Тур: 2. Стадион: Хиндмарш. Зрители: 12675 Главный судья: Marta Huerta
1:0
Конец матча
0'
28' Undefined phrase: football_event_Жуй Чзан
29' Красная карточкаЖуй Чзан
63' Желтая карточкаMelchie Dumornay
1:0
74' ПенальтиШуан Ван
90' Желтая карточкаNicolas Delepine
90'+15
Ход матча
28'
29'
37'
46'
63'
74'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
401 Количество передач 394
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Zhu
Yu
11
Шаншан
Ван
8
Вэй
Яо
15
Qiaozhu
Chen
16
Lingwei
Yao
10
Жуй
Чзан
13
Lina
Yang
19
Linyan
Zhang
17
_Wu
Chengshu
14
Цзяхуй
Лоу
- Основной состав
-
1 Zhu YuВратарь
- Защитник
-
11 Шаншан ВанЗащитник
-
8 Вэй ЯоЗащитник
-
15 Qiaozhu ChenЗащитник
-
16 Lingwei YaoПолузащитник
-
10 Жуй ЧзанПолузащитник
-
13 Lina YangПолузащитник
-
19 Linyan ZhangПолузащитник
-
17 _Wu ChengshuНападающий
-
14 Цзяхуй ЛоуНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хуан СюйВратарь
-
5 Хаянь УЗащитник
-
21 Яша ГуПолузащитник
-
7 Шуан ВанПолузащитник
-
18 Jiali TangНападающий
-
22 Hongyan Pan
-
23 Chen Gao
-
-
-
-
20 _Xiao Yuyi
-
-
Главный тренер: Qingxia Shui
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Kethna LouisЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
23 Lara Larco
-
-
-
-
18 Noa Ganthier
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nicolas Delepine
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Китай (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуан Ван
|1 (1)
|0.5
Гаити (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Китай (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуй Чзан
|0
|1
Гаити (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melchie Dumornay
|1
|0
|Dayana Pierre
|1
|0
|Nicolas Delepine
|1
|0
Результаты матчей
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Китай (жен)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Китай (жен)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Гаити (жен)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Китай (жен)
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Дания (жен) - Китай (жен) 1:0 Колумбия (жен) - Китай (жен) 2:2 Китай (жен) - Россия (жен) 2:1 Китай (жен) - Россия (жен) 1:0
Испания (жен) - Китай (жен) 3:0 Швейцария (жен) - Китай (жен) 0:0 Ирландия (жен) - Китай (жен) 0:0 Швеция (жен) - Китай (жен) 4:1 Япония (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Южная Корея (жен) 1:1 Китай (жен) - Тайвань (жен) 2:0 Нидерланды (жен) - Китай (жен) 8:2 Китай (жен) - Замбия (жен) 4:4 Китай (жен) - Бразилия (жен) 0:5 Тайвань (жен) - Китай (жен) 0:1 Китай (жен) - Япония (жен) 0:3 Южная Корея (жен) - Китай (жен) 0:0 Бразилия (жен) - Китай (жен) 0:0 Китай (жен) - Новая Зеландия (жен) 2:0 Италия (жен) - Китай (жен) 2:0
Гаити (жен)
(14 матчей)
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 поражений
Англия (жен) - Гаити (жен) 1:0 Южная Корея (жен) - Гаити (жен) 2:1 Молдова (жен) - Гаити (жен) 1:3 Чили (жен) - Гаити (жен) 1:2
Сенегал (жен) - Гаити (жен) 0:4 Португалия (жен) - Гаити (жен) 5:0 Ямайка (жен) - Гаити (жен) 4:0 Гаити (жен) - Мексика (жен) 3:0 США (жен) - Гаити (жен) 3:0 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:4 Коста-Рика (жен) - Гаити (жен) 2:1 Панама (жен) - Гаити (жен) 0:6 Гаити (жен) - Коста-Рика (жен) 0:2 Канада (жен) - Гаити (жен) 1:1
Результаты матчей
Китай (жен)
Гаити (жен)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Китай (жен)
Гаити (жен)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Вылет с турнира
|Бразилия (жен)
|Ary Borges
|3 (1)
|Испания (жен)
|Эрмосо Дженнифер
|2 (1)
|США (жен)
|Sophia Smith
|2 (1)
|Германия (жен)
|Попп Александра
|2
|США (жен)
|Хоран Линдси
|2
|Ямайка (жен)
|Шоу Хадия
|1 1
|Замбия (жен)
|Catherine Musonda
|1 1
|ЮАР (жен)
|Бияна Холоса
|2
|Аргентина (жен)
|Майорга Мириам
|2
|Китай (жен)
|Жуй Чзан
|1