Тур: 1. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Кехлет Якоб
1:1
Перерыв
Ход матча
5'
1:0
16'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
41 Oskar Boesen
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Риверос БласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Салех ЮсефНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Брондбю
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед
29 матчей
20.7%
17.2%
62.1%
6 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
84
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
2.19
1.23
Среднее время на гол
41
73
Всего голов
53
33
Голов в среднем за матч
1.83
1.14
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|1
|Энгель Лукас
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|1
|1
|Квистгарден Матиас
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальквист Тобиас
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1
АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|1
|Раннерс
|Одей Стивен
|1
|Брондбю
|Валлис Николай
|1
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|1
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Видовре
|Геммер Йонас
|1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|1
|ФК Копенгаген
|Дикс Кевин
|1