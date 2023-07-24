Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.