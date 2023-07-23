Тур: 15. Стадион: Release Arena. Главный судья: Ajdin Medic
1:1
Первый тайм: 15'
Ход матча
10'
0:1
12'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Саннефьёрд
Будё-Глимт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.29
|Jesper Taaje
|3
|0.21
|Кумсан Джилберт
|1
|0.07
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.07
|Бикоро Федерико
|1
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.07
|Youseff Chaib
|1
|0.07
|Ньенету Франклин
|1
|0.07
|Оттоссон Филип
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|13 (1)
|0.81
|Мумбанья Фарис
|10
|0.63
|Грёнбек Альберт
|5
|0.31
|Ветлесен Уго
|3
|0.19
|Мугиша Джоэл
|3
|0.19
|Сёрли Сондре
|2
|0.13
|Берг Патрик
|1
|0.06
|Салтнес Ульрик
|1
|0.06
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Ian Smeulers
|3
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
1
0
Саннефьёрд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Будё-Глимт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
1
23
Саннефьёрд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Будё-Глимт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
4
Волевые поражения
2
23
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
38%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Забито
6
23
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
17%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
1
17%
5
22%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
8
35%
76-90
Пропущено
22
8
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
23%
3
38%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
1
13%
76-90
Забито
14
38
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 10
6 Не забивали 1
4
29%
7
18%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
3
21%
2
5%
31-45
3
21%
10
26%
46-60
2
14%
5
13%
61-75
2
14%
8
21%
76-90
Пропущено
26
14
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
6
23%
4
29%
1-15
6
23%
1
7%
16-30
3
12%
3
21%
31-45
4
15%
3
21%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
4
15%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
44
23
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
141
49
141
211
78
211
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|3
|1
|38 - 14
|39
|2.
|1:0
|15
|9
|3
|3
|19 - 13
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|6.
|0:1
|16
|8
|3
|5
|27 - 19
|27
|7.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|8.
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|20
|9.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|13 - 15
|20
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|13 - 21
|16
|13.
|0:0
|15
|4
|2
|9
|16 - 32
|14
|14.
|0:0
|14
|3
|3
|8
|15 - 23
|12
|15.
|0:0
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|0:1
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|0:0
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|8.
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|12.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|13.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 3
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 8
|12
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|13.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|14.
|0:0
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|0:0
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|13 (6)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3
|Олесунн
|Диоп Амиду I
|1 3