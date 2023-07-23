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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
Кальмар
0:0
Второй тайм: 66'
Варберг БоИС
0'
34' Красная карточка
Фридрих Рикардо

Ход матча

34'
Фридрих Рикардо
 
38'
Jakob Kindberg
Нетабай Нахом Гирмай
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Варберг БоИС
3.95
4.17
5.60
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
20
Тренсков
Якоб
9
Mileta
Rajovic
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
38
Сверриссон
Оскар
45
Maxime
Sainte
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
Кальмар
4-3-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:0
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.44
Хуммет Денис 4 0.25
Скрабб Симон 3 0.19
Шамун Ноа 3 0.19
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.19
Альфонси Оливер 2 0.13
Ле Ру Люк 1 0.06
Жуниор Элитон 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Rony Jansson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Транберг Робин 3 1
Станисич Оливер 4 0
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Кальмар
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
5
Кальмар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Варберг БоИС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

6
1
Кальмар
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Варберг БоИС
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
42%
1
14%
76-90

Пропущено

9
13
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
31%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
6
29%
2
17%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
6
29%
4
33%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
11%
7
25%
1-15
3
17%
3
11%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
5
28%
7
25%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
4
22%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3
Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1
Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2

Результаты матчей

Кальмар
Варберг БоИС

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
2
13
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Хальмстад
 0:0 16 7 4 5 17 - 20 25
7.
Кальмар
 0:0 16 6 5 5 19 - 21 23
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 0:0 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 0:0 16 1 6 9 11 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 0:0 8 4 2 2 11 - 11 14
7.
Хальмстад
 0:0 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 0:0 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 0:0 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 0:0 8 4 1 3 10 - 14 13
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 0:0 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Варберг БоИС
 0:0 8 1 3 4 7 - 13 6
13.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
14.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
15.
Гётеборг
 0:0 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Нетабай Нахом Гирмай уходит с поля. Jakob Kindberg выходит вместо него
  • 34'
    УДАЛЕНИЕ! - Фридрих Рикардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Варберг БоИС
3.95
4.17
5.60
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Где смотреть матч Кальмар 0:0 Варберг БоИС онлайн

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