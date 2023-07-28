Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
10' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
0:1
11' ГолМихаэль Петер
0:2
16' ГолБашкиров Евгений
45' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
61' Желтая карточкаПарфитт-Уильямс Джаир
61' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
65' Красная карточкаMohammed Umar
Ход матча
10'
11'
0:1
16'
45'
61'
65'
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mery TraoreНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Ильвес
ВПС
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.09
1.36
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
66
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.24
|Хаарала Сантери
|2
|0.12
|Ларссон Адам
|2
|0.12
|Oiva Jukkola
|2
|0.12
|Sabit James
|1
|0.06
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Seydine N'Diaye
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|6
|0.33
|Roni Hudd
|4
|0.22
|Аланко Саму
|2
|0.11
|Роберто Савио
|2
|0.11
|Башкиров Евгений
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Страндваль Себастьян
|1
|0.06
|Harrison Sawyer
|1
|0.06
|Рид Тайлер
|1
|0.06
|Prosper Ahiabu
|1
|0.06
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|6
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Аспегрен Фелипе
|3
|0
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
5
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ВПС
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
11
Ильвес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
ВПС
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
11%
2
25%
1-15
3
33%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
3
38%
5
45%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
14
20
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
1
7%
4
20%
1-15
4
29%
3
15%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
3
21%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
3
21%
4
20%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
5
33%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4
Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ВПС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0
Результаты матчей
Ильвес
ВПС
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
8 раз 47%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
98
313
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|21 - 10
|35
|2.
|17
|10
|2
|5
|22 - 11
|32
|3.
|17
|8
|7
|2
|25 - 12
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|28 - 24
|30
|5.
|2:0
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|6.
|16
|5
|5
|6
|13 - 14
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|20 - 23
|19
|8.
|16
|4
|5
|7
|13 - 19
|17
|9.
|0:2
|17
|3
|8
|6
|14 - 17
|17
|10.
|15
|3
|5
|7
|13 - 22
|14
|11.
|16
|3
|5
|8
|15 - 21
|14
|12.
|16
|2
|6
|8
|18 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|15 - 3
|20
|2.
|8
|6
|1
|1
|10 - 7
|19
|3.
|9
|5
|0
|4
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|5.
|2:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 7
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 6
|11
|9.
|0:2
|9
|2
|5
|2
|9 - 10
|11
|10.
|7
|1
|6
|0
|13 - 11
|9
|11.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|11 - 3
|16
|4.
|8
|2
|5
|1
|10 - 9
|11
|5.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|9.
|0:2
|8
|1
|3
|4
|5 - 7
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|9
|1
|0
|8
|5 - 20
|3
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|6