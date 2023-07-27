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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мукансанга Салима
Португалия (жен)
 
Позже
Вьетнам (жен)

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия (жен)
Ничья
Вьетнам (жен)
1.16
7.80
33.00
Все Коэффициенты
12
Мораиш
Патрисия
9
Боржеш
Ана
17
Ana
Seica
15
Кошта
Кароле
3
Алвеш
Лучия
11
Пинту
Татьяна
6
Ясинту
Андрея
5
Маршау
Жоана
20
Назарет
Франсишка
10
Силва
Жессика
23
Энкарнасау
Телма
14
Tran
Thi
Kim
Thanh
2
Thi
Thu
Thuong
Luong
13
Thi
Diem
My
Le
4
Thi
Thu
Tran
17
Thi
Thu
Thao
Tran
5
Thi
Loan
Hoang
23
Thi
Bich
Thuy
Nguyen
16
Thi
Van
Duong
11
Thi
Thao
Thai
19
Thi
Thanh
Nha
Nguyen
9
Nhu
Huynh
Португалия (жен)
Вьетнам (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вьетнам (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Португалия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Жессика 1 0
Гомеш Диана 1 0
Вьетнам (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nhu Huynh 1 0

Результаты матчей

Португалия (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Португалия (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вьетнам (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия (жен)
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 1:0 Португалия (жен) - Украина (жен) 2:0 Англия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Уэльс (жен) 1:1
Португалия (жен) - Япония (жен) 1:2 Португалия (жен) - Камерун (жен) 2:1 Новая Зеландия (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Коста-Рика (жен) 1:0 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Португалия (жен) - Исландия (жен) 4:1 Португалия (жен) - Бельгия (жен) 2:1 Португалия (жен) - Турция (жен) 4:0 Сербия (жен) - Португалия (жен) 1:2 Швеция (жен) - Португалия (жен) 5:0 Нидерланды (жен) - Португалия (жен) 3:2 Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0 Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2
Вьетнам (жен)
(10 матчей)
30%
70%
3 победы 0 ничьих 7 поражений
США (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (жен) 0:9 Новая Зеландия (жен) - Вьетнам (жен) 2:0 Германия (жен) - Вьетнам (жен) 2:1
Франция (жен) - Вьетнам (жен) 7:0 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 2:3 Южная Корея (жен) - Вьетнам (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Мьянма (жен) 3:2 Вьетнам (жен) - Япония (жен) 0:3 Таиланд (жен) - Вьетнам (жен) 1:2

Результаты матчей

Португалия (жен)
Вьетнам (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Португалия (жен)
Вьетнам (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (жен)
 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Нидерланды (жен)
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Португалия (жен)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Вьетнам (жен)
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
Нигерия (жен) Deborah Abiodun 1
Швейцария (жен) Бахманн Рамона 1
Новая Зеландия (жен) Уилкинсон Ханна 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waikato Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия (жен)
Ничья
Вьетнам (жен)
1.16
7.80
33.00
Все Коэффициенты
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