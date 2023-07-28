Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

56' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Финнссон Кольбейн наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

55' Удар от ворот произведет Люнгбю

52' Удар от ворот произведет Виборг

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

51' Гааей Антон из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Жуниор Ренато из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Оооо... вот это был удар! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

48' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Чуквуани Точи нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

46' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе