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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 18'
Сундсвалль
0'
8' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
14' Желтая карточка
Лундстрём Роберт

Ход матча

8'
 
Лундгрен Фредрик
14'
 
Лундстрём Роберт
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сундсвалль
1.87
3.86
4.51
Все Коэффициенты
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
17
Штольт
Малкольм
29
Calvin
Kabuye
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
12
Ludvig
Svanberg
16
Бурман
Маркус
6
Линдквист
Расмус
11
Карстрем
Йеспер
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
9
Халлениус
Линус
14
Бенгтссон
Йохан
Эстерсунд
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сундсвалль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
0:0
А
2:3
ТМК
1:0
А
1:1
ТМК
4:0
А
3:1
А
4:0
А
5:0
ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.73
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Грач Себастьян 5 0.31
Chovanie Amatkarijo 4 0.25
Штольт Малкольм 4 0.25
Miroslav Mazur 3 0.19
Mansour Sinyan 2 0.13
Andre Oesterholm 1 0.06
Jakob Hedenquist 1 0.06
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.24
Бенгтссон Йохан 4 0.24
Симба Мунга 3 0.18
Пичках Пайя 3 0.18
Энгблум Понтус 2 0.12
Халлениус Линус 1 0.06
Блумквист Александр 1 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.06
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 5 0
Штольт Малкольм 5 0
Miroslav Mazur 3 1
Раск Теодор 3 1
Аджумани Янник 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Мусолитин Николай 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Кроон Симон 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Andrew Mills1 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундгрен Фредрик 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
0
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

6
7
Эстерсунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
20

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
8%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
2
25%
76-90

Пропущено

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
4
33%
1
8%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
19
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
43%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
43%
3
16%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
1
5%
3
16%
1-15
6
29%
4
21%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
4
19%
5
26%
61-75
4
19%
4
21%
76-90

Пропущено

19
32
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
1
5%
2
6%
1-15
4
21%
8
25%
16-30
1
5%
4
13%
31-45
4
21%
6
19%
46-60
2
11%
8
25%
61-75
7
37%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Сундсвалль

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
4
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
6
9
1.5
7
9
3
12
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 16 9 2 5 32 - 23 29
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 15 6 6 3 29 - 23 24
6.
Эстерсунд
 0:0 16 5 6 5 22 - 18 21
7.
Браге
 15 6 2 7 19 - 22 20
8.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
9.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
10.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
11.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
12.
Сундсвалль
 0:0 17 5 3 9 20 - 32 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 15 3 5 7 15 - 22 14
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
7.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
8.
Эстер
 7 4 0 3 13 - 8 12
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 0:0 8 3 3 2 14 - 11 12
11.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Эргрюте
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 0:0 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 0:0 8 3 1 4 8 - 13 10
6.
Эстерсунд
 0:0 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Йёнчёпинг
 7 1 5 1 13 - 13 8
9.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
10.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
15.
Браге
 7 1 1 5 5 - 14 4
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (2)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Сковде АИК Elias Lindell 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Сундсвалль
1.87
3.86
4.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Сундсвалль онлайн

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Сундсвалль
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