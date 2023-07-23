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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4903 Главный судья: Эскас Эспен
Тромсё
3:1
Конец матча
Бранн
0'
1:0
6' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
17' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
2:0
46' Гол
Jakob Napoleon Romsaas
2:1
65' Гол в свои ворота
Эйванн Каспер
71' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
75' Желтая карточка
Енссен Андерс
3:1
90' Гол
Йенсен Рубен
90'+6

Ход матча

6'
Jakob Napoleon Romsaas
(Yaw Paintsil)
1:0
17'
 
Кнудсен Фредрик
46'
Jakob Napoleon Romsaas
(Jens Hjertoe-Dahl)
2:0
51'
Енссен Андерс
Псише Кристоф
 
61'
 
Холтен Расмус
Кнудсен Фредрик
61'
 
Матисен Ульрик
Кастро Никлас
65'
2:1
Эйванн Каспер
71'
Антонсен Кент-Аре
 
72'
 
Frederik Boersting
Йенсен Вассберг Никлас
73'
Винтер Феликс
Jens Hjertoe-Dahl
 
73'
Робертсен Йеспер
Yaw Paintsil
 
75'
Енссен Андерс
 
82'
Норхейм Рунар
Jakob Napoleon Romsaas
 
82'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Кроне Свенн
90'
Йенсен Рубен
(Норхейм Рунар)
3:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
27
Jens
Hjertoe-Dahl
17
Yaw
Paintsil
15
Vegard
Oestraat
Erlien
10
Jakob
Napoleon
Romsaas
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
23
Педерсен
Торе
25
Йенсен
Вассберг
Никлас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Тромсё
3-5-2
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Бранн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
Т
2:3
Т
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:0
ТМК
0:3
Т
4:1
Т
2:0
Т
0:2
Т
2:0
ТМС
1:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
0:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
2:4
Т
1:1
Т
0:0
Т
3:0

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.85

Среднее время на гол

63
106

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.47
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.2
Yaw Paintsil 2 0.13
Траоре Маи 2 0.13
Jakob Napoleon Romsaas 2 0.13
Йенсен Рубен 1 0.07
Гундерсен Йостейн 1 0.07
Енссен Андерс 1 0.07
Басси Даниэль 1 0.07
Malick Diouf 1 0.07
Антонсен Кент-Аре 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Норхейм Рунар 0 0
Jens Hjertoe-Dahl 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 11 (1) 0.69
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.38
Кастро Никлас 2 0.13
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.13
Frederik Boersting 1 0.06
Хорн Майер 1 0.06
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.06
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.06
Матисен Ульрик 1 0.06
Jonas Torsvik 1 0.06
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Malick Diouf 2 1
Антонсен Кент-Аре 3 0
Псише Кристоф 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Траоре Маи 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Енссен Андерс 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Басси Даниэль 1 0
Jens Hjertoe-Dahl 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кнудсен Фредрик 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Кроне Свенн 1 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Тромсё
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Бранн
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Тромсё
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Бранн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

9
19
Тромсё
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Бранн
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
29%
2
13%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
4
25%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
3
16%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
21%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
1
10%
4
21%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

22
28
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
3
14%
4
14%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
3
14%
6
21%
31-45
6
27%
5
18%
46-60
5
23%
2
7%
61-75
3
14%
8
29%
76-90

Пропущено

13
21
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
2
15%
5
24%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Тромсё - Волеренга 0:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1 Будё-Глимт - Тромсё 3:2
Тромсё - Стабек 2:1 Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1 Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1
Браттвог - Бранн 1:7 Викинг - Бранн 3:1 Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8 Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1

Результаты матчей

Тромсё
Бранн

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
9
7
2
13
2.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 1:0 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 1:0 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
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Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
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    • 46'
      Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Кнудсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Yaw Paintsil сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Jakob Napoleon Romsaas бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 3:1 Бранн онлайн

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