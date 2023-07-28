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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
0:2
Конец матча
ВПС
0'
10' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
0:1
11' Гол
Михаэль Петер
0:2
16' Гол
Башкиров Евгений
45' Желтая карточка
Seydine N'Diaye
61' Желтая карточка
Парфитт-Уильямс Джаир
61' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
65' Красная карточка
Mohammed Umar
90' Желтая карточка
Аспегрен Фелипе
90' Желтая карточка
Ала-Мюллюмяки Лаури
90'+4
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
Mohammed
Umar
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
19
Oiva
Jukkola
30
Yussif
Daouda
Moussa
29
Хаарала
Сантери
13
Seydine
N'Diaye
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
27
Mery
Traore
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
25
Samuel
Lindeman
20
Рид
Тайлер
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
14
Михаэль
Петер
28
Roni
Hudd
Ильвес
ВПС

История личных встреч

Ильвес
ВПС

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
50%
22.7%
6 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:2
ТМК
1:2
В
2:3
В
3:0
В
3:2
В
1:2
В
0:0
К
3:0
В
1:2
В
0:0
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
0:0
В
2:0
В
1:0
КЛ
0:1
В
1:3
В
1:0
В
2:3
К
1:6

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.42

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

24
30

Голов в среднем за матч

1.09
1.36

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
66

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 4 (3) 0.24
Хаарала Сантери 2 0.12
Ларссон Адам 2 0.12
Oiva Jukkola 2 0.12
Sabit James 1 0.06
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.06
Миеттунен Тату 1 0.06
Seydine N'Diaye 1 0.06
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михаэль Петер 6 0.33
Roni Hudd 4 0.22
Аланко Саму 2 0.11
Роберто Савио 2 0.11
Башкиров Евгений 1 0.06
Mikko Pitkaenen 1 0.06
Страндваль Себастьян 1 0.06
Harrison Sawyer 1 0.06
Рид Тайлер 1 0.06
Prosper Ahiabu 1 0.06
Энгстрем Йеспер 0 0
Samuel Lindeman 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 6 0
Аспегрен Фелипе 4 0
Катц Калле 4 0
Пеннанен Петтери 2 1
_Umar M. 2 1
Хаарала Сантери 3 0
Sabit James 3 0
Mohammed Umar 1 1
Миеттунен Тату 2 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Oiva Jukkola 2 0
Ларссон Адам 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Emmanuel Patut 1 0
Mery Traore 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 5 0
Менса Баба 4 0
Mikko Pitkaenen 4 0
Роберто Савио 2 1
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Prosper Ahiabu 3 0
Энгстрем Йеспер 2 0
Samuel Lindeman 2 0
Roni Hudd 2 0
Страндваль Себастьян 1 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Михаэль Петер 1 0
Akon Kuek 1 0
Юсси Нуорела 1 0

Результаты матчей

Ильвес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
5
Ильвес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ВПС
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
11
Ильвес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
ВПС
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
16

Голы по времени матча

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
1
11%
3
30%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

14
22
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
1
7%
5
23%
1-15
4
29%
4
18%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
12%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
1
6%
46-60
3
18%
5
28%
61-75
5
29%
29%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
ХИК - Ильвес 1:0 Ильвес - Мариехамн 0:0 КТП - Ильвес 0:0 ВЯС Вантаа - Ильвес 0:4
Ильвес - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:1 Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1
ВПС
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ВПС - Хака 4:1 ВПС - Оулу 3:0 Интер Турку - ВПС 0:2 КуПС - ВПС 0:1
ВПС - Интер Турку 3:0 Хонка - ВПС 1:0 Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0 ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0

Результаты матчей

Ильвес
ВПС

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ильвес
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
8
3
14
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 16 10 5 1 21 - 10 35
2.
КуПС
 17 10 2 5 22 - 11 32
3.
ХИК
 17 8 7 2 25 - 12 31
4.
Оулу
 17 9 3 5 28 - 24 30
5.
ВПС
 18 7 3 8 21 - 19 24
6.
Хонка
 16 5 5 6 13 - 14 20
7.
Интер Турку
 15 5 4 6 20 - 23 19
8.
КТП
 16 4 5 7 13 - 19 17
9.
Ильвес
 17 3 8 6 14 - 17 17
10.
Лахти
 15 3 5 7 13 - 22 14
11.
Мариехамн
 16 3 5 8 15 - 21 14
12.
Хака
 16 2 6 8 18 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 9 6 2 1 15 - 3 20
2.
СЯК Сейнайоки
 8 6 1 1 10 - 7 19
3.
КуПС
 9 5 0 4 10 - 6 15
4.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
5.
ВПС
 9 4 2 3 12 - 7 14
6.
Оулу
 8 4 1 3 13 - 13 13
7.
КТП
 8 3 3 2 8 - 8 12
8.
Хонка
 8 3 2 3 7 - 6 11
9.
Ильвес
 9 2 5 2 9 - 10 11
10.
Хака
 7 1 6 0 13 - 11 9
11.
Мариехамн
 8 1 3 4 6 - 11 6
12.
Лахти
 7 1 2 4 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 8 5 2 1 12 - 5 17
2.
Оулу
 9 5 2 2 15 - 11 17
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 4 0 11 - 3 16
4.
ХИК
 8 2 5 1 10 - 9 11
5.
ВПС
 9 3 1 5 9 - 12 10
6.
Хонка
 8 2 3 3 6 - 8 9
7.
Лахти
 8 2 3 3 6 - 11 9
8.
Мариехамн
 8 2 2 4 9 - 10 8
9.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 8 - 15 5
11.
КТП
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Хака
 9 1 0 8 5 - 20 3
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
ХИК Радулович Боян 10
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
ВПС Михаэль Петер 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Биспо Габриэл 6
Ильвес Seydine N'Diaye 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Seydine N'Diaye получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Энгстрем Йеспер сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Башкиров Евгений бьет в цель!
    • 11'
      Г О О О О Л - Михаэль Петер бьет в цель!
    • 10'
      Mikko Pitkaenen получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 0:2 ВПС онлайн

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