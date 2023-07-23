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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: . Зрители: 16110
Гётеборг
0:0
Конец матча
Хальмстад
0'
24' Желтая карточка
Ахльстранд Эрик
90'+4

Ход матча

24'
 
Ахльстранд Эрик
46'
Хаген Элиас
Salaou Hachimou
 
61'
 
Лав Джек Купер
Карлссон Каспер
61'
 
Боаки Томас
Офосу-Айе Фил
68'
Ольссон Себастьян
Lucas Kahed
 
77'
Карлстранд Линус
Карлен Адам
 
81'
 
Алланссон Йоэль
Аль-Аммари Амир

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
1
Дальберг
Понтус
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
24
Salaou
Hachimou
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
19
Муколли
Арбнор
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
18
Naeem
Mohammed
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
Гётеборг
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Гётеборг
Хальмстад

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
25%
6.2%
11 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

50%
45.5%
4.5%
11 побед 10 ничьих 1 победа

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
11 побед 11 ничьих 0 побед

История матчей

А
0:0
ТМК
1:1
А
2:0
А
1:1
ТМК
1:1
А
1:2
А
1:1
К
3:0
А
1:1
А
1:2
А
5:1
А
2:2
А
0:1
А
1:0
А
3:1
А
1:2
А
1:0
А
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
1:1

Голы

Всего голов

26
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.1

Среднее время на гол

41
81

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

34
19

Голов в среднем за матч

1.55
0.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

58
104

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.25
Берг Маркус 3 (1) 0.19
Норлин Густаф 2 (1) 0.13
Хаген Элиас 1 0.06
Вендт Оскар 1 0.06
Свенссон Густаф 1 0.06
Карлен Адам 1 0.06
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Муколли Арбнор 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 6 (2) 0.38
Ахльстранд Эрик 3 0.19
Naeem Mohammed 2 0.13
Офосу-Айе Фил 1 0.06
Карлссон Каспер 1 0.06
Боаки Томас 1 0.06
Gabriel Wallentin 1 0.06
Сведберг Джонатан 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Карлен Адам 4 0
Свенссон Густаф 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Хауснер Себастиан 2 0
Норлин Густаф 2 0
Гасем Алай 2 0
Берг Маркус 1 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хаген Элиас 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 5 0
Аль-Аммари Амир 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Карлссон Каспер 3 0
Юханссон Андреас 2 0
Алланссон Йоэль 2 0
Ахльстранд Эрик 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Viktor Granath 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

5
2
Гётеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Хальмстад
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

4
6
Гётеборг
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Хальмстад
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Пропущено

5
15
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
3
43%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
4
36%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
4
25%
0
0%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
4
27%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
23%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
6
38%
4
18%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
19%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:2 Хальмстад - Гётеборг 0:0 Мальмё - Гётеборг 0:1
Сириус - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2 Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3
Хальмстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фалькенберг - Хальмстад 2:3 Хальмстад - Вернаму 2:2 ИФК Норрчепинг - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Хальмстад 6:0
Хальмстад - Гётеборг 0:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Хальмстад - Кальмар 0:3 Варберг БоИС - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0 Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0

Результаты матчей

Гётеборг
Хальмстад

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
7
9
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
10.
Мьельбю
 15 5 4 6 13 - 16 19
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 15 4 5 6 19 - 23 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 16 1 5 10 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 7 2 1 4 10 - 12 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
6.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
7.
Мьельбю
 7 3 1 3 4 - 8 10
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 7 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Хаммарбю Странд Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Ахльстранд Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Гётеборг 0:0 Хальмстад онлайн

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