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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Сирианска Эскильстуна
2:0
Второй тайм: 64'
Сковде АИК
0'
1:0
9' Гол
Armin Culum
19' Желтая карточка
Oskar Lindberg
48' Желтая карточка
Darrell Kamdem Tibell
50' Желтая карточка
Oscar Lennerskog
2:0
52' Гол
Паломино Марсело

Ход матча

9'
Armin Culum
(Модиг Йеспер)
1:0
19'
Oskar Lindberg
 
48'
 
Darrell Kamdem Tibell
50'
 
Oscar Lennerskog
52'
Паломино Марсело
2:0
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Сковде АИК
2.21
4.70
33.00
Все Коэффициенты
1
Волтерс
Ник
4
Модиг
Йеспер
25
Адольфссон
Маттис
21
Сульич
Али
3
Фрайерс
Зеки
43
Худу
Абдул
Халик
5
Hussein
Cabdi
Mohammed
7
Мааруф
Самир
10
Паломино
Марсело
23
Armin
Culum
14
Oskar
Lindberg
1
Marcus
Froejd
19
Сёрман
Самуэль
5
Броман
Густав
4
Башич
Алдин
20
Armend
Suljev
13
Hugo
Engstroem
8
Oscar
Lennerskog
10
Elmar
Abraham
9
Isak
Bjerkebo
14
Mikael
Moerk
7
Darrell
Kamdem
Tibell
Сирианска Эскильстуна
4-2-3-1
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паломино Марсело 3 (1) 0.19
Leo Lif 2 0.13
Armin Culum 2 0.13
Oskar Lindberg 2 0.13
Карлссон Аджей Симон 1 0.06
Модиг Йеспер 1 0.06
Якубу Алию 1 0.06
Emmanuel Duah 1 0.06
Сульич Али 0 0
Худу Абдул Халик 0 0
Мааруф Самир 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 3 0.19
Видьеског Исак 3 0.19
Filip Schyberg 2 0.13
Mikael Moerk 1 0.06
Emil Bellander 1 0.06
Yoann Fellrath 1 0.06
Isak Bjerkebo 1 0.06
Броман Густав 0 0
Рхосе Лукас 0 0
Маттссон Линус 0 0
Elias Lindell 0 0
Elmar Abraham 0 0
Darrell Kamdem Tibell 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адольфссон Маттис 4 0
Robin Sundgren 4 0
Oskar Lindberg 4 0
Мааруф Самир 3 0
Anton Ekeroth 3 0
Сульич Али 2 0
Худу Абдул Халик 2 0
Паломино Марсело 2 0
Ishak Shamoun 2 0
Волтерс Ник 1 0
Карлссон Аджей Симон 1 0
Якубу Алию 1 0
Митку Маттиас 1 0
Leo Lif 1 0
Armin Culum 1 0
Hussein Cabdi Mohammed 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elias Lindell 6 0
Oscar Lennerskog 3 1
Filip Schyberg 3 0
Видьеског Исак 3 0
Hugo Engstroem 3 0
Hampus Soederstroem 1 1
Броман Густав 2 0
Elmar Abraham 2 0
Marcus Froejd 0 1
Emil Bellander 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Mikael Moerk 1 0
Darrell Kamdem Tibell 1 0
Yoann Fellrath 1 0

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сковде АИК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Сирианска Эскильстуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сковде АИК
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
6
Сирианска Эскильстуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сковде АИК
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
2
40%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
2
13%
31-45
1
20%
6
40%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
1
7%
3
38%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
2
18%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
3
27%
3
21%
46-60
1
9%
2
14%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

20
23
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
4
20%
7
30%
46-60
3
15%
5
22%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 0:2
Худдинге - Сирианска Эскильстуна 6:2 Сирианска Эскильстуна - Карлшлунд 3:0 Арамейск-Сирианска - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 5:2 Сирианска Эскильстуна - Хельсинборг 0:1 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 0:0 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 0:0 Сирианска Эскильстуна - ГАИС 0:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Фок Фарста - Сирианска Эскильстуна 4:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 3:4 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Ханинге - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Сирианска Эскильстуна - Мьельбю АИ ФФ 1:1
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сковде АИК - Эргрюте 2:0 Эстер - Сковде АИК 2:1 Сковде АИК - ГАИС 0:0 Сковде АИК - Хальмстад 6:0
Вестерос - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хельсинборг - Сковде АИК 0:0 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Треллеборг 2:3 Гефле - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Эребру 1:2 Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1

Результаты матчей

Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
3
12
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
7.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
8.
Эстерсунд
 15 5 5 5 22 - 18 20
9.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 16 5 5 6 14 - 19 20
10.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
11.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
12.
Сундсвалль
 16 5 2 9 20 - 32 17
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 0:2 16 2 4 10 12 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 8 3 3 2 7 - 5 12
11.
Эстерсунд
 7 3 2 2 14 - 11 11
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Сковде АИК
 0:2 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 7 3 0 4 8 - 13 9
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Сирианска Эскильстуна
 2:0 8 2 2 4 7 - 14 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 0:2 9 0 1 8 3 - 19 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Oskar Lindberg получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Модиг Йеспер сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Armin Culum бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Сковде АИК
2.21
4.70
33.00
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Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 2:0 Сковде АИК онлайн

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Сирианска Эскильстуна
Сковде АИК
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