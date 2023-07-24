Тур: 1. Стадион: Хиндмарш. Зрители: 13142 Главный судья: Cheryl Foster
4:0
Конец матча
Ход матча
19'
1:0
39'
2:0
48'
3:0
70'
4:0
75'
75'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
19 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
586 Количество передач 232
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Летисия
II
2
Antonia
14
Лаурен
4
Rafaelle
6
Тамирес
17
Ary
Borges
21
Kerolin
5
Луана
11
Adriana
Leal
16
Беатрис
9
Дебинья
- Основной состав
-
12 Летисия IIВратарь
-
2 AntoniaЗащитник
-
14 ЛауренЗащитник
-
4 RafaelleЗащитник
-
6 ТамиресЗащитник
-
17 Ary BorgesПолузащитник
-
21 KerolinПолузащитник
-
5 ЛуанаПолузащитник
-
11 Adriana LealПолузащитник
-
16 БеатрисНападающий
-
9 ДебиньяНападающий
- Запасные игроки
-
1 БарбараВратарь
-
3 КателленЗащитник
-
19 МоникаЗащитник
-
7 АндрессаПолузащитник
-
10 МартаПолузащитник
-
18 ГейсНападающий
-
22 Camila Gomes
-
-
13 Bruninha
-
15 Duda Sampaio
-
-
20 Angelina
-
Главный тренер: Сундхаге Пиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marta CoxПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
13 Riley Tanner
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ignacio Quintana
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ary Borges
|3
|3
|Беатрис
|1
|1
|Дебинья
|0
|0
|Гейс
|0
|0
Панама (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Бразилия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Бразилия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Панама (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия (жен)
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бразилия (жен) - Чили (жен) 4:0 Германия (жен) - Бразилия (жен) 1:2 Англия (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Канада (жен) 2:1
Бразилия (жен) - Канада (жен) 1:2 Италия (жен) - Бразилия (жен) 0:1 Норвегия (жен) - Бразилия (жен) 1:4 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:6 ЮАР (жен) - Бразилия (жен) 0:3 Швеция (жен) - Бразилия (жен) 3:1 Дания (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Венгрия (жен) - Бразилия (жен) 1:3 Испания (жен) - Бразилия (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Финляндия (жен) 0:0 Франция (жен) - Бразилия (жен) 2:1 Бразилия (жен) - Нидерланды (жен) 1:1 Бразилия (жен) - Чили (жен) 2:0 Бразилия (жен) - Венесуэла (жен) 4:1 Бразилия (жен) - India W 6:1 Австралия (жен) - Бразилия (жен) 2:2
Панама (жен)
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Япония (жен) - Панама (жен) 5:0 Испания (жен) - Панама (жен) 7:0 Гибралтар (жен) - Панама (жен) 0:7 Колумбия (жен) - Панама (жен) 1:1
Панама (жен) - Колумбия (жен) 0:2 Панама (жен) - Dominican Republic W 4:3 Панама (жен) - Dominican Republic W 1:0 Парагвай (жен) - Панама (жен) 0:1 Папуа — Новая Гвинея (жен) - Панама (жен) 0:2 Чили (жен) - Панама (жен) 1:3 Панама (жен) - Венесуэла (жен) 3:1 Эквадор (жен) - Панама (жен) 1:1 Панама (жен) - Тринидад и Тобаго (жен) 1:0 Панама (жен) - Канада (жен) 0:1 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:0 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 1:1 Тринидад и Тобаго (жен) - Панама (жен) 0:0 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 3:2 Коста-Рика (жен) - Панама (жен) 1:2 Япония (жен) - Панама (жен) 7:0
Результаты матчей
Бразилия (жен)
Панама (жен)
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бразилия (жен)
Панама (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|Япония (жен)
|Hinata Miyazawa
|2
|Япония (жен)
|Mina Tanaka
|1 (1)
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|Нигерия (жен)
|Deborah Abiodun
|1
|Швейцария (жен)
|Бахманн Рамона
|1
|ЮАР (жен)
|Джейн Рефилое
|1