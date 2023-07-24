Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Мохаммед Диоманд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Мохаммед Диоманд пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

Первый тайм

50' Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Бонде Якуб плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

49' Г О О О О Л - Ernest Nuamah забивает с левой ноги!

49' Ibrahim Osman создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Ibrahim Osman из команды Норшеланн в офсайде

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Виборг

46' Ох, нехорошо это выглядит. Бюрги Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матч возобновлен

44' Бюрги Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Аниембе Даниэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

42' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Виборг

37' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

36' Норшеланн пытается что-то создать.

34' Оливер Бундгар Кристенсен наказан за толчок Свенссон Даниэль

34' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Норшеланн

33' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Матч возобновится спорным мячом

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Виборг

31' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

29' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

29' Г О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ernest Nuamah легко с этим справился!

29' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Норшеланн контролирует мяч.

26' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Гааей Антон

23' Удар от ворот произведет Виборг

22' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Норшеланн начинает контратаку

18' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аносике Эмента выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Норшеланн пытается что-то создать.

17' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Норшеланн пытается что-то создать.

15' Удар от ворот произведет Виборг

14' Норшеланн контролирует мяч.

13' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Норшеланн контролирует мяч.

11' Команда Виборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О Л - Сёндергаард Мадс забивает с правой ноги!

10' Ибрагим Саид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Гааей Антон . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Мохаммед Диоманд наказан за толчок Аниембе Даниэль

8' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Виборг

8' Фресе Мартин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

6' Ibrahim Osman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Хорошую попытку сделал Ибрагим Саид . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Ernest Nuamah из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Виборг

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гааей Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля