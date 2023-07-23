Тур: 15. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Второй тайм: 59'
0'
15' Желтая карточкаНельсон Джейден
0:1
22' ГолНипан Сверре Халсет
33' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
41' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
53' Желтая карточкаВяянянен Сантери
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
14
Энерсен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
68 Yves Vaage
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Русенборг
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.94
0.67
Среднее время на гол
46
135
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
66
35
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
79
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|0.33
|Менерт Маркус
|3
|0.2
|Валсвик Густав
|3
|0.2
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.07
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.07
|Стеневик Халлдор
|1
|0.07
|Ипалибо Джек
|1
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|Лейфссон Ари
|1
|0.07
|Ханссен Сондре
|1
|0.07
|Энерсен Оле
|1
|0.07
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|2
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.13
|Бьёрло Мортен
|2
|0.13
|Скарсем Олаус
|2
|0.13
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.13
|Ага Оскар
|1
|0.06
|Йенссен Ульрик
|1
|0.06
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.06
|Перейра Адриан
|1
|0.06
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.06
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Русенборг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
4
9
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Русенборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
20%
4
36%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
6
38%
46-60
5
26%
2
13%
61-75
4
21%
3
19%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
5
29%
29%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
24%
2
9%
61-75
5
29%
29%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Русенборг
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
72
24
27
15
18
15
18
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
42
26
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
410
411
212
114
113
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|31 - 21
|29
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|0:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|15
|2
|1
|12
|10 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|7
|5
|1
|1
|21 - 11
|16
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3