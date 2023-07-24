  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 16. Стадион: .
Сириус
2:3
Конец матча
Мьельбю
0'
32' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
1:0
36' Гол
Wessam Abou Ali
1:1
37' Гол
Лёфквист Дэвид
39' Желтая карточка
Йоханссон Херман
43' Желтая карточка
Вельчерлинг-Перссон Якоб
1:2
44' Пенальти
Лёфквист Дэвид
45' Желтая карточка
Wessam Abou Ali
2:2
49' Гол
Хейер Мелкер
2:3
77' Гол
Бергстрем Якоб
80' Красная карточка
80' Желтая карточка
86' Желтая карточка
Эйле Ноа
90' Вторая желтая карточка
Стенссон Даниэль
90' Желтая карточка
Карлиус Людвиг
90'+7
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
8
Стенссон
Даниэль
18
Викман
Адам
20
Перссон
Хоаким
7
Мэтьюз
Ташрик
19
Хейер
Мелкер
9
Wessam
Abou
Ali
1
Тернквист
Ноэль
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
6
Seedy
Jagne
11
Штоль
Адам
9
Фенгер
Макс
12
Лёфквист
Дэвид
Сириус
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Сириус
Мьельбю

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
3:0
А
0:1
А
3:0
А
2:3
А
2:1
А
0:1
А
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:4
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.86

Среднее время на гол

108
105

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.54
1.08

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

58
83

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 5 (1) 0.31
Перссон Хоаким 2 0.13
Роше Джейми 2 0.13
Aron Bjarnason I 2 0.13
Алсанати Андре 2 0.13
Хейер Мелкер 2 0.13
Wessam Abou Ali 2 0.13
Стенссон Даниэль 1 0.06
Видгрен Деннис 1 0.06
Матисен Маркус 1 0.06
Силисуфай Эди 1 0.06
Коструп Магнус 0 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёфквист Дэвид 3 (1) 0.19
Брорссон Арвид 2 0.13
Штоль Адам 2 0.13
Фенгер Макс 2 0.13
Йоханссон Александр 2 (1) 0.13
Йоханссон Херман 1 0.06
Кричак Иван 1 0.06
Рослер Колин 1 0.06
Бергстрем Якоб 1 0.06
Seedy Jagne 1 0.06
Густафссон Виктор 0 0
Эйле Ноа 0 0
Моро Мамудо 0 0
Перссон Ноа 0 0
Otto Rosengren 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 4 1
Нвадике Патрик 1 1
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 1 0
Алсанати Андре 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йоханссон Херман 4 0
Эйле Ноа 4 0
Густавссон Йеспер 3 0
Кричак Иван 3 0
Брорссон Арвид 2 0
Йоханссон Александр 2 0
Фенгер Макс 2 0
Тернквист Ноэль 2 0
Elliot Stroud 2 0
Otto Rosengren 2 0
Штоль Адам 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Карлиус Людвиг 1 0

Результаты матчей

Сириус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Мьельбю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
0
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мьельбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

9
8
Сириус
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Мьельбю
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

17
8

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
6
50%
3
43%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
2
20%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

11
8
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
1
5%
3
19%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
38%
6
38%
31-45
4
19%
2
13%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

26
18
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
12%
3
17%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
7
27%
2
11%
31-45
5
19%
4
22%
46-60
3
12%
5
28%
61-75
4
15%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дегерфорс - Сириус 0:3 Сириус - Хаммарбю 1:2 Мальмё - Сириус 3:0 Хаммарбю - Сириус 4:1
Сириус - Гётеборг 2:0 Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1
Мьельбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мьельбю - ИФК Норрчепинг 1:2 Мальмё - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Кальмар 1:1 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Хеккен - Мьельбю 3:0 Гётеборг - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Хальмстад 0:2 Юргорден - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хеккен 1:4 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 0:0 Мьельбю - АИК 0:0 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0

Результаты матчей

Сириус
Мьельбю

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сириус
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 16 12 3 1 39 - 11 39
2.
Мальмё
 16 11 2 3 35 - 14 35
3.
Хеккен
 17 11 2 4 42 - 19 35
4.
Юргорден
 17 9 3 5 25 - 22 30
5.
ИФК Норрчепинг
 16 7 4 5 24 - 20 25
6.
Кальмар
 16 7 4 5 20 - 21 25
7.
Хальмстад
 16 7 4 5 17 - 20 25
8.
Броммапойкарна
 16 7 1 8 20 - 24 22
9.
Мьельбю
 16 6 4 6 16 - 18 22
10.
Хаммарбю
 17 6 4 7 22 - 26 22
11.
Вернаму
 16 6 1 9 16 - 20 19
12.
Сириус
 16 4 5 7 21 - 26 17
13.
АИК
 16 3 5 8 14 - 20 14
14.
Дегерфорс
 17 4 2 11 16 - 41 14
15.
Гётеборг
 16 1 7 8 13 - 19 10
16.
Варберг БоИС
 16 1 5 10 11 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 10 8 1 1 17 - 8 25
2.
Хеккен
 8 7 0 1 28 - 10 21
3.
Мальмё
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Эльфсборг
 8 5 2 1 20 - 5 17
5.
Хаммарбю
 7 5 1 1 14 - 8 16
6.
Кальмар
 8 5 1 2 12 - 11 16
7.
Хальмстад
 8 3 3 2 7 - 6 12
8.
ИФК Норрчепинг
 8 3 2 3 10 - 10 11
9.
Дегерфорс
 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Броммапойкарна
 8 3 1 4 8 - 9 10
11.
Вернаму
 8 3 0 5 7 - 9 9
12.
Мьельбю
 8 2 3 3 9 - 8 9
13.
Сириус
 8 2 1 5 12 - 15 7
14.
АИК
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Гётеборг
 8 1 3 4 9 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 8 0 3 5 4 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 8 7 1 0 19 - 6 22
2.
Мальмё
 8 5 1 2 13 - 7 16
3.
ИФК Норрчепинг
 8 4 2 2 14 - 10 14
4.
Хеккен
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Мьельбю
 8 4 1 3 7 - 10 13
6.
Хальмстад
 8 4 1 3 10 - 14 13
7.
Броммапойкарна
 8 4 0 4 12 - 15 12
8.
Вернаму
 8 3 1 4 9 - 11 10
9.
Сириус
 8 2 4 2 9 - 11 10
10.
Кальмар
 8 2 3 3 8 - 10 9
11.
АИК
 8 2 1 5 7 - 10 7
12.
Хаммарбю
 10 1 3 6 8 - 18 6
13.
Юргорден
 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Варберг БоИС
 8 1 2 5 7 - 14 5
15.
Гётеборг
 8 0 4 4 4 - 12 4
16.
Дегерфорс
 8 1 0 7 5 - 26 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 10 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 9 (2)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Эльфсборг Оккельс Йеппе 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 6
АИК Хуссейн Билаль 6
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Сириус Стенссон Даниэль 1 4
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Вессам Абу Али получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - Лёфквист Дэвид из команды Мьельбю забивает с точки!
    • 43'
      Jakob Voelkerling Persson получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Эйле Ноа сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Лёфквист Дэвид бьет в цель!
    • 36'
      Jakob Voelkerling Persson сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Вессам Абу Али бьет в цель!
    • 32'
      Стенссон Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Сириус 2:3 Мьельбю онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     