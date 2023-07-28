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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: .
Хэнань Цзянье
0:1
Первый тайм: 10'
Шэньчжэнь
0'
0:1
8' Гол
Guoliang Chen

Ход матча

8'
0:1
Guoliang Chen

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хэнань Цзянье
Ничья
Шэньчжэнь
1.35
5.60
9.50
Все Коэффициенты
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
33
Dilmurat
Mawlanyaz
16
Dilemet
Tudi
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
31
Перейра
Илдеберту
20
Чович
Неманья
22
Дун
Хэнъи
13
Haofeng
Xu
28
Xin
Zhou2
5
Ziyi
Tian
25
Haolun
Mi
36
Guoliang
Chen
19
Yue
Xu
30
Ruifeng
Huang
20
Yue
Liu
7
Ачеампонг
Франк
34
Hujahmat
Shahsat
Хэнань Цзянье
4-4-2
Шэньчжэнь
4-3-3

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
1:2
С
3:3
С
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 8 (2) 0.42
Boyuan Feng 2 0.11
Zichang Huang 1 0.05
Пина Томас 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Перейра Илдеберту 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.26
Yuan Zhang2 2 (1) 0.11
Yue Liu 2 0.11
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.11
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Xin Luo 4 0
Шунич Тони 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Перейра Илдеберту 2 0
Цао Гу 2 0
Shuai Yang2 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yue Xu 3 0
Yuezheng Du 3 0
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
8
Хэнань Цзянье
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

3
8
Хэнань Цзянье
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Шэньчжэнь
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
2
25%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
26
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
13%
3
12%
1-15
1
13%
1
4%
16-30
1
13%
4
15%
31-45
2
25%
4
15%
46-60
1
13%
5
19%
61-75
2
25%
9
35%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
7%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
4
27%
5
26%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

21
47
7 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 29
11 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 18
2
10%
7
15%
1-15
3
14%
5
11%
16-30
2
10%
6
13%
31-45
5
24%
8
17%
46-60
3
14%
11
23%
61-75
6
29%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
8.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
9.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
12.
Мэйчжоу Хакка
 18 4 4 10 25 - 32 16
13.
Хэнань Цзянье
 0:1 19 3 7 9 14 - 23 16
14.
Шэньчжэнь
 1:0 19 4 3 12 19 - 48 15
15.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
16.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
11.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 10 2 5 3 8 - 9 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
15.
Шэньчжэнь
 1:0 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 0:1 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Шэньчжэнь
 1:0 9 1 2 6 8 - 27 5
14.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
15.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
16.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Ухань Три Таунс Якубу Абдул-Азиз 9
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Дун Хэнъи из команды Шэньчжэнь перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 10'
    Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Шэньчжэнь поставил подножку. Пострадал Dilemet Tudi
  • 9'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 9'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шэньчжэнь.
  • 8'
    Г О О О О Л - Guoliang Chen из команды Шэньчжэнь забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 8'
    Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Yue Liu из команды Шэньчжэнь разыграл угловой с правого угла.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Хэнань Цзянье начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zhengzhou Hanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хэнань Цзянье
    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.35
    5.60
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хэнань Цзянье 0:1 Шэньчжэнь онлайн

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