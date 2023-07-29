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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 16.
Эстерсунд
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
8' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
13' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
22' Красная карточка
Вейлид Сесар
23' Желтая карточка
Miroslav Mazur
0:1
29' Гол
Пичках Пайя
1:1
50' Гол
Штольт Малкольм
66' Желтая карточка
Стенсхаген Теодор
82' Желтая карточка
Штольт Малкольм
90'+8
30
Andrew
Mills1
6
Jakob
Hedenquist
22
Раск
Теодор
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
8
Брэндон
Эрик
25
Mansour
Sinyan
7
Andre
Oesterholm
17
Штольт
Малкольм
29
Calvin
Kabuye
9
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
12
Ludvig
Svanberg
16
Бурман
Маркус
6
Линдквист
Расмус
11
Карстрем
Йеспер
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
9
Халлениус
Линус
14
Бенгтссон
Йохан
Эстерсунд
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Эстерсунд
Сундсвалль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
0:3
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:3
А
1:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
0:0
А
2:3
ТМК
1:0
А
1:1
ТМК
4:0
А
3:1
А
4:0
А
5:0
ТМК
1:2
ТМК
1:1
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
1.2

Среднее время на гол

52
75

Всего голов

26
8

Голов в среднем за матч

1.73
0.8

Среднее время на гол

51
112

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.72
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штольт Малкольм 5 0.31
Карлссон Грач Себастьян 5 0.31
Chovanie Amatkarijo 4 0.25
Miroslav Mazur 3 0.19
Mansour Sinyan 2 0.13
Andre Oesterholm 1 0.06
Jakob Hedenquist 1 0.06
Брэндон Эрик 0 0
Аджумани Янник 0 0
Calvin Kabuye 0 0
Ziad Ghanoum 0 0
Jakob Johnsson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 4 0.24
Пичках Пайя 4 0.24
Бенгтссон Йохан 4 0.24
Симба Мунга 3 0.18
Энгблум Понтус 2 0.12
Халлениус Линус 1 0.06
Блумквист Александр 1 0.06
Стенсхаген Теодор 1 0.06
Лундстрём Роберт 0 0
Бурман Маркус 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вейлид Сесар 5 1
Штольт Малкольм 6 0
Miroslav Mazur 4 1
Раск Теодор 3 1
Аджумани Янник 4 0
Mansour Sinyan 2 1
Мусолитин Николай 3 0
Calvin Kabuye 3 0
Кроон Симон 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Кейта Али II 1 0
Andre Oesterholm 1 0
Спорронг Альбин 1 0
Andrew Mills1 1 0
Карлссон Грач Себастьян 1 0
Jakob Hedenquist 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 5 0
Пичках Пайя 5 0
Лундстрём Роберт 4 0
Лундгрен Фредрик 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Стенсхаген Теодор 2 0
Блумквист Александр 1 0
Карстрем Йеспер 1 0
Ludvig Naavik 1 0
Alexander Larsson 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
1
Эстерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сундсвалль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
16

Волевые поражения

6
7
Эстерсунд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сундсвалль
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

7
20

Волевые поражения

13
8

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 13
1
7%
3
33%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
19
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
6
32%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
43%
3
16%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
3
43%
3
16%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
1
5%
3
15%
1-15
6
27%
5
25%
16-30
2
9%
1
5%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
4
18%
5
25%
61-75
4
18%
4
20%
76-90

Пропущено

20
33
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
2
6%
1-15
5
25%
8
24%
16-30
1
5%
4
12%
31-45
4
20%
7
21%
46-60
2
10%
8
24%
61-75
7
35%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гефле - Эстерсунд 2:2 Эстерсунд - Ландскруна 4:1 Хельсинборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Эстерсунд - Эргрюте 2:1 Эстерсунд - Вестерос 1:2 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 1:1 Треллеборг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 3:3 Эстер - Эстерсунд 0:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Эребру - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Левангер 0:2 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Вестерос 1:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:0
Утсиктенс - Сундсвалль 5:0 Сундсвалль - ГАИС 0:3 Гефле - Сундсвалль 1:3 Сундсвалль - Сковде АИК 2:0 Эргрюте - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Эстерсунд
Сундсвалль

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
4
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
6
6
10
1.5
7
10
3
13
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 15 11 2 2 29 - 11 35
2.
Вестерос
 15 10 3 2 26 - 9 33
3.
Эстер
 3:0 17 10 2 5 35 - 23 32
4.
ГАИС
 15 7 4 4 21 - 11 25
5.
Йёнчёпинг
 0:3 16 6 6 4 29 - 26 24
6.
Браге
 1:1 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Эстерсунд
 16 5 6 5 23 - 19 21
8.
Треллеборг
 15 6 2 7 21 - 25 20
9.
Сирианска Эскильстуна
 16 5 5 6 15 - 19 20
10.
Гефле
 15 5 4 6 19 - 22 19
11.
Ландскруна
 15 5 3 7 16 - 22 18
12.
Сундсвалль
 17 5 3 9 21 - 33 18
13.
Хельсинборг
 15 4 4 7 12 - 16 16
14.
Эребру
 15 3 7 5 14 - 19 16
15.
Эргрюте
 1:1 16 3 6 7 16 - 23 15
16.
Сковде АИК
 16 2 4 10 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 7 6 0 1 17 - 6 18
2.
Браге
 1:1 8 5 1 2 14 - 8 16
3.
Йёнчёпинг
 0:3 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Вестерос
 7 4 3 0 10 - 1 15
5.
Эстер
 3:0 8 5 0 3 16 - 8 15
6.
Ландскруна
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Гефле
 8 4 2 2 14 - 12 14
8.
ГАИС
 8 4 1 3 12 - 6 13
9.
Треллеборг
 7 4 0 3 10 - 10 12
10.
Эстерсунд
 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Сирианска Эскильстуна
 8 3 3 2 8 - 5 12
12.
Эребру
 8 2 5 1 7 - 4 11
13.
Эргрюте
 1:1 8 2 4 2 12 - 11 10
14.
Сковде АИК
 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Хельсинборг
 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Сундсвалль
 9 2 2 5 12 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 6 0 2 16 - 8 18
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 12 - 5 17
3.
Эстер
 3:0 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ГАИС
 7 3 3 1 9 - 5 12
5.
Сундсвалль
 8 3 1 4 9 - 14 10
6.
Эстерсунд
 8 2 3 3 8 - 7 9
7.
Хельсинборг
 7 2 2 3 6 - 7 8
8.
Треллеборг
 8 2 2 4 11 - 15 8
9.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Йёнчёпинг
 0:3 8 1 5 2 13 - 16 8
11.
Гефле
 7 1 2 4 5 - 10 5
12.
Эребру
 7 1 2 4 7 - 15 5
13.
Эргрюте
 1:1 8 1 2 5 4 - 12 5
14.
Браге
 1:1 8 1 2 5 6 - 15 5
15.
Ландскруна
 7 1 1 5 4 - 12 4
16.
Сковде АИК
 9 0 1 8 3 - 20 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 12 (2)
Утсиктенс Lucas Hedlund 9 (2)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 9 (2)
Йёнчёпинг Бук Робин 8 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 8 (1)
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Топ нарушителей
Эстерсунд Вейлид Сесар 1 5
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Эргрюте Дротт Джонатан 6
Утсиктенс Albin Skoglund 6
Эргрюте Erion Sadiku 6
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    Где смотреть матч Эстерсунд 1:1 Сундсвалль онлайн

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