0:0 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Олесунн Диоп Амиду I 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Yaw Paintsil сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Бранн
3.10
3.56
2.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тромсё 1:0 Бранн онлайн

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Тромсё
Бранн
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