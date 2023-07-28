Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Tobias Storm оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Амон Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Финнбогасон Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

85' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

83' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Йенсен Магнус нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

81' Финнссон Кольбейн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

79' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

78' Удар от ворот произведет Виборг

77' Команда Виборг сравняла счет! Игра продолжается!

76' Г О О О О Л - Ибрагим Саид из команды Виборг правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

76' Хорошую попытку сделал Lucas Hey . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Бонде Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

71' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Гааей Антон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Бьеллан Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Удар от ворот произведет Люнгбю

63' Оливер Бундгар Кристенсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Оооо... вот это был удар! Ибрагим Саид должен был забить с этой позиции.

59' Гааей Антон из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Грегор Паскаль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Финнссон Кольбейн наказан за толчок Оливер Бундгар Кристенсен

55' Удар от ворот произведет Люнгбю

52' Удар от ворот произведет Виборг

52' Удар от ворот произведет Люнгбю

51' Гааей Антон из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Жуниор Ренато из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Оливер Бундгар Кристенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Оооо... вот это был удар! Оливер Бундгар Кристенсен должен был забить с этой позиции.

49' Хорошую попытку сделал Оливер Бундгар Кристенсен. Удар в створ, но вратарь начеку

48' Аносике Эмента создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Чуквуани Точи нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

46' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе