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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 1. Стадион: . Зрители: 13142 Главный судья: Cheryl Foster
Бразилия (жен)
4:0
Конец матча
Панама (жен)
0'
1:0
19' Гол
Ary Borges
2:0
39' Гол
Ary Borges
3:0
48' Гол
Беатрис
4:0
70' Гол
Ary Borges
90'+10

Ход матча

19'
Ary Borges
(Дебинья)
1:0
39'
Ary Borges
2:0
46'
 
Wendy Natis
Hilary Jaen
48'
Беатрис
(Ary Borges)
3:0
53'
 
Riley Tanner
Karla Riley
54'
 
Emily Coba
Natalia Mills
59'
Гейс
Дебинья
 
59'
Bruninha
Antonia
 
59'
Gabriela Nunes Da Silva
Беатрис
 
66'
 
Deysire Salazar
Aldrith Quintero
70'
Ary Borges
(Гейс)
4:0
75'
Duda Sampaio
Луана
 
75'
Марта
Ary Borges
 
79'
 
Lineth Cedeno
Marta Cox
83'
 
Carmen Montenegro
Rosario Vargas

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 19 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 586 Количество передач 232
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
12
Летисия
II
2
Antonia
14
Лаурен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
16
Беатрис
9
Дебинья
12
Yenith
Bailey
23
Carina
Baltrip-Reyes
5
Yomira
Pinzon
15
Rosario
Vargas
4
Katherine
Castillo
2
Hilary
Jaen
11
Natalia
Mills
8
Schiandra
Gonzalez
20
Aldrith
Quintero
10
Marta
Cox
9
Karla
Riley
Бразилия (жен)
Панама (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ary Borges 3 3
Беатрис 1 1
Дебинья 0 0
Гейс 0 0
Панама (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Бразилия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бразилия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1 Бразилия (жен) - India W 6:1 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2
Панама (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1
Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 1:2 Япония (жен) - Панама (жен) 7:0

Результаты матчей

Бразилия (жен)
Панама (жен)

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бразилия (жен)
Панама (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бразилия (жен)
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Франция (жен)
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ямайка (жен)
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Панама (жен)
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
Япония (жен) Hinata Miyazawa 2
Япония (жен) Mina Tanaka 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
ЮАР (жен) Джейн Рефилое 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Лаурен из команды Бразилия (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Хорошая попытка от Riley Tanner, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 94'
      Bruninha ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
    • 93'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Панама (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Марта бьет со штрафного в створ, но Yenith Bailey держит все под контролем
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Yomira Pinzon из команды Панама (жен) поставил подножку. Пострадал Gabriela Nunes Da Silva
    • 91'
      Yenith Bailey из команды Панама (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Duda Sampaio из команды Бразилия (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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