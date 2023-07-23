  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Зрители: 7014 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча
Русенборг
0'
15' Желтая карточка
Нельсон Джейден
0:1
22' Гол
Нипан Сверре Халсет
33' Желтая карточка
Fredrik Kristensen Dahl
41' Желтая карточка
Браут-Брюнес Джонатан
53' Желтая карточка
Вяянянен Сантери
90'+5

Ход матча

15'
 
Нельсон Джейден
22'
0:1
Нипан Сверре Халсет
33'
Fredrik Kristensen Dahl
 
41'
Браут-Брюнес Джонатан
 
45'
 
Бьёрло Мортен
Скарсем Олаус
46'
 
Тагсет Эдвард
Нельсон Джейден
46'
Красники Крешник
Дансо Эммануэл
 
46'
Albert Palmberg Thorsen
Грогард Томас
 
53'
 
Вяянянен Сантери
66'
 
Бёркеейет Тобиас
Вяянянен Сантери
75'
Лейфссон Ари
Ханссен Сондре
 
84'
Jonas Torrissen Therkelsen
Энерсен Оле
 
87'
 
Роджерс Сэмюэль
Перейра Адриан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
14
Энерсен
Оле
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
77
Менерт
Маркус
7
Стеневик
Халлдор
9
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Хансен
Андре
32
Корник
Лео
2
Рейтан
Эрленд
Даль
23
Йенссен
Ульрик
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
41
Нипан
Сверре
Халсет
10
Хольсе
Карло
9
Сэтер
Оле
Кристиан
11
Нельсон
Джейден
Стрёмсгодсет
3-4-2-1
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Русенборг

13 матчей

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

31 матч

19.4%
35.5%
45.1%
6 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
41.9%
38.7%
6 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
45.2%
38.7%
5 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

Т
3:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:3
Т
0:0
К
4:1
Т
4:3
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
3:3
Т
1:1
Т
4:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:3
Т
3:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
3:2

Голы

Всего голов

31
10

Голов в среднем за матч

1.94
0.67

Среднее время на гол

46
135

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.56

Среднее время на гол

38
57

Всего голов

66
35

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

42
79

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 5 0.33
Менерт Маркус 3 0.2
Валсвик Густав 3 0.2
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.07
Стенгель Херман 1 (1) 0.07
Стеневик Халлдор 1 0.07
Ипалибо Джек 1 0.07
Гулликсен Тобиас 1 0.07
Лейфссон Ари 1 0.07
Ханссен Сондре 1 0.07
Энерсен Оле 1 0.07
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 2 0.13
Нельсон Джейден 2 0.13
Нипан Сверре Халсет 2 0.13
Бьёрло Мортен 2 0.13
Скарсем Олаус 2 0.13
Сэтер Оле Кристиан 2 0.13
Ага Оскар 1 0.06
Йенссен Ульрик 1 0.06
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.06
Перейра Адриан 1 0.06
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.06
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Гулликсен Тобиас 3 0
Красники Крешник 1 1
Валсвик Густав 2 0
Менерт Маркус 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тагсет Эдвард 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Йенссен Ульрик 3 0
Роджерс Сэмюэль 3 0
Перейра Адриан 3 0
Корник Лео 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Нельсон Джейден 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Бьёрло Мортен 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Русенборг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Русенборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

4
9
Стрёмсгодсет
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Русенборг
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
4
36%
1-15
3
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
4
44%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
4
21%
3
18%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
6%
4
17%
1-15
6
33%
4
17%
16-30
1
6%
5
22%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 5:2 Стабек - Стрёмсгодсет 0:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:0
Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Русенборг - Тромсё 2:1 Русенборг - Лиллестрём 1:2 Олесунн - Русенборг 1:0 Русенборг - Сарпсборг-08 0:3
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1 Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Русенборг

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
5
1.5
2
7
1
6
2.5
1
8
1
6
3.5
1
8
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
3.
Викинг
 14 9 2 3 31 - 21 29
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 15 2 1 12 10 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 7 5 1 1 21 - 11 16
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 7 0 0 7 3 - 19 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 15'
      Джейден Нельсон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     