Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сильный дождь сегодня.

33' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

30' Sherly Jeudy на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Китай (жен)

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Безумный фол. Жуй Чзан грубо играет против соперника. Пострадал Sherly Jeudy

28' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Судья дает свисток. Цзяхуй Лоу атаковала опасно сзади, Sherly Jeudy пострадал, и это штрафной удар

25' Kethna Louis ослабляет давление, выбив мяч.

23' Жуй Чзан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках

16' Цзяхуй Лоу пробует нанести удар издали, но Kerly Theus ловит мяч

14' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Kethna Louis выиграл воздушное противоборство у Цзяхуй Лоу

4' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Игрок из команды Гаити (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре