Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
10' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
0:1
11' ГолМихаэль Петер
0:2
16' ГолБашкиров Евгений
45' Желтая карточкаSeydine N'Diaye
61' Желтая карточкаПарфитт-Уильямс Джаир
61' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
65' Красная карточкаMohammed Umar
90' Желтая карточкаАспегрен Фелипе
90' Желтая карточкаАла-Мюллюмяки Лаури
90'+4
Ход матча
10'
11'
0:1
16'
45'
61'
65'
90'
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
27
Mery
Traore
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mery TraoreНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
-
23 Noel Hasa
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Roni HuddНападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Ильвес
ВПС
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.42
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
24
30
Голов в среднем за матч
1.09
1.36
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
66
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|4 (3)
|0.24
|Хаарала Сантери
|2
|0.12
|Ларссон Адам
|2
|0.12
|Oiva Jukkola
|2
|0.12
|Sabit James
|1
|0.06
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.06
|Миеттунен Тату
|1
|0.06
|Seydine N'Diaye
|1
|0.06
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михаэль Петер
|6
|0.33
|Roni Hudd
|4
|0.22
|Аланко Саму
|2
|0.11
|Роберто Савио
|2
|0.11
|Башкиров Евгений
|1
|0.06
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.06
|Страндваль Себастьян
|1
|0.06
|Harrison Sawyer
|1
|0.06
|Рид Тайлер
|1
|0.06
|Prosper Ahiabu
|1
|0.06
|Энгстрем Йеспер
|0
|0
|Samuel Lindeman
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|6
|0
|Аспегрен Фелипе
|4
|0
|Катц Калле
|4
|0
|Пеннанен Петтери
|2
|1
|_Umar M.
|2
|1
|Хаарала Сантери
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Mohammed Umar
|1
|1
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Oiva Jukkola
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Emmanuel Patut
|1
|0
|Mery Traore
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|5
|0
|Менса Баба
|4
|0
|Mikko Pitkaenen
|4
|0
|Роберто Савио
|2
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|3
|0
|Prosper Ahiabu
|3
|0
|Энгстрем Йеспер
|2
|0
|Samuel Lindeman
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Страндваль Себастьян
|1
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Akon Kuek
|1
|0
|Юсси Нуорела
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
5
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
11
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
ВПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
16
Голы по времени матча
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
11%
3
30%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
14
22
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
1
7%
5
23%
1-15
4
29%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4
Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ВПС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0
Результаты матчей
Ильвес
ВПС
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ильвес
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
108
314
711
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|ХИК
|Радулович Боян
|10
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|ВПС
|Михаэль Петер
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Биспо Габриэл
|6
|Ильвес
|Seydine N'Diaye
|6