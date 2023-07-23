  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Одд
0:0
Первый тайм: 15'
Волеренга
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Волеренга
2.48
3.54
3.00
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
17
Овусу
Соломон
6
Овусу
Леонард
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
21
Шёнг
Магнус
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
6
Хеденстад
Вегар
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Одд
3-4-2-1
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Волеренга

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
К
0:3
Т
1:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 2 0.13
Йоргенсен Филип 2 0.13
Валлем Конрад 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Юхансен Сондре 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.06
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.21
Хоканс Даниэль 3 0.21
Ятта Сиди 3 0.21
Страндберг Стефан 2 (2) 0.14
Офкир Мохамед 1 0.07
Риснаес Магнус 1 0.07
Jones El-Abdellaoui 1 0.07
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хеденстад Вегар 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Волеренга
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
2
Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волеренга
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

5
3
Одд
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Волеренга
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

10
17

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
4
50%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Пропущено

14
24
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
1
7%
4
17%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
5
36%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1
Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2

Результаты матчей

Одд
Волеренга

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Одд
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
7
1.5
1
5
1
8
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
12
1.5
3
10
1
14
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 16 12 3 1 38 - 14 39
2.
Тромсё
 1:0 15 9 3 3 19 - 13 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Лиллестрём
 0:0 15 8 3 4 29 - 21 27
6.
Бранн
 0:1 16 8 3 5 27 - 19 27
7.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
8.
Стрёмсгодсет
 14 6 2 6 19 - 17 20
9.
Одд
 0:0 16 5 5 6 13 - 15 20
10.
Стабек
 0:0 15 4 5 6 15 - 21 17
11.
Русенборг
 15 4 4 7 17 - 22 16
12.
Хёугесунн
 0:0 15 4 4 7 13 - 21 16
13.
Хам-Кам
 0:0 15 4 2 9 16 - 32 14
14.
Волеренга
 0:0 14 3 3 8 15 - 23 12
15.
Саннефьёрд
 0:0 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 0:1 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 0:0 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Тромсё
 1:0 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
8.
Стрёмсгодсет
 6 4 0 2 10 - 5 12
9.
Хёугесунн
 0:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Стабек
 0:0 8 3 3 2 9 - 6 12
11.
Хам-Кам
 0:0 8 3 2 3 7 - 8 11
12.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
13.
Саннефьёрд
 0:0 6 2 3 1 9 - 3 9
14.
Одд
 0:0 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 0:0 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 8 6 1 1 15 - 6 19
2.
Тромсё
 1:0 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 0:0 7 3 3 1 9 - 8 12
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 0:0 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 0:0 7 2 3 2 7 - 7 9
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
11.
Стабек
 0:0 7 1 2 4 6 - 15 5
12.
Хёугесунн
 0:0 8 1 1 6 3 - 13 4
13.
Русенборг
 6 0 3 3 6 - 10 3
14.
Хам-Кам
 0:0 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 0:0 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 13 (6)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 10 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Олесунн Диоп Амиду I 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Волеренга
2.48
3.54
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 0:0 Волеренга онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Одд
Волеренга
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 