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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Нордшелланн
1:1
Первый тайм: 41'
Виборг
0'
0:1
10' Гол
Сёндергаард Мадс
1:1
29' Гол
Ernest Nuamah

Ход матча

10'
0:1
Сёндергаард Мадс
(Ибрагим Саид)
29'
Ernest Nuamah
(Диоманде Мохаммед)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Виборг
3.80
3.92
4.00
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
17
Бонде
Якуб
2
Гааей
Антон
28
Вестергорд
Магнус
6
Сёндергаард
Мадс
23
Бундгаард
Оливер
11
Жуниор
Ренато
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Нордшелланн
4-3-3
Виборг
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.78

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёндергаард Мадс 1 1
Ибрагим Саид 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1
Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Нордшелланн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Виборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Виборг
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Виборг
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Нордшелланн
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Брондбю Эвьен Хэкон 1
Раннерс Одей Стивен 1
Брондбю Валлис Николай 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 40'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Виборг: 41%.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 38'
    Жуниор Ренато задерживает мяч рукой
  • 37'
    Аносике Эмента ослабляет давление, выбив мяч.
  • 37'
    Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 36'
    Бюрги Николас успешно блокирует удар.
  • 36'
    Ibrahim Osman нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 36'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Виборг: 42%.
  • 34'
    Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Свенссон Даниэль
  • 34'
    Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
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    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Аносике Эмента из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Хансен Андреас III пострадал.
    • 32'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 32'
      Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 30'
      Ингвартсен Маркус сделал ключевой пас для гола!
    • 29'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!
    • 29'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Бюрги Николас пострадал.
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд ошибается в защите.
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Виборг: 44%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Шанс! Жуниор Ренато из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 24'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гааей Антон
    • 24'
      Фресе Мартин наказан за толчок Гааей Антон
    • 23'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Виборг: 42%.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 19'
      Гааей Антон из команды Виборг подал угловой справа.
    • 19'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Ибрагим Саид сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Сёндергаард Мадс забивает с правой ноги!
    • 10'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Гааей Антон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 9'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Аниембе Даниэль
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 8'
      Фресе Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 7'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Виборг начинает контратаку
    • 6'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Виборг: 50%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 3'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 1'
      Виборг контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Виборг
    3.80
    3.92
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нордшелланн 1:1 Виборг онлайн

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