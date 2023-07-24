Тур: 1. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
4:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолСёндергаард Мадс
1:1
29' ГолErnest Nuamah
42' Желтая карточкаАниембе Даниэль
2:1
45' ГолErnest Nuamah
54' Желтая карточкаЖамбурек Ян
3:1
59' ГолErnest Nuamah
61' Undefined phrase: football_event_Ингвартсен Маркус
71' Желтая карточкаAnosike Ementa
4:1
89' ГолБеньямин Нюгрен
90' Желтая карточкаМортимер Нилс
90'+8
Ход матча
10'
0:1
29'
42'
45'
2:1
54'
59'
71'
89'
4:1
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
675 Количество передач 353
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Нордшелланн
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.78
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.09
Среднее время на гол
90
82
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.45
1.4
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|3
|3
|Беньямин Нюгрен
|1
|1
|Ингвартсен Маркус
|0
|0
|Фресе Мартин
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Ibrahim Osman
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёндергаард Мадс
|1
|1
|Ибрагим Саид
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Мортимер Нилс
|1
|0
|Жамбурек Ян
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Нордшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Магдебург - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Нордшелланн 0:2 Нордшелланн - Веен Висбаден 1:1
Нордшелланн - Нествед 3:0 Нордшелланн - Виборг 0:0 Брондбю - Нордшелланн 5:1 Нордшелланн - Раннерс 3:1 АГФ Орхус - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - АГФ Орхус 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 ФК Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1
Виборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0 Виборг - Митьюлланд 0:1
Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3
Результаты матчей
Нордшелланн
Виборг
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|3
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|1
|Брондбю
|Эвьен Хэкон
|1
|Раннерс
|Одей Стивен
|1
|Вайле
|Леуритсен Тобиас
|1
|Силькеборг
|Куск Каспер
|1
|Раннерс
|Карлгрен Патрик
|1
|Видовре
|Геммер Йонас
|1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|1