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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
ВПС
2:1
Второй тайм: 67'
Хака
0'
1:0
39' Гол
Рид Тайлер
2:0
41' Гол
Михаэль Петер
2:1
45' Гол
Лайне Янне-Пекка
58' Желтая карточка
Магута Райан
12
Lauri-Eemil
Vetri
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
28
Roni
Hudd
1
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
6
Atte
Sihvonen
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
16
Лааксонен
Ойва
9
Лескано
Хуан
28
Мастокангас
Элиас
ВПС
Хака

История личных встреч

ВПС
Хака

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы

История матчей

В
2:2
VE
1:2
VE
0:3
В
3:3
В
0:2
В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.89

Среднее время на гол

99
101

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.89
1.18

Среднее время на гол

101
76

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

0.9
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

100
85

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 4 0.24
Михаэль Петер 4 0.24
Аланко Саму 2 0.12
Роберто Савио 2 0.12
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Страндваль Себастьян 1 0.06
Рид Тайлер 1 0.06
Prosper Ahiabu 1 0.06
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.31
Магута Райан 2 0.13
Лайне Янне-Пекка 2 (1) 0.13
Stavros Zarokostas 2 0.13
Fallou Ndiaye 2 0.13
Роджерсон Логан 1 0.06
Фриберг Никлас 1 0.06
Сийра Тууре 1 0.06
Аувинен Ээро-Матти 1 0.06
Пурме Тино 1 0.06

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Роберто Савио 2 1
Mikko Pitkaenen 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Михаэль Петер 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 5 0
Фриберг Никлас 4 0
Stavros Zarokostas 4 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Haymenn Bah-Traore 2 0
Фофана Тиемоко 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Пурме Тино 1 0
Oliver Whyte 1 0

Результаты матчей

ВПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хака
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

5
13
ВПС
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Хака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
6
38%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
3
50%
4
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
4
25%
4
24%
1-15
3
19%
3
18%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

17
27
5 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
12%
5
19%
1-15
2
12%
9
33%
16-30
1
6%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
5
29%
29%
5
19%
61-75
6
35%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0
Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4

Результаты матчей

ВПС
Хака

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ВПС
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 10 5 1 21 - 10 35
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 17 8 7 2 25 - 12 31
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
ВПС
 2:1 17 6 3 8 17 - 19 21
6.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 16 3 8 5 14 - 15 17
10.
Лахти
 15 3 5 7 13 - 22 14
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 1:2 16 2 6 8 18 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 2:1 9 4 2 3 10 - 7 14
6.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
7.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Хака
 1:2 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
6.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
7.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
8.
ВПС
 2:1 8 2 1 5 7 - 12 7
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 1:2 9 1 0 8 5 - 18 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ХИК Радулович Боян 10
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
КуПС Ниссилья Урхо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Лайне Янне-Пекка бьет в цель!
  • 41'
    Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
  • 39'
    Г О О О О Л - Рид Тайлер бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ВПС
Ничья
Хака
2.01
5.40
4.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВПС 2:1 Хака онлайн

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