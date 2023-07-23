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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4391 Главный судья: Ajdin Medic
Саннефьёрд
2:5
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
11' Гол
Грёнбек Альберт
1:1
13' Гол
Нильссон Александер II
15' Желтая карточка
Ian Smeulers
2:1
21' Гол
Айер Кинин
34' Желтая карточка
Jesper Taaje
2:2
34' Пенальти
Пеллегрино Амаль
2:3
41' Гол
Грёнбек Альберт
53' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
63' Вторая желтая карточка
Ian Smeulers
2:4
76' Гол
Мумбанья Фарис
2:5
88' Гол
Салтнес Ульрик
90'+5
1
Кето
Хуго
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Jesper
Taaje
17
Фосс
Сандер
Моэн
4
Ian
Smeulers
23
Айер
Кинин
18
Оттоссон
Филип
8
Нильссон
Александер
II
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
14
Danilo
Al-Saed
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
4
Бьортуфт
Один
Лурас
2
Лоде
Мариус
15
Бьоркан
Фредерик
8
Грёнбек
Альберт
77
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Саннефьёрд
4-3-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Будё-Глимт

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

4.8%
66.7%
28.5%
1 победа 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Т
4:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
2:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
4:0
ТМС
0:0
А
1:2
А
1:1
Т
1:0
Т
1:1

Голы

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.45
0.6

Среднее время на гол

61
150

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.09

Среднее время на гол

45
82

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danilo Al-Saed 4 0.29
Jesper Taaje 3 0.21
Кумсан Джилберт 1 0.07
Тветер Александер Рууд 1 0.07
Бикоро Федерико 1 0.07
Эгели Ветле Валле 1 0.07
Youseff Chaib 1 0.07
Айер Кинин 1 0.07
Нильссон Александер II 1 0.07
Ньенету Франклин 1 0.07
Оттоссон Филип 0 0
Ian Smeulers 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 14 (2) 0.88
Мумбанья Фарис 11 0.69
Грёнбек Альберт 7 0.44
Ветлесен Уго 3 0.19
Мугиша Джоэл 3 0.19
Сёрли Сондре 2 0.13
Салтнес Ульрик 2 0.13
Берг Патрик 1 0.06
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Фет Сондре 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ian Smeulers 4 1
Оттоссон Филип 4 0
Jesper Taaje 2 0
Фосс Сандер Моэн 2 0
Айер Кинин 2 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Filip Loftesnes-Bjune 2 0
Бикоро Федерико 1 0
Кето Хуго 1 0
Амин Симон 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 4 0
Ветлесен Уго 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Бьортуфт Один Лурас 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Элабделлауи Омар 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Берг Патрик 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё-Глимт
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
0
Саннефьёрд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Будё-Глимт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

1
23
Саннефьёрд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Будё-Глимт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

4
23

Голы по времени матча

Забито

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
4
40%
5
25%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
1
10%
3
15%
31-45
2
20%
5
25%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
1
10%
2
10%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Забито

6
23
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 16
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
33%
1
4%
31-45
1
17%
5
22%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
8
35%
76-90

Пропущено

22
8
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
5
23%
3
38%
1-15
6
27%
1
13%
16-30
3
14%
2
25%
31-45
3
14%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
9%
1
13%
76-90

Забито

16
43
9 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 25
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
5
31%
8
19%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
3
19%
4
9%
31-45
3
19%
10
23%
46-60
2
13%
5
12%
61-75
2
13%
10
23%
76-90

Пропущено

31
16
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
7
23%
5
31%
1-15
6
19%
2
13%
16-30
5
16%
3
19%
31-45
4
13%
3
19%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
6
19%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Лиллестрём - Саннефьёрд 4:2 Саннефьёрд - Стабек 0:0 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 6:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2
Саннефьёрд - Одд 4:1 Молде - Саннефьёрд 5:0 Эик-Тенсберг - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 ИК Старт - Саннефьёрд 1:0 Молде - Саннефьёрд 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Одд - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Молде 2:2
Будё-Глимт - Тромсё 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Будё-Глимт

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
7 раз 44%
3
5 раз 31%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
4
2.5
4
4
2
4
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
15
1
5
9
1.5
15
1
2
12
2.5
8
8
2
12
3.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 1:0 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 1:0 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
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    • 63'
      Иан Смейлерс получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 53'
      Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Саннефьёрд 2:5 Будё-Глимт онлайн

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