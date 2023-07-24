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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 15.
Хельсинборг
1:0
Первый тайм: 42'
Треллеборг
0'
1:0
24' Пенальти
Amar Muhsin
42' Желтая карточка

Ход матча

24'
Amar Muhsin
1:0
42'
 
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Треллеборг
2.18
4.50
8.00
Все Коэффициенты
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
34
Вагич
Павле
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
8
Альмаджед
Сумар
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
15
Amin
Al-Hamawi
1
Кристенсен
Каспер
24
Хёрберг
Феликс
6
Стенмарк
Йохан
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
34
Бьорквист
Маркус
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Filip
Bohman
18
Оффия
Генри
Хельсинборг
4-3-3
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Треллеборг

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.2
1.71

Среднее время на гол

40
52

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.88
1.47

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
61

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 5 (1) 0.33
Ринг Эрик 2 0.13
Amin Al-Hamawi 2 0.13
Стоянович-Фредин Оливер 1 0.07
Benjamin Acquah 1 0.07
Simon Bengtsson 0 0
Лупер Вильгельм 0 0
Хелльборг Адам 0 0
Альмаджед Сумар 0 0
Ervin Gigovac 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 6 0.4
Бркич Харис 3 (1) 0.2
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.2
Халльберг Херман 1 0.07
Мортенсен Николас 1 0.07
Андерссон Маттиас 1 0.07
Оффия Генри 1 0.07
Саид Мохаммед 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хелльборг Адам 5 0
Philip Reinhold 4 0
Benjamin Acquah 4 0
Хольст Фредерик 3 0
Стоянович-Фредин Оливер 2 0
Лупер Вильгельм 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Рогне Томас 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Amar Muhsin 1 0
Ринг Эрик 1 0
Ervin Gigovac 1 0
Victor Blixt 1 0
Amin Al-Hamawi 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Халльберг Херман 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Filip Bohman 3 0
Мортенсен Николас 1 1
Саид Мохаммед 2 0
Бркич Харис 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Карлссон Тобиас 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Стенмарк Йохан 1 0
Оффия Генри 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
4
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Треллеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

5
7
Хельсинборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Треллеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
10

Волевые поражения

7
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
71%
3
20%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
7
28%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
6
43%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингёр - Хельсинборг 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0

Результаты матчей

Хельсинборг
Треллеборг

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 0:0 15 9 4 2 24 - 9 31
3.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
4.
ГАИС
 0:0 15 7 5 3 21 - 9 26
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
7.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
8.
Хельсинборг
 1:0 15 5 4 6 12 - 13 19
9.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
10.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
11.
Треллеборг
 0:1 15 5 2 8 18 - 25 17
12.
Сирианска Эскильстуна
 15 4 5 6 12 - 19 17
13.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 15 2 4 9 12 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
ГАИС
 0:0 8 4 2 2 12 - 4 14
6.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 0:1 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
11.
Хельсинборг
 1:0 8 3 2 3 6 - 6 11
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
Сирианска Эскильстуна
 7 2 3 2 5 - 5 9
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
3.
Вестерос
 0:0 8 5 1 2 14 - 8 16
4.
ГАИС
 0:0 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 1:0 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
11.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
12.
Треллеборг
 0:1 8 1 2 5 8 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 8 0 1 7 3 - 17 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin из команды Хельсинборг забивает с точки!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Треллеборг
2.18
4.50
8.00
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Где смотреть матч Хельсинборг 1:0 Треллеборг онлайн

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