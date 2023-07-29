Тур: 16.
0:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
14'
22
Раск
Теодор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Раск ТеодорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ziad Ghanoum
-
19 Andre Nader
-
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Эстерсунд
Сундсвалль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.7
1.2
Среднее время на гол
52
75
Всего голов
26
8
Голов в среднем за матч
1.73
0.8
Среднее время на гол
51
112
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.72
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Грач Себастьян
|5
|0.31
|Chovanie Amatkarijo
|4
|0.25
|Штольт Малкольм
|4
|0.25
|Miroslav Mazur
|3
|0.19
|Mansour Sinyan
|2
|0.13
|Andre Oesterholm
|1
|0.06
|Jakob Hedenquist
|1
|0.06
|Брэндон Эрик
|0
|0
|Аджумани Янник
|0
|0
|Ziad Ghanoum
|0
|0
|Calvin Kabuye
|0
|0
|Jakob Johnsson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|4
|0.24
|Бенгтссон Йохан
|4
|0.24
|Симба Мунга
|3
|0.18
|Пичках Пайя
|3
|0.18
|Энгблум Понтус
|2
|0.12
|Халлениус Линус
|1
|0.06
|Блумквист Александр
|1
|0.06
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.06
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейлид Сесар
|5
|0
|Штольт Малкольм
|5
|0
|Miroslav Mazur
|3
|1
|Раск Теодор
|3
|1
|Аджумани Янник
|4
|0
|Mansour Sinyan
|2
|1
|Мусолитин Николай
|3
|0
|Calvin Kabuye
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Andre Oesterholm
|1
|0
|Спорронг Альбин
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0
|Jakob Hedenquist
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|5
|0
|Пичках Пайя
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
|Ludvig Naavik
|1
|0
|Alexander Larsson
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
0
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
16
Волевые поражения
6
7
Эстерсунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
7
20
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90
Пропущено
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
7
19
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
43%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
43%
3
16%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
1
5%
3
16%
1-15
6
29%
4
21%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
4
19%
4
21%
76-90
Пропущено
19
32
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
8
25%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
2
11%
8
25%
61-75
7
37%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1
Результаты матчей
Эстерсунд
Сундсвалль
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
69
79
312
214
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|29 - 11
|35
|2.
|15
|10
|3
|2
|26 - 9
|33
|3.
|16
|9
|2
|5
|32 - 23
|29
|4.
|15
|7
|4
|4
|21 - 11
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|29 - 23
|24
|6.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|22 - 18
|21
|7.
|15
|6
|2
|7
|19 - 22
|20
|8.
|15
|6
|2
|7
|21 - 25
|20
|9.
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|19 - 22
|19
|11.
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|12.
|0:0
|17
|5
|3
|9
|20 - 32
|18
|13.
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|14.
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|15.
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|16.
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 6
|13
|8.
|7
|4
|0
|3
|13 - 8
|12
|9.
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|11.
|8
|3
|3
|2
|8 - 5
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|6.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|13 - 13
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|16.
|9
|0
|1
|8
|3 - 20
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|12 (2)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|9 (2)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|8 (3)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|8 (1)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Эргрюте
|Дротт Джонатан
|6
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|6
|Сковде АИК
|Elias Lindell
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4