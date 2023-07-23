Тур: 15. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
1:0
33' Гол в свои воротаЮклеред Симен
1:1
49' Гол в свои воротаЙоргенсен Филип
60' Желтая карточкаХеденстад Вегар
79' Вторая желтая карточкаХеденстад Вегар
2:1
81' ПенальтиРууд Эспен
90'+7
Ход матча
33'
1:0
49'
1:1
60'
79'
81'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Jacob Eng
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Одд
Волеренга
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.89
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.11
1.33
Среднее время на гол
81
67
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.19
|Йоргенсен Филип
|2
|0.13
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Томас Диого
|1
|0.06
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.06
|Юхансен Сондре
|1
|0.06
|Евтович Милан
|1
|0.06
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.06
|Faniel Temesgen Tewelde
|1
|0.06
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0.06
|Leon Hien
|1
|0.06
|Овусу Соломон
|0
|0
|Dennis Gjengaar
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (1)
|0.21
|Хоканс Даниэль
|3
|0.21
|Ятта Сиди
|3
|0.21
|Страндберг Стефан
|2 (2)
|0.14
|Офкир Мохамед
|1
|0.07
|Риснаес Магнус
|1
|0.07
|Jones El-Abdellaoui
|1
|0.07
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|6
|0
|Томас Диого
|4
|0
|Овусу Соломон
|3
|0
|Овусу Леонард
|3
|0
|Рууд Эспен
|2
|0
|Хаген Стеффен
|2
|0
|Юхансен Сондре
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Leon Hien
|2
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|1
|Жута Леонард
|4
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|1
|Офкир Мохамед
|3
|0
|Юклеред Симен
|1
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Страндберг Стефан
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|Риснаес Магнус
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Результаты матчей
Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волеренга
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
3
Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
10
16
Волевые поражения
5
3
Одд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Волеренга
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
4
50%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90
Пропущено
15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1
Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2
Результаты матчей
Одд
Волеренга
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Одд
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
61
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
104
412
311
115
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3