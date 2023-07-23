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Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Одд
2:1
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
33' Гол в свои ворота
Юклеред Симен
1:1
49' Гол в свои ворота
Йоргенсен Филип
60' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
79' Вторая желтая карточка
Хеденстад Вегар
2:1
81' Пенальти
Рууд Эспен
90'+7

Ход матча

33'
Юклеред Симен
1:0
46'
 
Борвен Торгейр
Странд Петтер
49'
1:1
Йоргенсен Филип
60'
 
Хеденстад Вегар
66'
 
Jacob Eng
Офкир Мохамед
74'
Ингебритсен Микаэль
Dennis Gjengaar
 
79'
 
Хеденстад Вегар
81'
Рууд Эспен
2:1
82'
 
Борхгревинк Кристиан
Aleksander Hammer Kjelsen
89'
Thomas Rekdal
Овусу Соломон
 
90'
Faniel Temesgen Tewelde
Мидтскуген Оле-Эрик
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
12
Вальштед
Леопольд
15
Юхансен
Сондре
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
2
Рууд
Эспен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
17
Овусу
Соломон
6
Овусу
Леонард
24
Dennis
Gjengaar
7
Йоргенсен
Филип
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
21
Шёнг
Магнус
3
Aleksander
Hammer
Kjelsen
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
5
Жута
Леонард
6
Хеденстад
Вегар
18
Юклеред
Симен
8
Бьёрдаль
Хенрик
24
Странд
Петтер
20
Риснаес
Магнус
10
Офкир
Мохамед
19
Ятта
Сиди
Одд
3-4-2-1
Волеренга
3-4-2-1

История личных встреч

Одд
Волеренга

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:1
Т
1:2
К
0:3
Т
1:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
1:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.89
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.11
1.33

Среднее время на гол

81
67

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рууд Эспен 3 (1) 0.19
Йоргенсен Филип 2 0.13
Валлем Конрад 1 0.06
Томас Диого 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Юхансен Сондре 1 0.06
Евтович Милан 1 0.06
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.06
Faniel Temesgen Tewelde 1 0.06
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.06
Leon Hien 1 0.06
Овусу Соломон 0 0
Dennis Gjengaar 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрдаль Хенрик 3 (1) 0.21
Хоканс Даниэль 3 0.21
Ятта Сиди 3 0.21
Страндберг Стефан 2 (2) 0.14
Офкир Мохамед 1 0.07
Риснаес Магнус 1 0.07
Jones El-Abdellaoui 1 0.07
Юклеред Симен 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 6 0
Томас Диого 4 0
Овусу Соломон 3 0
Овусу Леонард 3 0
Рууд Эспен 2 0
Хаген Стеффен 2 0
Юхансен Сондре 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Leon Hien 2 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 1
Жута Леонард 4 0
Хеденстад Вегар 2 1
Офкир Мохамед 3 0
Юклеред Симен 1 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Страндберг Стефан 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Риснаес Магнус 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0

Результаты матчей

Одд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Волеренга
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Одд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Волеренга
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

10
16

Волевые поражения

5
3
Одд
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Волеренга
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
4
50%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

10
16
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
6%
1
7%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
4
27%
76-90

Пропущено

15
26
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
1
7%
4
15%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
3
20%
6
23%
46-60
3
20%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 0:3 Одд - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Одд 2:1 Хам-Кам - Одд 0:1
Одд - Молде 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Нутодден - Одд 2:5 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Уред - Одд 1:7 Викинг - Одд 3:2 Одд - Лиллестрём 0:1 Тромсё - Одд 0:1 Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0 Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1
Волеренга
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Волеренга - Молде 0:4 Волеренга - Бранн 3:2 Тромсё - Волеренга 0:0 Волеренга - Викинг 1:2
Стйордалс Блинк - Волеренга 0:5 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Сутра - Волеренга 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Люн - Волеренга 1:2 Стабек - Волеренга 2:1 Рааде - Волеренга 0:1 Волеренга - Хам-Кам 3:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Русенборг - Волеренга 1:3 Волеренга - Лиллестрём 3:4 Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2

Результаты матчей

Одд
Волеренга

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Одд
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
7
1.5
1
6
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
12
1.5
3
11
1
15
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 1:0 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 1:0 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Юклеред Симен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
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