Тур: 15. Стадион: Брискеби. Зрители: 3576 Главный судья: Крингстад Сигурд
0'
1:0
32' ГолКиркеволд Пол
2:0
49' ГолKristian Loenstad Onsrud
2:1
51' ГолБакенга Мушага
2:2
77' ГолБакенга Мушага
83' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
3:2
90' ГолГаммельбю Йенс-Мартин
90'+6
Ход матча
32'
49'
51'
77'
2:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 8
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
14
Удаль
Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Хам-Кам
Стабек
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
2.5
Среднее время на гол
40
36
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Удаль Хенрик
|5 (2)
|0.33
|Киркеволд Пол
|4
|0.27
|John Olav Norheim
|2
|0.13
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.13
|Aleksander Melgalvis
|2 (1)
|0.13
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.07
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.07
|Halvor Roedoelen Opsahl
|1
|0.07
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.33
|Бакенга Мушага
|5 (1)
|0.33
|Кабран Кевин
|2
|0.13
|Педерсен Каспер
|1
|0.07
|Костадинов Калоян
|1
|0.07
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Несс Николай
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|2
|0
|Сандберг Маркус
|0
|1
|Шельстад Фредрик
|0
|1
|Aleksander Melgalvis
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Jakob Michelsen
|1
|0
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Геэльмуйден Херман
|3
|0
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Лукка Жонатан
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
2
5
Хам-Кам
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Стабек
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
22
2
Волевые поражения
3
7
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Стабек
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
25
5
Волевые поражения
5
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
24
8
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
21%
3
38%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
5
63%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
7
35%
4
29%
76-90
Пропущено
33
27
9 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
5
19%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
8
24%
3
11%
46-60
8
24%
1
4%
61-75
8
24%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1
Результаты матчей
Хам-Кам
Стабек
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
78
510
312
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|0:1
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|2:1
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|10.
|1:0
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|11.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|1:2
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|2:5
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:1
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|2:1
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|2:5
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|1:2
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:2
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|2:1
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|12.
|1:0
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|2:5
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3