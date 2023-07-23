Тур: 15. Стадион: Release Arena. Зрители: 4391 Главный судья: Ajdin Medic
2:5
Конец матча
0'
0:1
11' ГолГрёнбек Альберт
1:1
13' ГолНильссон Александер II
15' Желтая карточкаIan Smeulers
2:1
21' ГолАйер Кинин
34' Желтая карточкаJesper Taaje
2:2
34' ПенальтиПеллегрино Амаль
2:3
41' ГолГрёнбек Альберт
53' Желтая карточкаМумбанья Фарис
63' Вторая желтая карточкаIan Smeulers
2:4
76' ГолМумбанья Фарис
2:5
88' ГолСалтнес Ульрик
90'+5
Ход матча
11'
0:1
13'
15'
21'
2:1
34'
34'
2:2
41'
53'
63'
76'
2:4
77'
88'
2:5
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Jesper
Taaje
23
Айер
Кинин
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
-
32 Martin Gjone
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Саннефьёрд
Будё-Глимт
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.45
0.6
Среднее время на гол
61
150
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.09
Среднее время на гол
45
82
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.71
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danilo Al-Saed
|4
|0.29
|Jesper Taaje
|3
|0.21
|Кумсан Джилберт
|1
|0.07
|Тветер Александер Рууд
|1
|0.07
|Бикоро Федерико
|1
|0.07
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.07
|Youseff Chaib
|1
|0.07
|Айер Кинин
|1
|0.07
|Нильссон Александер II
|1
|0.07
|Ньенету Франклин
|1
|0.07
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ian Smeulers
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|14 (2)
|0.88
|Мумбанья Фарис
|11
|0.69
|Грёнбек Альберт
|7
|0.44
|Ветлесен Уго
|3
|0.19
|Мугиша Джоэл
|3
|0.19
|Сёрли Сондре
|2
|0.13
|Салтнес Ульрик
|2
|0.13
|Берг Патрик
|1
|0.06
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Фет Сондре
|0
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ian Smeulers
|4
|1
|Оттоссон Филип
|4
|0
|Jesper Taaje
|2
|0
|Фосс Сандер Моэн
|2
|0
|Айер Кинин
|2
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|2
|0
|Бикоро Федерико
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|4
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Элабделлауи Омар
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Берг Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
0
Саннефьёрд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
1
23
Саннефьёрд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Будё-Глимт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
4
23
Голы по времени матча
Забито
10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
40%
5
25%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Забито
6
23
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
1
17%
5
22%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
8
35%
76-90
Пропущено
22
8
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
23%
3
38%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
1
13%
76-90
Забито
16
43
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
5
31%
8
19%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
3
19%
4
9%
31-45
3
19%
10
23%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
2
13%
10
23%
76-90
Пропущено
31
16
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
7
23%
5
31%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Будё-Глимт
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
24
44
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
26
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
151
59
151
212
88
212
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3