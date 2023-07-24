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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Нордшелланн
4:1
Конец матча
Виборг
0'
0:1
10' Гол
Сёндергаард Мадс
1:1
29' Гол
Ernest Nuamah
42' Желтая карточка
Аниембе Даниэль
2:1
45' Гол
Ernest Nuamah
54' Желтая карточка
Жамбурек Ян
3:1
59' Гол
Ernest Nuamah
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Ингвартсен Маркус
71' Желтая карточка
Anosike Ementa
4:1
89' Гол
Беньямин Нюгрен
90' Желтая карточка
Мортимер Нилс
90'+8

Ход матча

10'
0:1
Сёндергаард Мадс
(Ибрагим Саид)
29'
Ernest Nuamah
(Диоманде Мохаммед)
1:1
42'
 
Аниембе Даниэль
45'
Ernest Nuamah
(Ibrahim Osman)
2:1
46'
 
Жамбурек Ян
Бюрги Николас
54'
 
Жамбурек Ян
59'
Ernest Nuamah
(Ингвартсен Маркус)
3:1
61'
Ингвартсен Маркус
 
63'
 
Мортимер Нилс
Жуниор Ренато
71'
 
Anosike Ementa
73'
Антман Оливер
Ibrahim Osman
 
74'
Mario Dorgeles
Свенссон Даниэль
 
78'
Беньямин Нюгрен
Ernest Nuamah
 
82'
 
Джатта Алассана
Anosike Ementa
82'
 
Srdjan Kuzmic
Гааей Антон
82'
 
Бергер Софус
Ибрагим Саид
85'
Хансен Мадс
Ингвартсен Маркус
 
85'
Марксен Эрик
Jonas Jensen-Abbew
 
89'
Беньямин Нюгрен
(Фресе Мартин)
4:1
90'
 
Мортимер Нилс

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 675 Количество передач 353
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
30
Jonas
Jensen-Abbew
5
Фресе
Мартин
27
Свенссон
Даниэль
6
Тверсков
Йеппе
10
Диоманде
Мохаммед
37
Ernest
Nuamah
7
Ингвартсен
Маркус
14
Ibrahim
Osman
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
17
Бонде
Якуб
2
Гааей
Антон
28
Вестергорд
Магнус
6
Сёндергаард
Мадс
23
Бундгаард
Оливер
11
Жуниор
Ренато
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
Нордшелланн
4-3-3
Виборг
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
0:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:2
СД
1:2
ТМК
2:1
СД
4:3
СД
0:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
1:3
СД
2:0
СД
1:1
СЛ
5:3
СЛ
2:3

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.78

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.09

Среднее время на гол

90
82

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.45
1.4

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ernest Nuamah 3 3
Беньямин Нюгрен 1 1
Ингвартсен Маркус 0 0
Фресе Мартин 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Ibrahim Osman 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёндергаард Мадс 1 1
Ибрагим Саид 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аниембе Даниэль 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Anosike Ementa 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1
Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3

Результаты матчей

Нордшелланн
Виборг

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Виборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Люнгбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Финнбогасон Альфред 1
Брондбю Эвьен Хэкон 1
Раннерс Одей Стивен 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Видовре Геммер Йонас 1
Вайле Альбентоса Рауль 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Норшеланн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Виборг: 35%.
  • 97'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 96'
    Мортимер Нилс получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 96'
    Мортимер Нилс наказан за толчок Мохаммед Диоманд
  • 96'
    Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Бергер Софус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Виборг: 36%.
  • 95'
    Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Srdjan Kuzmic из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 94'
    Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Жамбурек Ян наказан за толчок Мохаммед Диоманд
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    • 89'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 89'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 88'
      Педерсен Лукас Лунд делает важнейший сейв!
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 86'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 85'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Тактическая замена. Йонас Йенсен-Эббью уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 63%, Виборг: 37%.
    • 85'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Хансен Мадс
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Мортимер Нилс из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Антман Оливер
    • 84'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Антман Оливер пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 82'
      Тактическая замена. Ибрагим Саид уходит с поля и его заменяет Бергер Софус
    • 82'
      Тактическая замена. Гааей Антон уходит с поля и его заменяет Srdjan Kuzmic
    • 82'
      Тактическая замена. Аносике Эмента уходит с поля и его заменяет Джатта Алассана
    • 81'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Виборг: 41%.
    • 79'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 78'
      Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Беньямин Нюгрен
    • 78'
      Тверсков Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Mario Dorgeles выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 75'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 75'
      Виборг контролирует мяч.
    • 74'
      Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 74'
      Матч возобновлен
    • 74'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Mario Dorgeles
    • 73'
      Матч возобновлен
    • 73'
      Тактическая замена. Ibrahim Osman уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
    • 71'
      Хансен Андреас III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 71'
      Аносике Эмента из команды Виборг получает желтую после опасной игры.
    • 71'
      Аносике Эмента из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Хансен Андреас III пострадал.
    • 70'
      Сёндергаард Мадс наказан за толчок Хансен Киан
    • 70'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Виборг: 39%.
    • 69'
      Матч возобновлен
    • 68'
      Свенссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 68'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 68'
      Аносике Эмента из команды Виборг толкнул локтем оппонента. Это Свенссон Даниэль заработал фол
    • 67'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Сёндергаард Мадс
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Тактическая замена. Жуниор Ренато уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 63'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
    • 62'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 61'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 61'
      Фресе Мартин сделал результативную передачу.
    • 61'
      Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Ингвартсен Маркус отличился.
    • 61'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Вестергорд Магнус ошибается в защите.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 61'
      Оооо... вот это был удар! Ibrahim Osman должен был забить с этой позиции.
    • 60'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 60'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Виборг: 38%.
    • 59'
      Третий свой гол забил Ernest Nuamah. Надеемся, что он заберет на память домой мяч с поля.
    • 59'
      Ингвартсен Маркус сделал результативную передачу.
    • 59'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!
    • 59'
      Ингвартсен Маркус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 58'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Йонас Йенсен-Эббью выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 57'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 56'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Виборг: 38%.
    • 54'
      Жамбурек Ян тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 54'
      Жамбурек Ян из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Ibrahim Osman.
    • 54'
      Ibrahim Osman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Гааей Антон из команды Виборг разыграл угловой с левого угла.
    • 52'
      Йонас Йенсен-Эббью ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 51'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 50'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Виборг: 39%.
    • 50'
      Аниембе Даниэль успешно блокирует удар.
    • 49'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Ибрагим Саид наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Жамбурек Ян
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ибрагим Саид
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Бюрги Николас получил травму и заменен. Жамбурек Ян выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Виборг: 39%.
    • 49'
      Бонде Якуб плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 49'
      Ibrahim Osman сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!
    • 49'
      Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Бонде Якуб ошибается в защите.
    • 48'
      Бюрги Николас возвращается на поле.
    • 48'
      Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бюрги Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Матч возобновлен
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Виборг: 39%.
    • 44'
      Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 43'
      Педерсен Лукас Лунд из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Аниембе Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 42'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Ibrahim Osman.
    • 42'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Виборг начинает контратаку
    • 42'
      Гааей Антон из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Виборг: 41%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 38'
      Жуниор Ренато задерживает мяч рукой
    • 37'
      Аносике Эмента ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 36'
      Бюрги Николас успешно блокирует удар.
    • 36'
      Ibrahim Osman нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Виборг: 42%.
    • 34'
      Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 34'
      Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 32'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Аносике Эмента из команды Виборг опасно и грубо сыграл. Хансен Андреас III пострадал.
    • 32'
      Хансен Андреас III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 32'
      Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 31'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 30'
      Ингвартсен Маркус сделал ключевой пас для гола!
    • 29'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!
    • 29'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Бюрги Николас пострадал.
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд ошибается в защите.
    • 27'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 26'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Виборг: 44%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Шанс! Жуниор Ренато из команды Виборг пробил головой, но мимо
    • 24'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гааей Антон
    • 24'
      Фресе Мартин наказан за толчок Гааей Антон
    • 23'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 21'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 58%, Виборг: 42%.
    • 20'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 19'
      Гааей Антон из команды Виборг подал угловой справа.
    • 19'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Аниембе Даниэль из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 10'
      Ибрагим Саид сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Сёндергаард Мадс забивает с правой ноги!
    • 10'
      Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 60%, Виборг: 40%.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Хорошую попытку сделал Гааей Антон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 9'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Аниембе Даниэль
    • 8'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 8'
      Фресе Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 7'
      Сёндергаард Мадс из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Мохаммед Диоманд.
    • 6'
      Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Виборг начинает контратаку
    • 6'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Виборг: 50%.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Ренато из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 3'
      Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Бонде Якуб из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Ernest Nuamah
    • 1'
      Виборг контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 4:1 Виборг онлайн

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