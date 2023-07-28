Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

59' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

59' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

58' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ох, нехорошо это выглядит. Shahzat Ghojaehmet получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Shahzat Ghojaehmet на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

52' Оооо... вот это был удар! Перейра Илдеберту должен был забить с этой позиции.

52' Zichang Huang создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Перейра Илдеберту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

47' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [13] минут(а)

46' Пина Томас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

34' Dilmurat Mawlanyaz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ачеампонг Франк оказался удален с поля

33' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

33' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

33' Перейра Илдеберту оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Пина Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ziyi Tian нанес удар головой, но Ванг Гуоминг спокойно отбил мяч.

29' Шэньчжэнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

27' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Чович Неманья забивает с левой ноги!

25' Перейра Илдеберту создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

19' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

16' Чович Неманья нанес удар головой, но Chunyu Dong спокойно отбил мяч.

16' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Haolun Mi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

13' Xin Luo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Чович Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Матч возобновлен

11' Дун Хэнъи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шэньчжэнь

8' Г О О О О Л - Guoliang Chen наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

8' Shahzat Ghojaehmet создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Шэньчжэнь совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Перейра Илдеберту выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Dilemet Tudi навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Хэнань Цзянье идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру