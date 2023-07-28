Тур: 19. Стадион: Женжу Ханггай. Главный судья: Yi Huang
3:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолGuoliang Chen
1:1
23' ГолZichang Huang
2:1
25' ГолЧович Неманья
34' Красная карточкаАчеампонг Франк
47' Желтая карточкаYue Xu
50' Желтая карточкаXin Luo
3:1
52' Гол в свои воротаRuifeng Huang
63' Желтая карточкаDilmurat Mawlanyaz
82' Желтая карточкаПерейра Илдеберту
90'+5
Ход матча
8'
23'
1:1
25'
34'
46'
47'
50'
52'
3:1
76'
81'
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
11 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
312 Количество передач 275
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
16
Dilemet
Tudi
17
Пина
Томас
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
20
Yue
Liu
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
25
Haolun
Mi
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
23 Шунич ТониЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
- Защитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Пина ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Yuhao ZhaoПолузащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Пень Пень
-
26 Jiahui Liu
-
11 Zhao Ke
-
29 Yihao Zhong
-
14 Tianyu Gao
-
-
32 Dong Han
-
21 Keqiang Chen
-
-
Главный тренер: Sergio Zarco Diaz
- Основной состав
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
28 Xin Zhou2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Yue LiuЗащитник
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
-
25 Haolun MiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Dalun ZhengЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Нападающий
-
-
32 Jiabao Ji
-
18 Xiangyu Chen
-
33 Yuezheng Du
-
14 Li Ning
-
12 Lei Liao
-
11 Yuan Zhang1
-
40 Lu Jiaqiang
-
Главный тренер: Jun Xiang
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
62
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|9 (2)
|0.47
|Zichang Huang
|2
|0.11
|Boyuan Feng
|2
|0.11
|Пина Томас
|1
|0.05
|Перейра Илдеберту
|1
|0.05
|Межеевски Адриан
|1
|0.05
|Tianyu Gao
|0
|0
|Xin Luo
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Yihao Zhong
|0
|0
|Dong Han
|0
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|5
|0.26
|Yuan Zhang2
|2 (1)
|0.11
|Hujahmat Shahsat
|2 (2)
|0.11
|Yue Liu
|2
|0.11
|Чжипэн Цзян
|1
|0.05
|Юань Миньчэн
|1
|0.05
|Shuai Pei
|1
|0.05
|Boyu Yang
|1
|0.05
|Xin Zhou2
|1
|0.05
|Haofeng Xu
|1
|0.05
|Guoliang Chen
|1
|0.05
|Zigui Shen
|1
|0.05
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Xin Luo
|5
|0
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|1
|Yihao Zhong
|3
|1
|Шунич Тони
|3
|0
|Перейра Илдеберту
|3
|0
|Songyi Li
|3
|0
|Межеевски Адриан
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Цао Гу
|2
|0
|Shuai Yang2
|2
|0
|Tianyu Gao
|2
|0
|Yuhao Zhao
|1
|0
|Guoming Wang
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Shuai Yang1
|1
|0
|Dong Han
|1
|0
|Yixin Liu
|1
|0
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|4
|0
|Yue Xu
|4
|0
|Li Ning
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|3
|0
|Чжипэн Цзян
|3
|0
|Yuezheng Du
|3
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|1
|Shuai Pei
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yue Liu
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Minzhe Wei
|1
|0
|Ziyi Tian
|1
|0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
10
Хэнань Цзянье
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
3
8
Хэнань Цзянье
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Шэньчжэнь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
8
18
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
10
28
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
20%
3
11%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
2
20%
9
32%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
4
31%
1
5%
76-90
Забито
17
21
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
6%
2
10%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90
Пропущено
23
49
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
13%
7
14%
1-15
3
13%
7
14%
16-30
2
9%
6
12%
31-45
6
26%
8
16%
46-60
3
13%
11
22%
61-75
6
26%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0
Результаты матчей
Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
415
514
118
217
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|13 (4)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|11 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (3)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|2 2