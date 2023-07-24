Тур: 16. Стадион: Студентернас.
0'
32' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
1:0
36' ГолWessam Abou Ali
1:1
37' ГолЛёфквист Дэвид
39' Желтая карточкаЙоханссон Херман
Ход матча
32'
36'
37'
1:1
39'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Oli Omarsson
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Сириус
Мьельбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.86
Среднее время на гол
108
105
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.31
|Перссон Хоаким
|2
|0.13
|Роше Джейми
|2
|0.13
|Aron Bjarnason I
|2
|0.13
|Алсанати Андре
|2
|0.13
|Стенссон Даниэль
|1
|0.06
|Видгрен Деннис
|1
|0.06
|Хейер Мелкер
|1
|0.06
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|Wessam Abou Ali
|1
|0.06
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брорссон Арвид
|2
|0.13
|Штоль Адам
|2
|0.13
|Фенгер Макс
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.13
|Лёфквист Дэвид
|1
|0.06
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Рослер Колин
|1
|0.06
|Seedy Jagne
|1
|0.06
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Йоханссон Херман
|3
|0
|Эйле Ноа
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
0
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мьельбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
8
Сириус
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Мьельбю
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
15
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
10%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
5
50%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
19
13
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
1
5%
3
23%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
7
37%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
23
16
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
13%
3
19%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
5
22%
3
19%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
3
13%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0
Результаты матчей
Сириус
Мьельбю
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сириус
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
69
411
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|39 - 11
|39
|2.
|16
|11
|2
|3
|35 - 14
|35
|3.
|17
|11
|2
|4
|42 - 19
|35
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 22
|30
|5.
|16
|7
|4
|5
|24 - 20
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|20 - 21
|25
|7.
|16
|7
|4
|5
|17 - 20
|25
|8.
|16
|7
|1
|8
|20 - 24
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|22 - 26
|22
|10.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|11.
|16
|6
|1
|9
|16 - 20
|19
|12.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|20 - 24
|18
|13.
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|14.
|17
|4
|2
|11
|16 - 41
|14
|15.
|16
|1
|7
|8
|13 - 19
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|11 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|17 - 8
|25
|2.
|8
|7
|0
|1
|28 - 10
|21
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|8
|5
|2
|1
|20 - 5
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|8
|5
|1
|2
|12 - 11
|16
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|9.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|11.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|13.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|8
|1
|3
|4
|9 - 7
|6
|16.
|8
|0
|3
|5
|4 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|19 - 6
|22
|2.
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|14 - 9
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|6.
|8
|4
|0
|4
|12 - 15
|12
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|9.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|12.
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|15.
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|8
|1
|0
|7
|5 - 26
|3
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 4