Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Удар от ворот произведет Брондбю

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Линд Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Куск Каспер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Маккоуотт Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

87' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Салех Юсеф и попал в перекладину!

87' Салех Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

85' Куск Каспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Салех Юсеф получает желтую карточку за толчок соперника.

84' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Судья подбегает и показывает Куск Каспер из команды Силькеборг отложенную желтую карточку за фол.

81' Фредерик Алвес Ибсен наказан за толчок Адамсен Тонни

81' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

81' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

81' Пелле Мэттсон выиграл воздушное противоборство у Риверос Блас

81' Клинг Андерс из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Матч возобновлен

80' Тактическая замена. Омойджуфано Охи уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

79' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Силькеборг отменен из-за положения "вне игры".

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Силькеборг

77' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' Миккельсен Томас взял и забрал мяч на выходе

73' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Васс Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Оооо... вот это был удар! Карлсен Фредрик должен был забить с этой позиции.

66' Карлсен Фредрик нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

66' Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Супер-замена от тренера! Эвьен Хэкон только вышел на поле и уже забил!

64' Г О О О О Л - Эвьен Хэкон забивает с левой ноги!

64' Квистгарден Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Васс Даниэль из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Брондбю

63' Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Куск Каспер

61' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

60' Сонне Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Силькеборг

57' Удар от ворот произведет Силькеборг

56' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хеггхейм Хенрик наказан за толчок Серен Тенгстедт

54' Карлсен Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Серен Тенгстедт пробил со штрафного прямо в стенку

51' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Сальквист Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Буш Александер Магнус нанес удар головой, но Томас Миккельсен спокойно отбил мяч.

48' Серен Тенгстедт пробует нанести удар издали, но Томас Миккельсен держит все под контролем

47' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Хеггхейм Хенрик выиграл воздушное противоборство у Серен Тенгстедт.

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Силькеборг

46' Буш Александер Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.