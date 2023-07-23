Тур: 15. Стадион: Брискеби. Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
17 Владение мячом, % 83
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Хам-Кам
Стабек
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|5 (2)
|0.33
|Киркеволд Пол
|3
|0.2
|John Olav Norheim
|2
|0.13
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.07
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.33
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.2
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|Педерсен Каспер
|1
|0.07
|Костадинов Калоян
|1
|0.07
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
3
Хам-Кам
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
2
Волевые поражения
3
7
Хам-Кам
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Стабек
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
5
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
5
31%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
24
8
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
21%
3
38%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
5
63%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
12%
4
33%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
24%
1
8%
61-75
6
35%
3
25%
76-90
Пропущено
31
24
9 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
5
16%
6
25%
16-30
4
13%
2
8%
31-45
7
23%
2
8%
46-60
8
26%
1
4%
61-75
7
23%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1
Результаты матчей
Хам-Кам
Стабек
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
68
410
212
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 14
|39
|2.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|6.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 19
|27
|7.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 21
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 23
|12
|15.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|8.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|12.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Олесунн
|Диоп Амиду I
|1 3