Тур: 15.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
24'
1:0
42'
34
Вагич
Павле
11
Ринг
Эрик
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ринг ЭрикНападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакстер Стюарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Хельсинборг
Треллеборг
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.2
1.71
Среднее время на гол
40
52
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.3
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.88
1.47
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
61
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|5 (1)
|0.33
|Ринг Эрик
|2
|0.13
|Amin Al-Hamawi
|2
|0.13
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0.07
|Benjamin Acquah
|1
|0.07
|Simon Bengtsson
|0
|0
|Лупер Вильгельм
|0
|0
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Альмаджед Сумар
|0
|0
|Ervin Gigovac
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|6
|0.4
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.2
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.2
|Халльберг Херман
|1
|0.07
|Мортенсен Николас
|1
|0.07
|Андерссон Маттиас
|1
|0.07
|Оффия Генри
|1
|0.07
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хелльборг Адам
|5
|0
|Philip Reinhold
|4
|0
|Benjamin Acquah
|4
|0
|Хольст Фредерик
|3
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|2
|0
|Лупер Вильгельм
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Рогне Томас
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|Victor Blixt
|1
|0
|Amin Al-Hamawi
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Халльберг Херман
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Filip Bohman
|3
|0
|Мортенсен Николас
|1
|1
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Бркич Харис
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Стенмарк Йохан
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Результаты матчей
Хельсинборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Треллеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
4
Хельсинборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Треллеборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
5
7
Хельсинборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Треллеборг
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
10
Волевые поражения
7
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
29%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
71%
3
20%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 5
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
21%
3
12%
1-15
2
14%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
1
7%
7
28%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
6
43%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эргрюте - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Хельсинборг - Хельсингёр 0:2 Мьельбю - Хельсинборг 3:2
Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:2 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Эребру - Хельсинборг 1:1 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Ландскруна - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - ГАИС 2:1 Браге - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Вестерос 0:1 Гефле - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0 Хельсингёр - Хельсинборг 0:1
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эребру - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 0:3 Треллеборг - Эстер 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2
Йёнчёпинг - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Браге 1:0 Ландскруна - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вестерос 3:2 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 ГАИС - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лундс ФФ - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0
Результаты матчей
Хельсинборг
Треллеборг
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хельсинборг
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
311
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|24 - 9
|31
|3.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|4.
|0:0
|15
|7
|5
|3
|21 - 9
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|29 - 23
|24
|6.
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|22 - 18
|20
|8.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|12 - 13
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|0:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 25
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|12 - 19
|17
|13.
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|12 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|11.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|15.
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|3.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|13 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|12.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4