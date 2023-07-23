Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
39' ГолРид Тайлер
2:0
41' ГолМихаэль Петер
2:1
45' ГолЛайне Янне-Пекка
58' Желтая карточкаМагута Райан
Ход матча
39'
1:0
41'
2:0
45'
2:1
58'
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ВПС
Хака
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.89
Среднее время на гол
99
101
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.18
Среднее время на гол
101
76
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
0.9
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
85
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|4
|0.24
|Михаэль Петер
|4
|0.24
|Аланко Саму
|2
|0.12
|Роберто Савио
|2
|0.12
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Страндваль Себастьян
|1
|0.06
|Рид Тайлер
|1
|0.06
|Prosper Ahiabu
|1
|0.06
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.31
|Магута Райан
|2
|0.13
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.13
|Stavros Zarokostas
|2
|0.13
|Fallou Ndiaye
|2
|0.13
|Роджерсон Логан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сийра Тууре
|1
|0.06
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.06
|Пурме Тино
|1
|0.06
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хака
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
5
13
ВПС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Хака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
6
38%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
4
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
4
25%
4
24%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
17
27
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
9
33%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
5
29%
29%
5
19%
61-75
6
35%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0
Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4
Результаты матчей
ВПС
Хака
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ВПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
105
511
510
214
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|21 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|17
|8
|7
|2
|25 - 12
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|28 - 24
|30
|5.
|2:1
|17
|6
|3
|8
|17 - 19
|21
|6.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|8.
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|9.
|16
|3
|8
|5
|14 - 15
|17
|10.
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|1:2
|16
|2
|6
|8
|18 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|1:2
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|8.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|1:2
|9
|1
|0
|8
|5 - 18
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6