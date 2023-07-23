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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Стрёмсгодсет
0:1
Второй тайм: 59'
Русенборг
0'
15' Желтая карточка
Нельсон Джейден
0:1
22' Гол
Нипан Сверре Халсет
33' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
41' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
53' Желтая карточка
Вяянянен Сантери

Ход матча

15'
 
Нельсон Джейден
22'
0:1
Нипан Сверре Халсет
33'
Fredrik Kristensen Dahl
 
41'
Браут-Брюнес Джонатан
 
45'
 
Бьёрло Мортен
Скарсем Олаус
46'
 
Тагсет Эдвард
Нельсон Джейден
46'
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
 
46'
Albert Palmberg Thorsen
Грогард Томас
 
53'
 
Вяянянен Сантери

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
8.80
3.85
2.90
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
14
Энерсен
Оле
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
7
Стеневик
Халлдор
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Русенборг

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Т
3:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:3
Т
0:0
К
4:1
Т
4:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:2

Голы

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.94
0.67

Среднее время на гол

46
135

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

66
35

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
79

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 0.33
Менерт Маркус 3 0.2
Валсвик Густав 3 0.2
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.07
Стенгель Херман 1 (1) 0.07
Стеневик Халлдор 1 0.07
Ипалибо Джек 1 0.07
Гулликсен Тобиас 1 0.07
Лейфссон Ари 1 0.07
Ханссен Сондре 1 0.07
Энерсен Оле 1 0.07
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 2 0.13
Нельсон Джейден 2 0.13
Нипан Сверре Халсет 2 0.13
Бьёрло Мортен 2 0.13
Скарсем Олаус 2 0.13
Сэтер Оле Кристиан 2 0.13
Ага Оскар 1 0.06
Йенссен Ульрик 1 0.06
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.06
Перейра Адриан 1 0.06
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.06
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

4
9
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Русенборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
4
36%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Русенборг

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
4
1.5
2
7
1
5
2.5
1
8
1
5
3.5
1
8
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
4
11
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5
1
14
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 1:0 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 1:0 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 0:1 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 0:1 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 1:0 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Скарсем Олаус уходит с поля. Бьёрло Мортен выходит вместо него
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Русенборг
8.80
3.85
2.90
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Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг онлайн

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Русенборг
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