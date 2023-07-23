Тур: 16. Стадион: Guldfaageln Arena. Зрители: 5351
1:0
Конец матча
0'
34' Красная карточкаФридрих Рикардо
78' Желтая карточкаСтанисич Оливер
1:0
83' ПенальтиСкрабб Симон
90'+6
Ход матча
34'
78'
83'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
39
Саетра
Ларс
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
-
-
25 Rony Jansson
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Martin Skogman
История личных встреч
Кальмар
Варберг БоИС
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
90
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.44
|Скрабб Симон
|4 (1)
|0.25
|Хуммет Денис
|4
|0.25
|Шамун Ноа
|3
|0.19
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.06
|Саетра Ларс
|1
|0.06
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Красники Дион
|3
|0.19
|Альфонси Оливер
|2
|0.13
|Ле Ру Люк
|1
|0.06
|Жуниор Элитон
|1
|0.06
|Дальстрём Никлас
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Oemuer Pektas
|1
|0.06
|Линднер Йоаким
|0
|0
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Закриссон Хампус
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридрих Рикардо
|2
|2
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|3
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|3
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Шамун Ноа
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
|Rony Jansson
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станисич Оливер
|5
|0
|Транберг Робин
|3
|1
|Ле Ру Люк
|4
|0
|Жуниор Элитон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Карлссон Виктор
|3
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Янссон Лео
|2
|0
|Maxime Sainte
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Эль Уатки Яссин
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|Закриссон Хампус
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Красники Дион
|1
|0
|Рённберг Вильмер
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
5
Кальмар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
6
1
Кальмар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Варберг БоИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
46%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
6
27%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
7
32%
4
33%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
11%
7
24%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
5
28%
7
24%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
4
22%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3
Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1
Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2
Результаты матчей
Кальмар
Варберг БоИС
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кальмар
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
610
214
115
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4