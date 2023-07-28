Рефери не любит споров - именно за это Nicolas Delepine сейчас получил желтую

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Kethna Louis на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Kethna Louis получил травму и медбригада забирает его с поля.

96' Melchie Dumornay играет рукой

95' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

94' Хорошо играет на выходе Zhu Yu - мяч в ее руках

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Roseline Eloissaint получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гаити (жен)

92' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Тактическая замена. Sherly Jeudy уходит с поля и его заменяет Shwendesky Joseph

89' Lina Yang выиграл воздушное противоборство у Sherly Jeudy.

88' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Roselord Borgella выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Шаншан Ван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Linyan Zhang бьет издали, но Kerly Theus ловит мяч в руки

83' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Sherly Jeudy бьет со штрафного в створ, но Zhu Yu держит все под контролем

80' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Lingwei Yao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Melchie Dumornay ослабляет давление, выбив мяч.

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Китай (жен)

76' Melchie Dumornay ослабляет давление, выбив мяч.

76' Kethna Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Г О О О О О Л - Шуан Ван из команды Китай (жен) забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Kerly Theus прыгнул не в ту сторону.

73' После проверки VAR судья изменил решение - Китай (жен) пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Китай (жен)

70' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Melchie Dumornay нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Lina Yang бьет издали, но Kerly Theus ловит мяч в руки

65' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Вэй Яо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Melchie Dumornay совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Безумный фол. Melchie Dumornay грубо играет против соперника. Пострадал Вэй Яо

62' Ruthny Mathurin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Roselord Borgella создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Batcheba Louis выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Kethna Louis из команды Гаити (жен) перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Sherly Jeudy выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Китай (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Sherly Jeudy навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Матч возобновлен

53' Zhu Yu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошая попытка от Melchie Dumornay, был неплохой удар, но вратарь спас

53' О, нет. Из многообещающей позиции Kethna Louis из команды Гаити (жен) наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

53' Sherly Jeudy из команды Гаити (жен) своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Гаити (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Melchie Dumornay наказан за толчок Linyan Zhang

50' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Китай (жен) совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Гаити (жен) совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Maudeline Moryl уходит с поля и его заменяет Melchie Dumornay

46' Тактическая замена. Chengshu Wu уходит с поля и его заменяет Шуан Ван