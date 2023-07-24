Тур: 1. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
1:1
Первый тайм: 41'
Ход матча
10'
0:1
29'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нордшелланн
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.78
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёндергаард Мадс
|1
|1
|Ибрагим Саид
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1
Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|1
|Брондбю
|Эвьен Хэкон
|1
|Раннерс
|Одей Стивен
|1
|Брондбю
|Валлис Николай
|1
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Силькеборг
|Куск Каспер
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Видовре
|Геммер Йонас
|1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|1