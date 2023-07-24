Тур: 15. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0'
1:0
24' ГолБрекало Давид
28' Желтая карточкаАтанга Исаак
1:1
40' ГолСегберг Эрленд
67' Желтая карточкаКарлсбакк Маркус
2:1
70' ПенальтиТрипич Златко
82' Желтая карточкаДиоп Моктар
85' Желтая карточкаЛёкберг Кристоффер
3:1
90' ГолТрипич Златко
90'+7
Ход матча
24'
1:0
28'
40'
1:1
67'
70'
2:1
82'
90'
3:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 7
-
11 Угловые 5
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
14
Язбек
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Харам СименЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Викинг
Олесунн
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
41.4%
24.1%
34.5%
12 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.6
Среднее время на гол
54
56
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.64
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
43
47
Голов в среднем за матч
1.48
1.62
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.6
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.33
|Свеннсен Сандер
|4
|0.27
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.2
|Д'Агостино Николас
|2
|0.13
|Танген Харальд
|2
|0.13
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.13
|Брекало Давид
|2
|0.13
|Язбек Патрик
|1
|0.07
|Паттинама Шейн
|1
|0.07
|Сандберг Никлас
|1
|0.07
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.07
|Стенснесс Джанни
|1
|0.07
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|4
|0.25
|Карлсбакк Маркус
|3
|0.19
|Эбийе Мозес
|2 (1)
|0.13
|Сегберг Эрленд
|1
|0.06
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0.06
|Бармен Кристоффер
|0
|0
|Андерсен Александр
|0
|0
|Одемарксбаккен Кристоффер
|0
|0
|Мунксгор Александер
|0
|0
|Лундинг Каспер
|0
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Трипич Златко
|3
|0
|Сольбаккен Маркус
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Язбек Патрик
|3
|0
|Диоп Джибрил
|3
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Брекало Давид
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|6
|0
|Диоп Амиду I
|3
|1
|Фельман Давид
|4
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|1
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Лундинг Каспер
|2
|0
|Карлсбакк Маркус
|2
|0
|Атанга Исаак
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Кристенсен Бьорн Мартин
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
4
4
Викинг
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Олесунн
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
13
Волевые поражения
9
4
Викинг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Олесунн
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
13
8
Голы по времени матча
Забито
24
4
3 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
1
4%
1
25%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
1
4%
2
50%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
9
38%
1
25%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Пропущено
12
22
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
3
25%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
3
25%
7
32%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
5
50%
4
29%
76-90
Забито
34
11
6 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 8
3
9%
1
9%
1-15
2
6%
1
9%
16-30
1
3%
4
36%
31-45
5
15%
3
27%
46-60
10
29%
29%
1
9%
61-75
13
38%
1
9%
76-90
Пропущено
22
36
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
14%
2
6%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
2
9%
7
19%
61-75
8
36%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Стабек - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Волеренга - Викинг 1:2 Рёуфосс - Викинг 4:4
Викинг - Бранн 3:1 Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2 Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Лиллестрём - Олесунн 5:1 Олесунн - Одд 0:3 Хам-Кам - Олесунн 2:1 Олесунн - Русенборг 1:0
Олесунн - Тромсё 2:3 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Бьясен - Олесунн 1:6 Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Молде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Олесунн - Молде 0:3
Результаты матчей
Викинг
Олесунн
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
7:3
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
7
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
7:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Викинг
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
53
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
88
105
214
69
115
114
114
114
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|14 (7)
|Бранн
|Финне Бор
|11 (3)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|11 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (5)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6
|Одд
|Валлем Конрад
|6
|Саннефьёрд
|Ian Smeulers
|1 4
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|5
|Волеренга
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1 3