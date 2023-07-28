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Чемпионат мира (женщины)

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 12675 Главный судья: Marta Huerta
Китай (жен)
1:0
Конец матча
Гаити (жен)
0'
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Жуй Чзан
29' Красная карточка
Жуй Чзан
63' Желтая карточка
Melchie Dumornay
1:0
74' Пенальти
Шуан Ван
90' Желтая карточка
Nicolas Delepine
90'+15

Ход матча

28'
Жуй Чзан
 
29'
Жуй Чзан
 
37'
Xin Zhang
Цзяхуй Лоу
 
46'
Шуан Ван
_Wu Chengshu
 
46'
 
Melchie Dumornay
Maudeline Moryl
63'
 
Melchie Dumornay
64'
 
Roseline Eloissaint
Batcheba Louis
74'
Шуан Ван
1:0
81'
 
Chelsea Surpris
Ruthny Mathurin
81'
 
Danielle Etienne
Dayana Pierre
82'
Jiaxing Dou
Lingwei Yao
 
88'
Jiali Tang
Linyan Zhang
 
89'
 
Shwendesky Joseph
Sherly Jeudy
90'
 
Nicolas Delepine

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 401 Количество передач 394
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhu
Yu
2
Mengwen
Li
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
16
Lingwei
Yao
10
Жуй
Чзан
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
17
_Wu
Chengshu
14
Цзяхуй
Лоу
1
Kerly
Theus
13
Betina
Petit
Frere
4
Tabita
Joseph
20
Kethna
Louis
21
Ruthny
Mathurin
9
Sherly
Jeudy
5
Maudeline
Moryl
19
Dayana
Pierre
7
Batcheba
Louis
22
Roselord
Borgella
10
Мондсир
Нерилья
Китай (жен)
Гаити (жен)

Бомбардиры внутри турнира

Китай (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуан Ван 1 (1) 0.5
Гаити (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Китай (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуй Чзан 0 1
Гаити (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melchie Dumornay 1 0
Dayana Pierre 1 0
Nicolas Delepine 1 0

Результаты матчей

Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Китай (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Китай (жен)
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Италия (жен) - Китай (жен) 2:0
Гаити (жен)
(14 матчей)
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 поражений
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3 Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2
Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1

Результаты матчей

Китай (жен)
Гаити (жен)

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Китай (жен)
Гаити (жен)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Англия (жен)
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Китай (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Дания (жен)
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Гаити (жен)
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Бразилия (жен) Ary Borges 3 (1)
Испания (жен) Эрмосо Дженнифер 2 (1)
США (жен) Sophia Smith 2 (1)
Германия (жен) Попп Александра 2
США (жен) Хоран Линдси 2
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка (жен) Шоу Хадия 1 1
Замбия (жен) Catherine Musonda 1 1
ЮАР (жен) Бияна Холоса 2
Аргентина (жен) Майорга Мириам 2
Китай (жен) Жуй Чзан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 104'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Китай (жен) вырывает победу
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Китай (жен): 53%, Гаити (жен): 47%.
  • 104'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12675 болельщиков
  • 104'
    Xin Zhang наказан за толчок Melchie Dumornay
  • 103'
    Матч возобновлен
  • 103'
    Рефери не любит споров - именно за это Nicolas Delepine сейчас получил желтую
  • 103'
    Ох, нехорошо это выглядит. Kethna Louis получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 102'
    Kethna Louis на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 102'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 101'
    Хорошо играет на выходе Zhu Yu - мяч в ее руках
  • 101'
    Гаити (жен) пытается что-то создать.
  • 101'
    Мондсир Нерилья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 100'
    Jiaxing Dou ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Гаити (жен) пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
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    • 96'
      Melchie Dumornay играет рукой
    • 95'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      Roseline Eloissaint возвращается на поле.
    • 95'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 95'
      Контроль мяча: Китай (жен): 54%, Гаити (жен): 46%.
    • 95'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 94'
      Хорошо играет на выходе Zhu Yu - мяч в ее руках
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 94'
      Ох, нехорошо это выглядит. Roseline Eloissaint получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гаити (жен).
    • 93'
      Qiaozhu Chen выиграл воздушное противоборство у Roseline Eloissaint.
    • 92'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Lina Yang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Kerly Theus из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)
    • 90'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Китай (жен): 55%, Гаити (жен): 45%.
    • 90'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тактическая замена. Sherly Jeudy уходит с поля и его заменяет Shwendesky Joseph
    • 89'
      Lina Yang выиграл воздушное противоборство у Sherly Jeudy.
    • 88'
      Xin Zhang из команды Китай (жен) опасно и грубо сыграл. Kethna Louis пострадал.
    • 88'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Linyan Zhang получил травму и заменен. Jiali Tang выходит на поле.
    • 86'
      Jiaxing Dou из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Roselord Borgella выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Шаншан Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Матч возобновлен
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Контроль мяча: Китай (жен): 57%, Гаити (жен): 43%.
    • 85'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Mengwen Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 84'
      Linyan Zhang бьет издали, но Kerly Theus ловит мяч в руки
    • 83'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 82'
      Тактическая замена. Lingwei Yao уходит с поля и его заменяет Jiaxing Dou
    • 82'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 81'
      Тактическая замена. Dayana Pierre уходит с поля и его заменяет Danielle Etienne
    • 81'
      Тактическая замена. Ruthny Mathurin уходит с поля и его заменяет Chelsea Surpris
    • 81'
      Kethna Louis из команды Гаити (жен) опасно и грубо сыграл. Шаншан Ван пострадал.
    • 81'
      Sherly Jeudy бьет со штрафного в створ, но Zhu Yu держит все под контролем
    • 80'
      Контроль мяча: Китай (жен): 58%, Гаити (жен): 42%.
    • 80'
      Судья сигнализирует, что Шаншан Ван из команды Китай (жен) поставил подножку. Пострадал Melchie Dumornay
    • 80'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 79'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 79'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 79'
      Шанс получает Linyan Zhang из команды Китай (жен), но удар головой идет мимо
    • 78'
      Lingwei Yao создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Шуан Ван из команды Китай (жен) разыграл угловой с правого угла.
    • 78'
      Melchie Dumornay ослабляет давление, выбив мяч.
    • 78'
      Шуан Ван из команды Китай (жен) разыграл угловой с правого угла.
    • 77'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 77'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Китай (жен).
    • 76'
      Melchie Dumornay ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 76'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 76'
      Гаити (жен) контролирует мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Китай (жен): 57%, Гаити (жен): 43%.
    • 74'
      Г О О О О О Л - Шуан Ван из команды Китай (жен) забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Kerly Theus прыгнул не в ту сторону.
    • 73'
      После проверки VAR судья изменил решение - Китай (жен) пробьет пенальти!
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Китай (жен).
    • 72'
      ПЕНАЛЬТИ - Ruthny Mathurin из команды Гаити (жен) привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Linyan Zhang.
    • 72'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 71'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 70'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Китай (жен): 57%, Гаити (жен): 43%.
    • 70'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) в офсайде
    • 68'
      Mengwen Li успешно блокирует удар.
    • 68'
      Melchie Dumornay нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 67'
      Lina Yang бьет издали, но Kerly Theus ловит мяч в руки
    • 67'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 67'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Вэй Яо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Гаити (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Контроль мяча: Китай (жен): 59%, Гаити (жен): 41%.
    • 65'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Тактическая замена. Batcheba Louis уходит с поля и его заменяет Roseline Eloissaint
    • 63'
      Вэй Яо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 63'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 63'
      Melchie Dumornay совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 63'
      Безумный фол. Melchie Dumornay грубо играет против соперника. Пострадал Вэй Яо
    • 62'
      Шанс получает Batcheba Louis из команды Гаити (жен), но удар головой идет мимо
    • 62'
      Xin Zhang из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Ruthny Mathurin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Вэй Яо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Mengwen Li успешно блокирует удар.
    • 62'
      Batcheba Louis нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Вэй Яо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Batcheba Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Roselord Borgella выиграл воздушное противоборство у Вэй Яо.
    • 60'
      Контроль мяча: Китай (жен): 60%, Гаити (жен): 40%.
    • 60'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Zhu Yu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Гаити (жен) контролирует мяч.
    • 58'
      Kethna Louis из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 57'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Sherly Jeudy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 57'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Контроль мяча: Китай (жен): 60%, Гаити (жен): 40%.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 54'
      Sherly Jeudy навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Zhu Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Хорошая попытка от Melchie Dumornay, был неплохой удар, но вратарь спас
    • 53'
      О, нет. Из многообещающей позиции Kethna Louis из команды Гаити (жен) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 53'
      Sherly Jeudy из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Xin Zhang из команды Китай (жен) поставил подножку. Пострадал Sherly Jeudy
    • 52'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 51'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Melchie Dumornay наказан за толчок Linyan Zhang
    • 50'
      Контроль мяча: Китай (жен): 61%, Гаити (жен): 39%.
    • 50'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Zhu Yu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Batcheba Louis из команды Гаити (жен) в офсайде
    • 46'
      Гаити (жен) контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Maudeline Moryl уходит с поля и его заменяет Melchie Dumornay
    • 46'
      Тактическая замена. Chengshu Wu уходит с поля и его заменяет Шуан Ван
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Китай (жен): 65%, Гаити (жен): 35%.
    • 49'
      Mengwen Li ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 47'
      Lina Yang ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Lina Yang из команды Китай (жен) поставил подножку. Пострадал Dayana Pierre
    • 46'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Китай (жен): 66%, Гаити (жен): 34%.
    • 45'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Ruthny Mathurin ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Tabita Joseph ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 43'
      Lina Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) в офсайде
    • 42'
      Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 41'
      Lingwei Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Китай (жен): 66%, Гаити (жен): 34%.
    • 40'
      Хорошо играет на выходе Zhu Yu - мяч в ее руках
    • 40'
      Вэй Яо из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Вэй Яо выиграл воздушное противоборство у Batcheba Louis.
    • 39'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Тактическая замена. Цзяхуй Лоу уходит с поля и его заменяет Xin Zhang
    • 36'
      Гаити (жен) пытается что-то создать.
    • 35'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Китай (жен): 70%, Гаити (жен): 30%.
    • 35'
      Lingwei Yao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 34'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 34'
      Maudeline Moryl из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Сильный дождь сегодня.
    • 33'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Zhu Yu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Zhu Yu из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Qiaozhu Chen из команды Китай (жен) заходит слишком далеко, он валит Sherly Jeudy.
    • 31'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Матч возобновлен
    • 30'
      Sherly Jeudy на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 30'
      Контроль мяча: Китай (жен): 72%, Гаити (жен): 28%.
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Жуй Чзан удален за серьёзный фол
    • 29'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Жуй Чзан из команды Китай (жен) - была желтая, а стала красная.
    • 29'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Китай (жен).
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      The card for Жуй Чзан from Китай (жен) was disallowed via VAR intervention.
    • 28'
      Безумный фол. Жуй Чзан грубо играет против соперника. Пострадал Sherly Jeudy
    • 28'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Betina Petit Frere ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Цзяхуй Лоу из команды Китай (жен) в офсайде
    • 26'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 25'
      Судья дает свисток. Цзяхуй Лоу атаковала опасно сзади, Sherly Jeudy пострадал, и это штрафной удар
    • 25'
      Контроль мяча: Китай (жен): 76%, Гаити (жен): 24%.
    • 25'
      Kethna Louis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) поставил подножку. Пострадал Chengshu Wu
    • 23'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 23'
      Жуй Чзан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Tabita Joseph из команды Гаити (жен) поставил подножку. Пострадал Linyan Zhang
    • 22'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 22'
      Шанс получает Шаншан Ван из команды Китай (жен), но удар головой идет мимо
    • 22'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) подал угловой слева.
    • 21'
      Kerly Theus ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Китай (жен): 76%, Гаити (жен): 24%.
    • 20'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Tabita Joseph ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 20'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 20'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Lingwei Yao из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Назначен штрафной. Пострадал Batcheba Louis, его свалил Жуй Чзан.
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Lina Yang выиграл воздушное противоборство у Roselord Borgella.
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Хорошо играет на выходе Kerly Theus - мяч в ее руках
    • 16'
      Цзяхуй Лоу пробует нанести удар издали, но Kerly Theus ловит мяч
    • 16'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Мондсир Нерилья из команды Гаити (жен) заходит слишком далеко, он валит Linyan Zhang.
    • 15'
      Mengwen Li из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Китай (жен): 75%, Гаити (жен): 25%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Mengwen Li из команды Китай (жен) поставил подножку. Пострадал Kethna Louis
    • 14'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Tabita Joseph выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Жуй Чзан выиграл воздушное противоборство у Ruthny Mathurin.
    • 13'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 13'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 12'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Kerly Theus из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Китай (жен) идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Цзяхуй Лоу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Kerly Theus из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Китай (жен): 83%, Гаити (жен): 17%.
    • 10'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Linyan Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Ruthny Mathurin из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Жуй Чзан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Ruthny Mathurin успешно блокирует удар.
    • 8'
      Lina Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Linyan Zhang из команды Китай (жен) разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Batcheba Louis ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Roselord Borgella ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Китай (жен) контролирует мяч.
    • 6'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Китай (жен): 50%, Гаити (жен): 50%.
    • 5'
      Kethna Louis выиграл воздушное противоборство у Цзяхуй Лоу.
    • 4'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Ruthny Mathurin из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Удар от ворот произведет Китай (жен)
    • 3'
      Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Игрок из команды Гаити (жен) делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Шаншан Ван из команды Китай (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Гаити (жен)
    • 2'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 2'
      Tabita Joseph из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Китай (жен) пытается что-то создать.
    • 1'
      Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Китай (жен) начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hindmarsh Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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