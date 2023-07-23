Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Пелле Мэттсон нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Удар от ворот произведет Силькеборг

39' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Валлис Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Клинг Андерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Брондбю

28' Сонне Оливер пробует нанести удар издали, но Томас Миккельсен держит все под контролем

28' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

28' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

28' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Серен Тенгстедт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Силькеборг

23' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Брондбю

22' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

21' Удар от ворот произведет Брондбю

21' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Васс Даниэль пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

18' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Команда Брондбю сравняла счет! Игра продолжается!

16' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Валлис Николай создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Удар от ворот произведет Брондбю

14' Серен Тенгстедт из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.

14' Серен Тенгстедт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Серен Тенгстедт выиграл воздушное противоборство у Греве Матиас

13' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Греве Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Серен Тенгстедт нанес удар, но тот был заблокирован.

8' Удар от ворот произведет Брондбю

8' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Брондбю

7' Бринк Марк из команды Силькеборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

6' Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Сальквист Тобиас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

3' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Силькеборг

2' Квистгарден Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Силькеборг начинает с центра поля