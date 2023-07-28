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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Хэнань Цзянье
3:1
Конец матча
Шэньчжэнь
0'
0:1
8' Гол
Guoliang Chen
1:1
23' Гол
Zichang Huang
2:1
25' Гол
Чович Неманья
34' Красная карточка
Ачеампонг Франк
47' Желтая карточка
Yue Xu
50' Желтая карточка
Xin Luo
3:1
52' Гол в свои ворота
Ruifeng Huang
63' Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz
82' Желтая карточка
Перейра Илдеберту
90'+5

Ход матча

8'
0:1
Guoliang Chen
(Hujahmat Shahsat)
23'
Zichang Huang
(Xin Luo)
1:1
25'
Чович Неманья
(Перейра Илдеберту)
2:1
34'
 
Ачеампонг Франк
46'
 
Yuezheng Du
Haolun Mi
46'
Yihao Zhong
Dilemet Tudi
 
46'
 
Алессандрини Ромен
Hujahmat Shahsat
47'
 
Yue Xu
50'
Xin Luo
 
52'
Ruifeng Huang
3:1
63'
Dilmurat Mawlanyaz
 
68'
Tianyu Gao
Zichang Huang
 
68'
Yixin Liu
Dilmurat Mawlanyaz
 
76'
 
Xiangyu Chen
Yue Liu
81'
 
Li Ning
Ruifeng Huang
81'
 
Lei Liao
Guoliang Chen
82'
Перейра Илдеберту
 
82'
Межеевски Адриан
Перейра Илдеберту
 
89'
Yuhao Zhao
Пина Томас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 5 Офсайды 2
  • 21 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 312 Количество передач 275
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
23
Шунич
Тони
5
Цао
Гу
33
Dilmurat
Mawlanyaz
16
Dilemet
Tudi
6
Шангуань
Ван
17
Пина
Томас
8
Zichang
Huang
20
Чович
Неманья
31
Перейра
Илдеберту
22
Дун
Хэнъи
28
Xin
Zhou2
5
Ziyi
Tian
36
Guoliang
Chen
20
Yue
Liu
13
Haofeng
Xu
19
Yue
Xu
25
Haolun
Mi
30
Ruifeng
Huang
34
Hujahmat
Shahsat
7
Ачеампонг
Франк
Хэнань Цзянье
4-3-3
Шэньчжэнь
5-3-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
1:2
С
3:3
С
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
62

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 9 (2) 0.47
Zichang Huang 2 0.11
Boyuan Feng 2 0.11
Пина Томас 1 0.05
Перейра Илдеберту 1 0.05
Межеевски Адриан 1 0.05
Tianyu Gao 0 0
Xin Luo 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Dong Han 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 5 0.26
Yuan Zhang2 2 (1) 0.11
Hujahmat Shahsat 2 (2) 0.11
Yue Liu 2 0.11
Чжипэн Цзян 1 0.05
Юань Миньчэн 1 0.05
Shuai Pei 1 0.05
Boyu Yang 1 0.05
Xin Zhou2 1 0.05
Haofeng Xu 1 0.05
Guoliang Chen 1 0.05
Zigui Shen 1 0.05
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Xin Luo 5 0
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 1
Yihao Zhong 3 1
Шунич Тони 3 0
Перейра Илдеберту 3 0
Songyi Li 3 0
Межеевски Адриан 2 0
Шангуань Ван 2 0
Цао Гу 2 0
Shuai Yang2 2 0
Tianyu Gao 2 0
Yuhao Zhao 1 0
Guoming Wang 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Shuai Yang1 1 0
Dong Han 1 0
Yixin Liu 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 4 0
Yue Xu 4 0
Li Ning 2 1
Алессандрини Ромен 3 0
Чжипэн Цзян 3 0
Yuezheng Du 3 0
Ачеампонг Франк 1 1
Shuai Pei 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yue Liu 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Minzhe Wei 1 0
Ziyi Tian 1 0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Шэньчжэнь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
10
Хэнань Цзянье
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

3
8
Хэнань Цзянье
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Шэньчжэнь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
2
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
20%
3
11%
1-15
1
10%
3
11%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
3
30%
4
14%
46-60
1
10%
5
18%
61-75
2
20%
9
32%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
3
27%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
4
19%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
2
15%
6
29%
61-75
4
31%
1
5%
76-90

Забито

17
21
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
6%
2
10%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
4
24%
2
10%
46-60
4
24%
5
24%
61-75
0
0%
6
29%
76-90

Пропущено

23
49
8 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
3
13%
7
14%
1-15
3
13%
7
14%
16-30
2
9%
6
12%
31-45
6
26%
8
16%
46-60
3
13%
11
22%
61-75
6
26%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Циндао Чжуннэн - Хэнань Цзянье 2:0 Ченду Беттер Сити - Хэнань Цзянье 2:0
Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Хунань Сянтао - Хэнань Цзянье 0:1 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 2:2 Хэнань Цзянье - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:4 Циндао Чжуннэн - Шэньчжэнь 5:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 5:0
Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 1:3 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 0:3 Наньтун Хаймен Кодион - Шэньчжэнь 1:1 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Чжэцзян Профессионал - Шэньчжэнь 3:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 3:2 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0

Результаты матчей

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Хэнань Цзянье
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
7
4
15
1.5
5
14
1
18
2.5
2
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 18 13 4 1 35 - 14 43
2.
Шанхай Шеньхуа
 18 10 5 3 20 - 14 35
3.
Ченду Беттер Сити
 18 9 6 3 30 - 19 33
4.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
5.
Тянцзинь Тэда
 18 6 11 1 25 - 19 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
8.
Чанчунь Ятай
 18 7 5 6 31 - 30 26
9.
Чжэцзян Профессионал
 18 7 4 7 27 - 25 25
10.
Шицзячжуан
 18 5 6 7 21 - 29 21
11.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
12.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
13.
Мэйчжоу Хакка
 18 4 4 10 25 - 32 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 18 2 8 8 14 - 24 14
15.
Далянь Ифан
 18 1 9 8 14 - 24 12
16.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 10 6 3 1 18 - 10 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 10 - 6 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
7.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
8.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 15 - 12 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 8 3 1 4 12 - 12 10
14.
Наньтун Чжиюнь
 9 2 4 3 8 - 13 10
15.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 17 - 4 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
6.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
7.
Чанчунь Ятай
 9 3 2 4 14 - 15 11
8.
Чжэцзян Профессионал
 9 2 4 3 13 - 14 10
9.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
10.
Шицзячжуан
 8 2 3 3 10 - 16 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 9 0 3 6 6 - 15 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 13 (4)
Шанхай СИПГ Лэй У 11 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (3)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 2 2
Весь список
  • 93'
    Yixin Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Контроль мяча: Хэнань Цзянье: 56%, Шэньчжэнь: 44%.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Шэньчжэнь
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