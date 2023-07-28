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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Marta Huerta
Китай (жен)
0:0
Первый тайм: 44'
Гаити (жен)
0'
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Жуй Чзан
29' Красная карточка
Жуй Чзан

Ход матча

28'
Жуй Чзан
 
29'
Жуй Чзан
 
37'
Xin Zhang
Цзяхуй Лоу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Китай (жен)
Ничья
Гаити (жен)
3.35
3.90
5.60
Все Коэффициенты
1
Zhu
Yu
2
Mengwen
Li
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
16
Lingwei
Yao
10
Жуй
Чзан
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
17
_Wu
Chengshu
14
Цзяхуй
Лоу
1
Kerly
Theus
13
Betina
Petit
Frere
21
Ruthny
Mathurin
4
Tabita
Joseph
20
Kethna
Louis
9
Sherly
Jeudy
5
Maudeline
Moryl
19
Dayana
Pierre
7
Batcheba
Louis
22
Roselord
Borgella
10
Мондсир
Нерилья
Китай (жен)
Гаити (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Китай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаити (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Китай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуй Чзан 0 1
Гаити (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dayana Pierre 1 0

Результаты матчей

Китай (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Китай (жен)
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Италия (жен) - Китай (жен) 2:0
Гаити (жен)
(14 матчей)
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 поражений
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3 Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2
Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1

Результаты матчей

Китай (жен)
Гаити (жен)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Китай (жен)
Гаити (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Дания (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Гаити (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Китай (жен)
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Tabita Joseph ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Китай (жен) пытается что-то создать.
  • 43'
    Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) в офсайде
  • 42'
    Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 42'
    Гаити (жен) пытается что-то создать.
  • 41'
    Lingwei Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Китай (жен): 66%, Гаити (жен): 34%.
  • 40'
    Хорошо играет на выходе Zhu Yu - мяч в ее руках
  • 40'
    Вэй Яо из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Вэй Яо выиграл воздушное противоборство у Batcheba Louis.
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    • 39'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Тактическая замена. Цзяхуй Лоу уходит с поля и его заменяет Xin Zhang
    • 36'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 35'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Китай (жен): 70%, Гаити (жен): 30%.
    • 35'
      Lingwei Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 34'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 34'
      Maudeline Moryl из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Сильный дождь сегодня.
    • 33'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Zhu Yu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Zhu Yu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Qiaozhu Chen из команды Китай (жен) заходит слишком далеко, он валит Sherly Jeudy.
    • 31'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Sherly Jeudy на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Китай (жен): 72%, Гаити (жен): 28%.
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Жуй Чзан удален за серьёзный фол
    • 29'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Жуй Чзан из команды Китай (жен) - была желтая, а стала красная.
    • 29'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Китай (жен).
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      The card for Жуй Чзан from Китай (жен) was disallowed via VAR intervention.
    • 28'
      Безумный фол. Жуй Чзан грубо играет против соперника. Пострадал Sherly Jeudy
    • 28'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Betina Petit Frere ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Цзяхуй Лоу из команды Китай (жен) в офсайде
    • 26'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 25'
      Судья дает свисток. Цзяхуй Лоу атаковала опасно сзади, Sherly Jeudy пострадал, и это штрафной удар
    • 25'
      Контроль мяча: Китай (жен): 76%, Гаити (жен): 24%.
    • 25'
      Kethna Louis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) поставил подножку. Пострадал Chengshu Wu
    • 23'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 23'
      Жуй Чзан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Tabita Joseph из команды Гаити (жен) поставил подножку. Пострадал Linyan Zhang
    • 22'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 22'
      Шанс получает Шаншан Ван из команды Китай (жен), но удар головой идет мимо
    • 22'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) подал угловой слева.
    • 21'
      Kerly Theus ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Китай (жен): 76%, Гаити (жен): 24%.
    • 20'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Tabita Joseph ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 20'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 20'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Lingwei Yao из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Назначен штрафной. Пострадал Batcheba Louis, его свалил Жуй Чзан.
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Lina Yang выиграл воздушное противоборство у Roselord Borgella.
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках
    • 16'
      Цзяхуй Лоу пробует нанести удар издали, но Kerly Theus ловит мяч
    • 16'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) заходит слишком далеко, он валит Linyan Zhang.
    • 15'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Китай (жен): 75%, Гаити (жен): 25%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Mengwen Li из команды Китай (жен) поставил подножку. Пострадал Kethna Louis
    • 14'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Жуй Чзан выиграл воздушное противоборство у Ruthny Mathurin.
    • 13'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 13'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Kerly Theus из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Цзяхуй Лоу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Kerly Theus из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Китай (жен): 83%, Гаити (жен): 17%.
    • 10'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Ruthny Mathurin из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Жуй Чзан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Ruthny Mathurin успешно блокирует удар.
    • 8'
      Lina Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Batcheba Louis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Roselord Borgella ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 6'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Китай (жен): 50%, Гаити (жен): 50%.
    • 5'
      Kethna Louis выиграл воздушное противоборство у Цзяхуй Лоу.
    • 4'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ruthny Mathurin из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 3'
      Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Игрок из команды Гаити (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 2'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Китай (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Китай (жен)
    Ничья
    Гаити (жен)
    3.35
    3.90
    5.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Китай (жен) 0:0 Гаити (жен) онлайн

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