Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
1:0
39' ГолРид Тайлер
2:0
41' ГолМихаэль Петер
2:1
45' ГолЛайне Янне-Пекка
58' Желтая карточкаМагута Райан
3:1
77' ГолМихаэль Петер
4:1
90' ГолHarrison Sawyer
90'+4
Ход матча
39'
1:0
41'
2:0
45'
2:1
58'
77'
90'
4:1
20
Рид
Тайлер
28
Roni
Hudd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Akon Kuek
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
История личных встреч
ВПС
Хака
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
20 матчей
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
15%
70%
15%
3 победы 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
15%
65%
20%
3 победы 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.89
Среднее время на гол
99
101
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.89
1.18
Среднее время на гол
101
76
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
0.9
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
100
85
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|5
|0.29
|Roni Hudd
|4
|0.24
|Аланко Саму
|2
|0.12
|Роберто Савио
|2
|0.12
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Страндваль Себастьян
|1
|0.06
|Harrison Sawyer
|1
|0.06
|Рид Тайлер
|1
|0.06
|Prosper Ahiabu
|1
|0.06
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Башкиров Евгений
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.31
|Магута Райан
|2
|0.13
|Лайне Янне-Пекка
|2 (1)
|0.13
|Stavros Zarokostas
|2
|0.13
|Fallou Ndiaye
|2
|0.13
|Роджерсон Логан
|1
|0.06
|Фриберг Никлас
|1
|0.06
|Сийра Тууре
|1
|0.06
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.06
|Пурме Тино
|1
|0.06
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Mikko Pitkaenen
|3
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|5
|0
|Магута Райан
|5
|0
|Фриберг Никлас
|4
|0
|Stavros Zarokostas
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Haymenn Bah-Traore
|2
|0
|Фофана Тиемоко
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Пурме Тино
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
3
ВПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Хака
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
5
13
ВПС
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Хака
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
6
16
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
10%
1-15
1
14%
6
30%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
3
43%
4
20%
61-75
1
14%
2
10%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
25%
4
31%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
3
27%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
5
45%
2
18%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
4
22%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
18
31
6 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
11%
5
16%
1-15
2
11%
9
29%
29%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
1
6%
2
6%
46-60
5
28%
5
16%
61-75
6
33%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1 ВПС - Интер Турку 3:0
Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Крузейдерс - Хака 1:0 Хака - Крузейдерс 2:2 Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4
Результаты матчей
ВПС
Хака
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
2:2
3 раза 43%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ВПС
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
43
36
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
45
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
115
611
511
314
115
116
115
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|КуПС
|Ниссилья Урхо
|6 (1)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6