Тур: 15. Стадион: Мариенлист. Зрители: 7014 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаНельсон Джейден
0:1
22' ГолНипан Сверре Халсет
33' Желтая карточкаFredrik Kristensen Dahl
41' Желтая карточкаБраут-Брюнес Джонатан
53' Желтая карточкаВяянянен Сантери
90'+5
Ход матча
15'
22'
53'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
14
Энерсен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Энерсен ОлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
68 Yves Vaage
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ростен ХоконЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Садику АгонНападающий
-
Главный тренер: Маален Свейн
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Русенборг
13 матчей
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
31 матч
19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
10
Голов в среднем за матч
1.94
0.67
Среднее время на гол
46
135
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.56
Среднее время на гол
38
57
Всего голов
66
35
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
42
79
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|5
|0.33
|Менерт Маркус
|3
|0.2
|Валсвик Густав
|3
|0.2
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.07
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.07
|Стеневик Халлдор
|1
|0.07
|Ипалибо Джек
|1
|0.07
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.07
|Лейфссон Ари
|1
|0.07
|Ханссен Сондре
|1
|0.07
|Энерсен Оле
|1
|0.07
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольсе Карло
|2
|0.13
|Нельсон Джейден
|2
|0.13
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0.13
|Бьёрло Мортен
|2
|0.13
|Скарсем Олаус
|2
|0.13
|Сэтер Оле Кристиан
|2
|0.13
|Ага Оскар
|1
|0.06
|Йенссен Ульрик
|1
|0.06
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.06
|Перейра Адриан
|1
|0.06
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.06
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Красники Крешник
|1
|1
|Валсвик Густав
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|0
|Роджерс Сэмюэль
|3
|0
|Перейра Адриан
|3
|0
|Корник Лео
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Нельсон Джейден
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
4
9
Стрёмсгодсет
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Русенборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
36%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
4
21%
3
18%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
6
33%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
5
28%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Русенборг
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
25
27
16
18
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
411
412
213
115
114
115
114
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (4)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3