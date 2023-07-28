Тур: 16.
2:0
Второй тайм: 64'
0'
1:0
9' ГолArmin Culum
19' Желтая карточкаOskar Lindberg
48' Желтая карточкаDarrell Kamdem Tibell
50' Желтая карточкаOscar Lennerskog
2:0
52' ГолПаломино Марсело
Ход матча
9'
1:0
19'
50'
52'
2:0
21
Сульич
Али
23
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Armin CulumПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Якубу АлиюПолузащитник
-
-
-
-
-
-
70 Mendi I
-
Главный тренер: Нолберто Солано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
-
-
-
-
-
23 David Frisk
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паломино Марсело
|3 (1)
|0.19
|Leo Lif
|2
|0.13
|Armin Culum
|2
|0.13
|Oskar Lindberg
|2
|0.13
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.06
|Модиг Йеспер
|1
|0.06
|Якубу Алию
|1
|0.06
|Emmanuel Duah
|1
|0.06
|Сульич Али
|0
|0
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|3
|0.19
|Видьеског Исак
|3
|0.19
|Filip Schyberg
|2
|0.13
|Mikael Moerk
|1
|0.06
|Emil Bellander
|1
|0.06
|Yoann Fellrath
|1
|0.06
|Isak Bjerkebo
|1
|0.06
|Броман Густав
|0
|0
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Маттссон Линус
|0
|0
|Elias Lindell
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|0
|0
Карточки
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адольфссон Маттис
|4
|0
|Robin Sundgren
|4
|0
|Oskar Lindberg
|4
|0
|Мааруф Самир
|3
|0
|Anton Ekeroth
|3
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Худу Абдул Халик
|2
|0
|Паломино Марсело
|2
|0
|Ishak Shamoun
|2
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0
|Якубу Алию
|1
|0
|Митку Маттиас
|1
|0
|Leo Lif
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
|Hussein Cabdi Mohammed
|1
|0
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elias Lindell
|6
|0
|Oscar Lennerskog
|3
|1
|Filip Schyberg
|3
|0
|Видьеског Исак
|3
|0
|Hugo Engstroem
|3
|0
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Броман Густав
|2
|0
|Elmar Abraham
|2
|0
|Marcus Froejd
|0
|1
|Emil Bellander
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Mikael Moerk
|1
|0
|Darrell Kamdem Tibell
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сковде АИК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
6
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сковде АИК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
6
40%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
20
23
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0
Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1
Результаты матчей
Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
87
411
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 9
|33
|3.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|4.
|15
|7
|4
|4
|21 - 11
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|29 - 23
|24
|6.
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|7.
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|20
|8.
|15
|5
|5
|5
|22 - 18
|20
|9.
|2:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|12.
|16
|5
|2
|9
|20 - 32
|17
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|0:2
|16
|2
|4
|10
|12 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 6
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 11
|11
|12.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|13.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|7
|3
|0
|4
|8 - 13
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|13 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|10.
|2:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|0:2
|9
|0
|1
|8
|3 - 19
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4