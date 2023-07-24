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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Викинг
3:1
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
24' Гол
Брекало Давид
28' Желтая карточка
Атанга Исаак
1:1
40' Гол
Сегберг Эрленд
67' Желтая карточка
Карлсбакк Маркус
2:1
70' Пенальти
Трипич Златко
82' Желтая карточка
Диоп Моктар
85' Желтая карточка
Лёкберг Кристоффер
3:1
90' Гол
Трипич Златко
90'+7

Ход матча

24'
Брекало Давид
(Трипич Златко)
1:0
28'
 
Атанга Исаак
40'
1:1
Сегберг Эрленд
55'
Д'Агостино Николас
Свеннсен Сандер
 
67'
 
Карлсбакк Маркус
70'
Трипич Златко
2:1
70'
Лёкберг Кристоффер
Танген Харальд
 
70'
Бьярнасон Биркир
Язбек Патрик
 
70'
Сандберг Никлас
Сальвесен Ларс-Йорген
 
73'
 
Одемарксбаккен Кристоффер
Атанга Исаак
82'
 
Диоп Моктар
82'
Хауген Херман
Бьёрсхоль Сондре
 
85'
Лёкберг Кристоффер
 
90'
Трипич Златко
(Сандберг Никлас)
3:1

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 7
  • 11 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
4
Брекало
Давид
5
Диоп
Джибрил
20
Паттинама
Шейн
21
Танген
Харальд
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Язбек
Патрик
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Грютебуст
Стен
25
Кителано
Йон
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
22
Карлсбакк
Маркус
6
Сегберг
Эрленд
37
Мелланд
Хенрик
29
Кристенсен
Бьорн
Мартин
27
Диоп
Моктар
19
Атанга
Исаак
Викинг
4-3-3
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Олесунн

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Т
2:1
Т
1:0
Т
5:2
Т
2:2
К
1:1
ТМК
2:2
ПД
1:3
ПД
0:2
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:3
Т
1:2
Т
4:1
Т
0:4
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМС
2:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
1:3
Т
3:1
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

23
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.6

Среднее время на гол

54
56

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.64

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

43
47

Голов в среднем за матч

1.48
1.62

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.6
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.33
Свеннсен Сандер 4 0.27
Бьёрсхоль Сондре 3 0.2
Д'Агостино Николас 2 0.13
Танген Харальд 2 0.13
Бьярнасон Биркир 2 0.13
Брекало Давид 2 0.13
Язбек Патрик 1 0.07
Паттинама Шейн 1 0.07
Сандберг Никлас 1 0.07
Лёкберг Кристоффер 1 0.07
Стенснесс Джанни 1 0.07
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Атанга Исаак 4 0.25
Карлсбакк Маркус 3 0.19
Эбийе Мозес 2 (1) 0.13
Сегберг Эрленд 1 0.06
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0.06
Бармен Кристоффер 0 0
Андерсен Александр 0 0
Одемарксбаккен Кристоффер 0 0
Мунксгор Александер 0 0
Лундинг Каспер 0 0
Nikolai Soeyset Hopland 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Трипич Златко 3 0
Сольбаккен Маркус 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Язбек Патрик 3 0
Диоп Джибрил 3 0
Д'Агостино Николас 2 0
Брекало Давид 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Лёкберг Кристоффер 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 6 0
Диоп Амиду I 3 1
Фельман Давид 4 0
Бармен Кристоффер 2 1
Кольскоген Оле 3 0
Андерсен Александр 2 0
Лундинг Каспер 2 0
Карлсбакк Маркус 2 0
Атанга Исаак 2 0
Стёлос Александер 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Кителано Йон 1 0
Мое Еппе 1 0
Кристенсен Бьорн Мартин 1 0
Диоп Моктар 1 0

Результаты матчей

Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

4
4
Викинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Олесунн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
13

Волевые поражения

9
4
Викинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Олесунн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

24
4
3 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
4%
1
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
2
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
9
38%
1
25%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Пропущено

12
22
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
7
32%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
14%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
50%
4
29%
76-90

Забито

34
11
6 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
3
9%
1
9%
1-15
2
6%
1
9%
16-30
1
3%
4
36%
31-45
5
15%
3
27%
46-60
10
29%
29%
1
9%
61-75
13
38%
1
9%
76-90

Пропущено

22
36
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
9%
7
19%
61-75
8
36%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4
Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3

Результаты матчей

Викинг
Олесунн

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Викинг
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
5
3
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
8
10
5
1.5
2
14
6
9
2.5
1
15
1
14
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 16 13 2 1 43 - 16 41
2.
Викинг
 15 10 2 3 34 - 22 32
3.
Тромсё
 15 9 3 3 21 - 14 30
4.
Молде
 16 9 2 5 38 - 19 29
5.
Бранн
 16 8 3 5 28 - 21 27
6.
Лиллестрём
 15 8 2 5 29 - 22 26
7.
Одд
 16 6 4 6 15 - 16 22
8.
Сарпсборг-08
 15 6 3 6 26 - 25 21
9.
Стрёмсгодсет
 15 6 2 7 19 - 18 20
10.
Русенборг
 16 5 4 7 18 - 22 19
11.
Хёугесунн
 15 5 3 7 14 - 21 18
12.
Хам-Кам
 15 5 1 9 19 - 34 16
13.
Стабек
 15 4 4 7 17 - 24 16
14.
Волеренга
 14 3 2 9 16 - 25 11
15.
Саннефьёрд
 14 2 4 8 17 - 30 10
16.
Олесунн
 16 2 1 13 11 - 36 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 6 2 0 23 - 8 20
2.
Бранн
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Молде
 8 6 1 1 22 - 7 19
4.
Викинг
 8 6 1 1 24 - 12 19
5.
Лиллестрём
 8 5 0 3 20 - 13 15
6.
Хёугесунн
 7 4 2 1 11 - 8 14
7.
Тромсё
 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Хам-Кам
 8 4 1 3 10 - 10 13
9.
Русенборг
 9 4 1 4 11 - 12 13
10.
Стрёмсгодсет
 7 4 0 3 10 - 6 12
11.
Стабек
 8 3 3 2 9 - 6 12
12.
Одд
 7 3 2 2 6 - 5 11
13.
Сарпсборг-08
 7 3 1 3 14 - 11 10
14.
Саннефьёрд
 6 2 2 2 11 - 8 8
15.
Олесунн
 8 2 1 5 7 - 14 7
16.
Волеренга
 7 1 0 6 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 8 7 0 1 20 - 8 21
2.
Тромсё
 7 5 1 1 10 - 6 16
3.
Викинг
 7 4 1 2 10 - 10 13
4.
Лиллестрём
 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Сарпсборг-08
 8 3 2 3 12 - 14 11
6.
Одд
 9 3 2 4 9 - 11 11
7.
Молде
 8 3 1 4 16 - 12 10
8.
Волеренга
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Стрёмсгодсет
 8 2 2 4 9 - 12 8
10.
Бранн
 8 2 1 5 10 - 15 7
11.
Русенборг
 7 1 3 3 7 - 10 6
12.
Стабек
 7 1 1 5 8 - 18 4
13.
Хёугесунн
 8 1 1 6 3 - 13 4
14.
Хам-Кам
 7 1 0 6 9 - 24 3
15.
Саннефьёрд
 8 0 2 6 6 - 22 2
16.
Олесунн
 8 0 0 8 4 - 22 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 14 (7)
Бранн Финне Бор 11 (3)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 11 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 6
Одд Валлем Конрад 6
Саннефьёрд Ian Smeulers 1 4
Лиллестрём Гарнас Эспен 5
Волеренга Олдруп-Йенсен Фредрик 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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