Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тактическая замена. Marta Cox уходит с поля и его заменяет Lineth Cedeno

Lineth Cedeno нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ary Borges навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Marta Cox ослабляет давление, выбив мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошая попытка от Беатрис , был неплохой удар, но вратарь спас

46' Natalia Mills ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

44' Kerolin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ary Borges выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Natalia Mills выиграл воздушное противоборство у Ary Borges

42' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

42' Беатрис нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Г О О О О О Л - Ary Borges из команды Бразилия (жен) легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

39' Ary Borges нанес удар головой, но Yenith Bailey спокойно отбил мяч.

39' Тамирес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Antonia выиграл воздушное противоборство у Karla Riley.

37' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Тамирес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Хорошая попытка от Луана , был неплохой удар, но вратарь спас

36' Дебинья пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Adriana Leal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошая попытка от Беатрис , был неплохой удар, но вратарь спас

31' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Hilary Jaen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорошо играет на выходе Yenith Bailey - мяч в ее руках

29' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Katherine Castillo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Aldrith Quintero выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Schiandra Gonzalez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Marta Cox выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Natalia Mills выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Дебинья решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Adriana Leal пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

12' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Antonia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Yomira Pinzon выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Беатрис не смог попасть в створ ударом издали

7' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Панама (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Пространство открывается для Antonia , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

3' Бразилия (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Katherine Castillo ослабляет давление, выбив мяч.

2' Оооо... вот это был удар! Adriana Leal должен был забить с этой позиции.

1' Хорошая попытка от Adriana Leal , был неплохой удар, но вратарь спас

1' Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру