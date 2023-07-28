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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Виборг
2:2
Конец матча
Люнгбю
0'
0:1
24' Гол
Финнбогасон Альфред
0:2
25' Гол
Грегор Паскаль
1:2
41' Гол
Бундгаард Оливер
57' Желтая карточка
Грегор Паскаль
2:2
76' Гол
Ибрагим Саид
90'+5

Ход матча

24'
0:1
Финнбогасон Альфред
(Гюткьяер Фредерик)
25'
0:2
Грегор Паскаль
(Финнбогасон Альфред)
41'
Бундгаард Оливер
(Anosike Ementa)
1:2
57'
 
Грегор Паскаль
61'
 
Tobias Storm
William Kumado
61'
 
Винтер Каспер
Ромер Марсель
67'
 
Йенсен Магнус
Бьеллан Андреас
73'
Джатта Алассана
Жуниор Ренато
 
76'
Ибрагим Саид
2:2
82'
Сёндергаард Мадс
Anosike Ementa
 
88'
 
Бизоза Парфе
Гюткьяер Фредерик
88'
 
Амон Джонатан
Чуквуани Точи

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 485 Количество передач 342
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
17
Бонде
Якуб
2
Гааей
Антон
28
Вестергорд
Магнус
13
Гроннинг
Йеппе
23
Бундгаард
Оливер
11
Жуниор
Ренато
14
Anosike
Ementa
8
Ибрагим
Саид
1
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
7
William
Kumado
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
18
Финнбогасон
Альфред
Виборг
3-4-3
Люнгбю
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Люнгбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

57.1%
14.3%
28.6%
12 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.89

Среднее время на гол

135
101

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.05
1.14

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

85
78

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибрагим Саид 1 0.5
Бундгаард Оливер 1 0.5
Сёндергаард Мадс 1 0.5
Anosike Ementa 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнбогасон Альфред 2 1
Грегор Паскаль 1 0.5
Гюткьяер Фредерик 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аниембе Даниэль 1 0
Мортимер Нилс 1 0
Жамбурек Ян 1 0
Anosike Ementa 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегор Паскаль 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0

Результаты матчей

Виборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
0
Виборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люнгбю
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нордшелланн - Виборг 4:1 Силькеборг - Виборг 2:4 АГФ Орхус - Виборг 0:0 Оденсе - Виборг 4:0
Виборг - Митьюлланд 0:1 Нордшелланн - Виборг 0:0 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 Виборг - Брондбю 1:1 Раннерс - Виборг 0:2 АГФ Орхус - Виборг 3:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - АГФ Орхус 0:1 Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 ФК Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0
Люнгбю
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Люнгбю - Видовре 1:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Хельсингёр 0:2 Хорсенс - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Ольборг 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Силькеборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Митьюлланд 2:1 Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1

Результаты матчей

Виборг
Люнгбю

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Виборг
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Люнгбю
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Виборг
 2 0 1 1 3 - 6 1
10.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Митьюлланд
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Оденсе
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Вайле
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Видовре
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Раннерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брондбю
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Копенгаген
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Люнгбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Силькеборг
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ФК Копенгаген
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Силькеборг
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оденсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
АГФ Орхус
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Митьюлланд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Нордшелланн
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вайле
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Виборг
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Виборг Ибрагим Саид 1 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 1 (1)
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Леуритсен Тобиас 1
Силькеборг Куск Каспер 1
Раннерс Карлгрен Патрик 1
Люнгбю Грегор Паскаль 1
Видовре Геммер Йонас 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Виборг: 59%, Люнгбю: 41%.
  • 95'
    Финнбогасон Альфред из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 94'
    Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Гааей Антон из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 94'
    Ибрагим Саид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 94'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 93'
    Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 93'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 91'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Грегор Паскаль из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Виборг: 59%, Люнгбю: 41%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Energi Viborg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виборг 2:2 Люнгбю онлайн

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