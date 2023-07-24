Тур: 16. Стадион: Студентернас.
0'
32' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
1:0
36' ГолWessam Abou Ali
1:1
37' ГолЛёфквист Дэвид
39' Желтая карточкаЙоханссон Херман
43' Желтая карточкаВельчерлинг-Перссон Якоб
1:2
44' ПенальтиЛёфквист Дэвид
45' Желтая карточкаWessam Abou Ali
2:2
49' ГолХейер Мелкер
2:3
77' ГолБергстрем Якоб
86' Желтая карточкаЭйле Ноа
90' Вторая желтая карточкаСтенссон Даниэль
90' Желтая карточкаКарлиус Людвиг
90'+7
Ход матча
32'
36'
37'
1:1
39'
44'
1:2
45'
49'
2:2
77'
2:3
80'
80'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 8
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
19
Хейер
Мелкер
29
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
12 Oli Omarsson
-
27 Эзкан Эмиль
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Сириус
Мьельбю
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.86
Среднее время на гол
108
105
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.54
1.08
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
58
83
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|5 (1)
|0.31
|Перссон Хоаким
|2
|0.13
|Роше Джейми
|2
|0.13
|Aron Bjarnason I
|2
|0.13
|Алсанати Андре
|2
|0.13
|Хейер Мелкер
|2
|0.13
|Wessam Abou Ali
|2
|0.13
|Стенссон Даниэль
|1
|0.06
|Видгрен Деннис
|1
|0.06
|Матисен Маркус
|1
|0.06
|Силисуфай Эди
|1
|0.06
|Коструп Магнус
|0
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёфквист Дэвид
|3 (1)
|0.19
|Брорссон Арвид
|2
|0.13
|Штоль Адам
|2
|0.13
|Фенгер Макс
|2
|0.13
|Йоханссон Александр
|2 (1)
|0.13
|Йоханссон Херман
|1
|0.06
|Кричак Иван
|1
|0.06
|Рослер Колин
|1
|0.06
|Бергстрем Якоб
|1
|0.06
|Seedy Jagne
|1
|0.06
|Густафссон Виктор
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Моро Мамудо
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
|Otto Rosengren
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|4
|1
|Нвадике Патрик
|1
|1
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йоханссон Херман
|4
|0
|Эйле Ноа
|4
|0
|Густавссон Йеспер
|3
|0
|Кричак Иван
|3
|0
|Брорссон Арвид
|2
|0
|Йоханссон Александр
|2
|0
|Фенгер Макс
|2
|0
|Тернквист Ноэль
|2
|0
|Elliot Stroud
|2
|0
|Otto Rosengren
|2
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Карлиус Людвиг
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
8
0
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
8
Сириус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
17
8
Голы по времени матча
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
6
50%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
11
8
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
38%
6
38%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Пропущено
26
18
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
27%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0
Результаты матчей
Сириус
Мьельбю
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сириус
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
79
511
214
214
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|10 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|9 (2)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Эльфсборг
|Оккельс Йеппе
|7 (5)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|6
|АИК
|Хуссейн Билаль
|6
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|1 4
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|1 4