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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 5351
Кальмар
1:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
34' Красная карточка
Фридрих Рикардо
78' Желтая карточка
Станисич Оливер
1:0
83' Пенальти
Скрабб Симон
90'+6

Ход матча

34'
Фридрих Рикардо
 
38'
Jakob Kindberg
Нетабай Нахом Гирмай
 
66'
Хуммет Денис
Mileta Rajovic
 
66'
Шамун Ноа
Тренсков Якоб
 
66'
 
Эль Уатки Яссин
Сильверхолт Оливер
66'
 
Filipe Sisse
Красники Дион
66'
 
Карлссон Виктор
Maxime Sainte
78'
 
Станисич Оливер
81'
 
Биркфельдт Йон
Сверриссон Оскар
83'
Скрабб Симон
1:0
86'
 
Дальстрём Никлас
Закриссон Хампус
90'
Ольссон Элиас
Гояни Роберт
 
90'
Дженсен Кевин
Скрабб Симон
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фридрих
Рикардо
13
Карлссон
Йохан
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
11
Скрабб
Симон
20
Тренсков
Якоб
9
Mileta
Rajovic
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
20
Сильверхолт
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
10
Лушаку
Исмет
38
Сверриссон
Оскар
45
Maxime
Sainte
37
Красники
Дион
11
Жуниор
Элитон
Кальмар
4-3-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Варберг БоИС

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:0
А
1:0
А
0:3
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
90

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.44
Скрабб Симон 4 (1) 0.25
Хуммет Денис 4 0.25
Шамун Ноа 3 0.19
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.06
Саетра Ларс 1 0.06
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Красники Дион 3 0.19
Альфонси Оливер 2 0.13
Ле Ру Люк 1 0.06
Жуниор Элитон 1 0.06
Дальстрём Никлас 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Oemuer Pektas 1 0.06
Линднер Йоаким 0 0
Ногейра Винисиус 0 0
Сильверхолт Оливер 0 0
Закриссон Хампус 0 0
Карлссон Виктор 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридрих Рикардо 2 2
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 3 0
Нетабай Нахом Гирмай 3 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Шамун Ноа 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0
Rony Jansson 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станисич Оливер 5 0
Транберг Робин 3 1
Ле Ру Люк 4 0
Жуниор Элитон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Карлссон Виктор 3 0
Альфонси Оливер 2 0
Янссон Лео 2 0
Maxime Sainte 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Эль Уатки Яссин 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Линднер Йоаким 1 0
Сильверхолт Оливер 1 0
Закриссон Хампус 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Красники Дион 1 0
Рённберг Вильмер 1 0

Результаты матчей

Кальмар
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Варберг БоИС
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
5
Кальмар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Варберг БоИС
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

6
1
Кальмар
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Варберг БоИС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
31%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
6
46%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
4
29%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
2
22%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
3
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
6
27%
2
17%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
3
14%
2
17%
61-75
7
32%
4
33%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
11%
7
24%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
2
11%
3
10%
31-45
5
28%
7
24%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
4
22%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Эльфсборг 0:4 Мьельбю - Кальмар 1:1 Хальмстад - Кальмар 0:3
Кальмар - Дегерфорс 2:1 АИК - Кальмар 1:1 Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1 Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1
Варберг БоИС
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Варберг БоИС - АИК 1:2 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Юргорден - Варберг БоИС 2:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 6:1
Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Варберг БоИС - Хеккен 0:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - ИФК Норрчепинг 1:3 Вернаму - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Астрио - Варберг БоИС 0:2

Результаты матчей

Кальмар
Варберг БоИС

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кальмар
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
2
14
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 16 1 5 10 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 7 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
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Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
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      УДАЛЕНИЕ! - Фридрих Рикардо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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