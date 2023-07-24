Тур: 15. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
Ход матча
23'
1:0
29'
40'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Викинг
Олесунн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.64
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
43
47
Голов в среднем за матч
1.48
1.62
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|7 (4)
|0.47
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.33
|Свеннсен Сандер
|4
|0.27
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.2
|Д'Агостино Николас
|2
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.13
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.13
|Брекало Давид
|2
|0.13
|Язбек Патрик
|1
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.07
|Сандберг Никлас
|1
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.07
|Стенснесс Джанни
|1
|0.07
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.25
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.19
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.13
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Атанга Исаак
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
4
3
Викинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Олесунн
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
9
4
Викинг
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Олесунн
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
13
7
Голы по времени матча
Забито
21
3
2 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
5%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
5%
1
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
8
38%
1
33%
61-75
7
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
19
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
18%
1
5%
1-15
2
18%
2
11%
16-30
2
18%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
18%
3
16%
61-75
3
27%
6
32%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
50%
4
29%
76-90
Забито
31
10
5 В 1-м тайме 5
26 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
3
10%
1
10%
1-15
1
3%
1
10%
16-30
1
3%
3
30%
31-45
5
16%
3
30%
46-60
9
29%
29%
1
10%
61-75
12
39%
1
10%
76-90
Пропущено
21
33
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
14%
2
6%
1-15
5
24%
3
9%
16-30
2
10%
5
15%
31-45
1
5%
7
21%
46-60
2
10%
6
18%
61-75
8
38%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4
Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3
Результаты матчей
Викинг
Олесунн
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
7:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Викинг
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
26
43
17
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
78
95
213
59
114
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|2
|1
|43 - 16
|41
|2.
|1:1
|15
|9
|3
|3
|32 - 22
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|21 - 14
|30
|4.
|16
|9
|2
|5
|38 - 19
|29
|5.
|16
|8
|3
|5
|28 - 21
|27
|6.
|15
|8
|2
|5
|29 - 22
|26
|7.
|16
|6
|4
|6
|15 - 16
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|26 - 25
|21
|9.
|15
|6
|2
|7
|19 - 18
|20
|10.
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|15
|5
|1
|9
|19 - 34
|16
|13.
|15
|4
|4
|7
|17 - 24
|16
|14.
|14
|3
|2
|9
|16 - 25
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|17 - 30
|10
|16.
|1:1
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|23 - 8
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|4.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|22 - 12
|17
|5.
|8
|5
|0
|3
|20 - 13
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|7
|4
|0
|3
|10 - 6
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|9 - 6
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|14 - 11
|10
|14.
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|15.
|1:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|16.
|7
|1
|0
|6
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|3.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|5.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|6.
|9
|3
|2
|4
|9 - 11
|11
|7.
|8
|3
|1
|4
|16 - 12
|10
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|10.
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|12.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|13.
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|14.
|7
|1
|0
|6
|9 - 24
|3
|15.
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|16.
|1:1
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|7 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3