Тур: 16. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Гётеборг
Хальмстад
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.1
Среднее время на гол
41
81
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.8
0.67
Среднее время на гол
112
135
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.55
0.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
58
104
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.25
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.19
|Норлин Густаф
|2 (1)
|0.13
|Хаген Элиас
|1
|0.06
|Вендт Оскар
|1
|0.06
|Свенссон Густаф
|1
|0.06
|Карлен Адам
|1
|0.06
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Муколли Арбнор
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|6 (2)
|0.38
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.19
|Naeem Mohammed
|2
|0.13
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.06
|Карлссон Каспер
|1
|0.06
|Боаки Томас
|1
|0.06
|Gabriel Wallentin
|1
|0.06
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Карлен Адам
|4
|0
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Гасем Алай
|2
|0
|Берг Маркус
|1
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|5
|0
|Аль-Аммари Амир
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Карлссон Каспер
|3
|0
|Юханссон Андреас
|2
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Ахльстранд Эрик
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
5
2
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
4
6
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90
Пропущено
16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1
Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3
Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0
Результаты матчей
Гётеборг
Хальмстад
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
6
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
16
35
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
213
78
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|39 - 11
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|3.
|17
|11
|2
|4
|42 - 19
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|17 - 20
|25
|7.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 21
|23
|8.
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|10.
|15
|5
|4
|6
|13 - 16
|19
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|15
|4
|5
|6
|19 - 23
|17
|13.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|14.
|17
|4
|2
|11
|16 - 41
|14
|15.
|0:0
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|16.
|0:0
|16
|1
|6
|9
|11 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|7.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|7
|2
|1
|4
|10 - 12
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|7
|3
|1
|3
|4 - 8
|10
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|13.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|15.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4