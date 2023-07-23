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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Силькеборг
1:2
Конец матча
Брондбю
0'
3' Желтая карточка
Сальквист Тобиас
1:0
5' Гол
Адамсен Тонни
1:1
16' Гол
Валлис Николай
1:2
64' Гол
Эвьен Хэкон
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Куск Каспер
82' Желтая карточка
Куск Каспер
85' Желтая карточка
Салех Юсеф
90' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90'+8

Ход матча

3'
Сальквист Тобиас
 
5'
Адамсен Тонни
(Энгель Лукас)
1:0
16'
1:1
Валлис Николай
(Квистгарден Матиас)
62'
Куск Каспер
Тенгстедт Сёрен
 
64'
 
Эвьен Хэкон
Греве Матиас
64'
1:2
Эвьен Хэкон
(Квистгарден Матиас)
77'
Куск Каспер
 
80'
 
Себулонсен Себастьян
Омойджуфано Охи
80'
 
Салех Юсеф
Валлис Николай
82'
Куск Каспер
 
82'
Маккоуотт Каллум
Клинг Андерс
 
82'
Линд Александр
Карлсен Фредрик
 
85'
 
Салех Юсеф
90'
 
Квистгарден Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 4
  • 13 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 554 Количество передач 505
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
11
Карлсен
Фредрик
23
Адамсен
Тонни
16
Миккельсен
Томас
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
3
Хеггхейм
Хенрик
10
Васс
Даниэль
8
Греве
Матиас
22
Радошевич
Йосип
7
Валлис
Николай
15
Риверос
Блас
36
Квистгарден
Матиас
9
Омойджуфано
Охи
Силькеборг
4-3-2-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Силькеборг
Брондбю

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 15 побед

29 матчей

20.7%
17.2%
62.1%
6 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
24.1%
51.8%
7 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
0:1
СД
3:0
К
3:1
СД
1:3
СД
4:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
К
3:0
СД
2:1
СД
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:1
СЛ
2:2
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
4:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
84

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

2.19
1.23

Среднее время на гол

41
73

Всего голов

53
33

Голов в среднем за матч

1.83
1.14

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 1 1
Энгель Лукас 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эвьен Хэкон 1 1
Валлис Николай 1 1
Квистгарден Матиас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куск Каспер 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квистгарден Матиас 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Силькеборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брондбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1
Ольборг - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Хорсенс - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Силькеборг - Оденсе 0:1 Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2
Брондбю
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брондбю - Б-93 8:2 Кристал Пэлас - Брондбю 2:2 Суонси - Брондбю 0:0 Брондбю - Хиллерёд 2:1
АГФ Орхус - Брондбю 3:3 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Виборг - Брондбю 1:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Раннерс - Брондбю 1:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - АГФ Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2

Результаты матчей

Силькеборг
Брондбю

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Брондбю Эвьен Хэкон 1
Раннерс Одей Стивен 1
Брондбю Валлис Николай 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
Весь список
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