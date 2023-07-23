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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 3576 Главный судья: Крингстад Сигурд
Хам-Кам
3:2
Конец матча
Стабек
0'
1:0
32' Гол
Киркеволд Пол
2:0
49' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
2:1
51' Гол
Бакенга Мушага
2:2
77' Гол
Бакенга Мушага
83' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
3:2
90' Гол
Гаммельбю Йенс-Мартин
90'+6

Ход матча

32'
Киркеволд Пол
(Kristian Loenstad Onsrud)
1:0
49'
Kristian Loenstad Onsrud
(John Olav Norheim)
2:0
51'
2:1
Бакенга Мушага
(Крогстад Фредрик)
59'
Benjamin Thoresen Faraas
Удаль Хенрик
 
65'
 
Хауген Фредрик
Лукка Жонатан
69'
 
Геэльмуйден Херман
Эдвардс Кертис
70'
Jonas Enkerud
Tore Andre Soeraas
 
77'
2:2
Бакенга Мушага
83'
Kristian Loenstad Onsrud
 
90'
Гаммельбю Йенс-Мартин
(Киркеволд Пол)
3:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
1
Lars
Jendal
4
Halvor
Roedoelen
Opsahl
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
3
Гаммельбю
Йенс-Мартин
11
Tore
Andre
Soeraas
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
14
Удаль
Хенрик
16
Киркеволд
Пол
21
Петтерссон
Исак
2
Педерсен
Каспер
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
15
Оттесен
Стурла
8
Эдвардс
Кертис
47
Лукка
Жонатан
14
Крогстад
Фредрик
11
Вальстад
Николас
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Хам-Кам
3-5-2
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Стабек

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
1:3
ТМС
3:0
ПД
1:5
ПД
2:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
2.5

Среднее время на гол

40
36

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

3.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 5 (2) 0.33
Киркеволд Пол 4 0.27
John Olav Norheim 2 0.13
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.13
Aleksander Melgalvis 2 (1) 0.13
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.07
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.07
Halvor Roedoelen Opsahl 1 0.07
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.07
Куртович Виллиам 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.33
Бакенга Мушага 5 (1) 0.33
Кабран Кевин 2 0.13
Педерсен Каспер 1 0.07
Костадинов Калоян 1 0.07
Крогстад Фредрик 0 0
Несс Николай 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 2 0
Сандберг Маркус 0 1
Шельстад Фредрик 0 1
Aleksander Melgalvis 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Jakob Michelsen 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сковгор Андреас 3 0
Геэльмуйден Херман 3 0
Крогстад Фредрик 1 1
Kasper Waarst Hoegh 1 1
Лукка Жонатан 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Стабек
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
5
Хам-Кам
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Стабек
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

22
2

Волевые поражения

3
7
Хам-Кам
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Стабек
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

5
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
3
33%
3
16%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
1
11%
3
43%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

24
8
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
21%
3
38%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
5
63%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
7
35%
4
29%
76-90

Пропущено

33
27
9 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
5
19%
1-15
5
15%
6
22%
16-30
4
12%
3
11%
31-45
8
24%
3
11%
46-60
8
24%
1
4%
61-75
8
24%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:3 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Бранн - Хам-Кам 2:1
Йовик-Люн - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Одд 0:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Берум - Хам-Кам 1:3 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Мьёльнер - Хам-Кам 0:8 Хам-Кам - Лиллестрём 0:0 Нюбергсунд - Хам-Кам 0:5 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Молде 0:4 Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0
Стабек
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Тромсё - Стабек 2:1
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1 Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1

Результаты матчей

Хам-Кам
Стабек

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5:2 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 0:1 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 2:1 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
10.
Хёугесунн
 1:0 15 5 3 7 14 - 21 18
11.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
12.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 1:2 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 2:5 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5:2 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 0:1 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 1:0 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 2:1 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 2:5 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 1:2 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5:2 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 0:1 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 2:1 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 1:2 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
12.
Хёугесунн
 1:0 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 2:5 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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