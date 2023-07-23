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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Силькеборг
1:1
Перерыв
Брондбю
0'
3' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
1:0
5' Гол
Адамсен Тонни
1:1
16' Гол
Валлис Николай

Ход матча

3'
Сальквист Тобиас
 
5'
Адамсен Тонни
(Энгель Лукас)
1:0
16'
1:1
Валлис Николай
(Квистгарден Матиас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Брондбю
2.81
4.15
5.30
Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Карлсен
Фредрик
23
Адамсен
Тонни
16
Миккельсен
Томас
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
3
Хеггхейм
Хенрик
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

29 матчей

20.7%
17.2%
62.1%
6 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

2.19
1.23

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 1
Энгель Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 1 1
Квистгарден Матиас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальквист Тобиас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1
АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Брондбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Силькеборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брондбю
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Силькеборг
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Раннерс Одей Стивен 1
Брондбю Валлис Николай 1
Силькеборг Адамсен Тонни 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
ФК Копенгаген Дикс Кевин 1
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    Лучшие коэффициенты
    Силькеборг
    Ничья
    Брондбю
    2.81
    4.15
    5.30
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